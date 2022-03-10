Саудовская Аравия реализует крупный нефтехимический проект в Китае

12:10 11.03.2022

Саудовская Аравия Aramco заявила в минувший четверг, что еë совместное предприятие в Китае разработает крупный интегрированный нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс на северо-востоке этой страны, передаëт сегодня, 11 марта, телеканал "Аль-Арабия".



Проект, запуск которого ожидается в 2024 году, включает в себя нефтеперерабатывающий завод мощностью 300 000 баррелей в день и установку парового крекинга на основе этилена. При этом саудовская государственная нефтяная компания Aramco будет поставлять на китайский НПЗ до 210 000 баррелей сырой нефти в день.



Huajin Aramco Petrochemical Company (HAPCO) является совместным предприятием саудовского нефтяного гиганта Aramco и китайских нефтехимических компаний North Huajin Chemical Industries Group Corporation и Panjin Xincheng Industrial Group.