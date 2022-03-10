Кыргызстан с 12/03 отменяет масочный режим

13:10 11.03.2022

Турар Казангапов

В Кыргызстане с 12 марта отменяется обязательное ношение масок, за исключением учреждений здравоохранения и общественного транспорта, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg.



По данным кабмина страны, отменено обязательное ношение масок для учащихся и преподавательского состава в вузах, спузах и других общеобразовательных организациях, торговых центрах, ресторанах, кафе, точках общепита, на базарах, в музеях, спортивных клубах, библиотеках.



Минздраву совместно с заинтересованными госорганами поручено с 12 марта внести в действующие алгоритмы и инструкции необходимые изменения.



Однако заявлено о важности продолжения обязательного ношения медицинских масок в организациях здравоохранения (государственных, муниципальных и частных), а также в общественном пассажирском транспорте.



Гражданам на добровольной основе рекомендовано соблюдать масочный режим в местах большого скопления людей, в крупных торговых центрах, на рынках, в ходе массовых мероприятий в целях профилактики COVID-19 и иных видов инфекционных болезней