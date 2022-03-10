 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 11.03.2022
14:18  Астрахань. Zoom-конференция по торгово-экономическому сотрудничеству России и Узбекистана. 15/03 (анонс)
14:15  Юань становится для россиян заменой доллару
13:32  Президент Киргизии Жапаров лично открыл памятник советскому лидеру КирССР Усубалиеву
13:14  Закат Европы по собственному желанию, - Александр Широкорад
13:10  Кыргызстан с 12/03 отменяет масочный режим
12:10  Саудовская Аравия реализует крупный нефтехимический проект в Китае
11:50  Путин разрешил иностранным добровольцам идти на помощь Донбассу

11:19  Еще один сват КырПрезидента пригрелся на высокой должности - Акматов во главе Счетной палаты
10:02  Два барана?.. Госсекретарь Киргизии Касмамбетов: Указ о запрете забивать скот на похоронах толкуется ошибочно
09:59  Казахстанская Air Astana останавливает полеты в Россию. Типа - это не санкции...
09:20  Укры сдали войскам ДНР свой первый "город-херой" Волноваху
09:18  Умер в своей постели сержант Теран, расстрелявший в 1967 легендарного Че Гевару
09:15  Каких партий не хватает Казахстану? - Андрей Чеботарев
09:12  Под Алию Назарбаеву копают "мусорное" дело
09:06  Для чего в Казахстане создается резервная армия, - "Караван"
08:46  Десять выгод Китая от экономического передела мира, - Ольга Самофалова
07:12  Данияр Кадиров - новый вице-мининформ, Ринат Кертаев - секретарь правящей партии "Аманат" Казахстана
06:34  Муфтият Кыргызстана издал фетву о запрете на расточительство при проведении похорон
05:54  Мафиозная суть глобальной западной экономики, - Владимир Овчинский
05:39  Энергетические санкции США: запрещая разрешай, - Сергей Ануреев
05:23  Денацификация Украины - долгий путь нацвозрождения, - Дм.Седов
01:10  Туркменистаном будут управлять отец и сын, - В.Панфилова
00:52  Cotton Campaign объявила об отмене бойкота узбекского хлопка
00:49  Кто в Европе "назначает" президентов? - Владимир Малышев
00:34  Судьба дает России еще один шанс на возрождение, - Эрик Ханымамедов
Четверг, 10.03.2022
21:27  ДАИШ признал гибель своего "халифа" Курейши. Не прошло и 2 месяцев
20:53  Москва перекроет трубу? Остановка "Северного потока-1" грозит страшнейшим в истории экономическим кризисом, - "МК"
20:42  "Талибан" интересуется "украинским фронтом", - Андрей Серенко
19:23  Президентом Венгрии впервые стала женщина - Каталин Новак
19:16  Мирзиеев указал довести долю женщин в Узбгосорганах до 30%
17:44  КазПравительство работает над "Методикой анализа эффекта госрасходов". Просто перестать воровать не пробовали?
17:40  Ак калпак - головной убор кыргызских мужчин. Что нужно о нем знать
17:36  Китайное оружие инвесторов. Попробуем спекулировать юанями, - "Къ"
15:28  Двойное дно и тайный умысел энергетического гамбита. Американское двурушничество, - В.Михеев
15:21  КырДепутат Коргонбай уулу предлагает пригласить мировые бренды, покинувшие рынок РФ, в Кыргызстан
13:18  Китай определился по Украине, - "СП"
13:16  КНБ Казахстана раскрыл подробности дела Масимова (фото конфиската)
13:05  Как технично бороться с западными санкциями, - Михаил Хазин
13:03  Соц-сети на фронтах мировой информ-войны, - Н.Данюк
10:39  Зятя Назарбаева - Кулибаева и бизнесмена Машкевича вызвали на допрос в прокуратуру Молдовы
10:27  РосПравительство решило не отдавать Западу его "Боинги" и "Аэрбасы"... Что упало, то...
10:24  КырПарламент продолжает секретно дебатировать новую золотую сделку с канадским "Кумтором"
09:46  Азиатский банк развития (АБР) остановил свое участие в труба-дурь-проекте ТАПИ
09:33  У ЦА своя "Украина". Баткен. На таджико-кыргызской границе опять стрельба
09:27  Государства ЦАзии поставлены перед выбором. Запад давит на лидеров региона, требуя определиться, с кем они, - "НГ"
09:24  Турция и Китай займут освободившиеся ниши на российском рынке, - А.Комраков
09:21  Рахмон посетил Каирский музей мумий фараонов
09:16  "Многовекторной политике" придет конец? Влияние украинского кризиса на Таджикистан и его соседей - Х.Хуррамов
09:08  В Ташкенте снова появится улица Ататюрка?
08:37  Цены на нефть: Арабские шейхи заставляют Вашингтон поступиться принципами, - "СП"
08:24  Украина с ядерной гранатой, - А.Цуканова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Закат Европы по собственному желанию, - Александр Широкорад
13:14 11.03.2022

Россия никогда не жила без давления Запада

Об авторе: Александр Борисович Широкорад – писатель, историк.

я Демонстрация в Западной Европе за прекращение боевых действий на Украине.
Беда России в тотальном непонимании ее места и значения в мировой истории.
Некоторым политикам, историкам или экспертам мешает говорить правду идеология ("история – борьба классов" и т.п.). Другим – "либеральные ценности" и политкорректность.

Тем не менее уже 600 лет опасность для России исходит исключительно с Запада. Причем опасность страшная.

ПОЛЯКИ, ШВЕДЫ, ФРАНЦУЗЫ…

Вспомним, как в 1605 году в Россию вторглись банды польских панов, решивших сделать царем свою марионетку – Гришку Отрепьева. Москвичи восстали, убили Гришку, сожгли его труп, пеплом зарядили пушку и выстрелили на запад, откуда он пришел. Думаю, об этом следует вспомнить нашим либералам-западникам.

Шведы обещали помощь новому царю Василию Шуйскому. А взамен занялись грабежом и захватили Новгород, Ладогу и другие русские города.

Если верить либералам, то Карл XII пришел с армией под Полтаву исключительно с целью поддержки "антиколониального восстания" гетмана Мазепы. А остальные европейские страны не помогли шведам лишь по одной причине – из-за общеевропейской Войны за испанское наследство 1701–1714 годов.

Зато после этой войны и вплоть до поражения 1870 года Франция регулярно вмешивалась в "спор славян между собою".

Так, в 1733 году в Речи Посполитой состоялись очередные выборы короля. И по старой традиции из Европы с барабанным боем вошли стройные ряды электората. Но впервые в истории в избирательной кампании приняли участие и российские избиратели под командованием генерал-аншефа Ласси.

12 мая 1734 года к осажденному русскими Данцигу подошел французский флот и высадил три лучших королевских полка – Блезуа, Перигорский и Ла Марш. Русский фельдмаршал граф Миних довольно улыбался, разглядывая в трубу высадку французов. "Надо их немедленно атаковать, пока все не высадились", – предлагали русские офицеры. "Молчать! Благодарю Бога, Россия нуждается в руках для извлечения сибирских руд", – ответил граф.

Миних не удостоил французов сражением. Хватило блокады и бомбардировки Данцига. 12 июня 1734 года французы и сторонники альтернативного короля Стася Лещинского капитулировали. Сам Стась, переодевшись нищим, бежал.

На родину вернулось не более 5% капитулировавших французов. Часть их оказалась в Сибири, а остальные – в барских поместьях в качестве гувернеров, обучавших будущих "екатерининских орлов".

Французская революция и действия республиканских войск в Европе нисколько не угрожали России. Это хорошо понимала мудрая Екатерина II, громче всех обличавшая якобинцев и не пославшая против них ни одного солдата.

НЕМЦЫ, АНГЛИЧАНЕ, ЯПОНЦЫ…

Увы, Павел I и его "благословенный" сын Александр под сильным нажимом немецкой мафии при русском престоле (разных там Адлеров, Алленбергов и др.) втянули Россию в войну против Франции. Лев Толстой в "Войне и мире" хорошо показал мнение прозорливых русских людей о походе 1805 года. Помните Шиншина: "Ерема, сидел бы ты дома и точил свои веретена".

Амбиции Александра I и гешефт германской мафии обошлись России в 3 млн погибших и разрушение Москвы. Александр позволил Западу обмануть Россию на Венском конгрессе 1815 года. Россия, больше всех потерявшая в ходе Наполеоновских войн, получила лишь герцогство Варшавское, ставшее головной болью империи до 1915 года.

Стоит напомнить, что в Великой армии Наполеона, вторгшейся в Россию в 1812 году, этнических французов было менее 40%. Причем в Москве солдаты императорской гвардии не были замечены в грабежах, а грабили русскую столицу в основном немцы, итальянцы и особенно поляки.

В 1854 году Англия, Франция и Сардинское королевство наплевали на все договоры 1815 года и напали на Россию. Крымская война закончилась разрушением Севастополя и запрещением России иметь военный флот на Черном море.

Главным виновником Первой мировой войны является Англия. Ее правящие круги сочли опасным рост германской промышленности, ее военного и торгового флотов. Уже в 1897 году началось коренное реформирование британского флота, целью которого была война с Германией. Естественно, Лондону потребовалось большое количество "пушечного мяса". Для его добычи "просвещенные мореплаватели" использовали кнут и пряник.

В 1898 году англичане ударили кнутом французов в Фашоде в верховьях Нила, а затем выдали пряник в виде нескольких территорий в Центральной Африке. Англичане вместе с японцами в 1904–1905 годах устроили порку Николаю II, а в 1907 году выдали ему пряник – зону влияния в Северной Персии. Так англичане получили первосортное русское "пушечное мясо" для войны с кайзером.

Спору нет, Франция мечтала об Эльзас-Лотарингии, царь Николай – о Царьграде, но в любом случае без британских интриг "Великая война" никогда бы не состоялась.

ГРЕКИ, ТУРКИ, АМЕРИКАНЦЫ…

Когда в стране начинается смута, туда немедленно вторгаются европейские "миротворцы". Так было во Франции в 1789–1799 годах, в Китае в конце XIX – начале ХХ века, в Югославии, Ливии и т.д.

Не стала исключением и революция в России. К нам с начала 1918-го по октябрь 1922 года заявилось свыше 3 млн интервентов – немцев, австрийцев, турок, англичан, французов, американцев, японцев и др. Одно перечисление стран-интервентов займет большой абзац. Возьмем ту же Грецию. У нее, видимо, не было иных забот, чем посылка в Черное море всех своих боеспособных кораблей и дивизий.

Все без исключения армии белых и сепаратистов не только получали поддержку интервентов, но и физически не могли быть созданы без вторжения иностранных войск. Без поддержки интервентов ни одна белая армия не продержалась бы и трех месяцев.

Так, в конце лета 1919 года Англия решила вывести свои войска из России, по поводу чего премьер-министр Ллойд Джордж изрек: "Если продолжим войну, получим Советы на Темзе". Через месяц после эвакуации британских войск из Мурманска и Архангельска белая армия генерала Миллера разбежалась.

Также через месяц после ухода англичан белые драпанули с побережья Каспия – кто в Энзели, кто в Батум. А "героическая" Азербайджанская армия разбежалась после появления на границе четырех красных бронепоездов, два из которых без сопротивления взяли Баку.

В октябре 1920 года было заключено перемирие с Польшей, а в ноябре того же года Врангель вместе с воинством отправился в Константинополь. В октябре 1922 года после ухода японцев белая армия "воеводы Земской рати" Дитерихса драпанула из Приморья в Китай, Японию и Филиппины.

ФИННЫ, ИТАЛЬЯНЦЫ, ХОРВАТЫ…

В 1941–1945 годах повторилось то же, что и в 1812-м. Большая часть комбатантов, воевавших против Красной армии, не являлись этническими немцами, родившимися в Германии в границах 1937 года.

Речь идет об армиях Финляндии, Италии, Венгрии, Словакии и Хорватии, а также о 200-тысячном французском добровольческом корпусе. 650 тыс. поляков надели форму вермахта и СС, а еще около 100 тыс. боевиков Армии крайовой воевали против СССР в 1941–1946 годах.

Ну а сейчас объединенная Европа ввела против России "страшные" санкции. Риторический вопрос: а когда мы жили без санкций? При Александре Невском? При Сталине?

Самое удивительное, что все санкции и походы на Россию цивилизованной Европе выходили боком. Ну, нападали на нас паны, немцы и французы. А затем русские оказались в 1813 году в Париже. В 1860 и 1945 годах – в Берлине. А Варшава с 1813 по 1915 год была русским губернским городом.

САМА-САМА

Судя по всему, Европа в ближайшие 20 лет погибнет и без русских войск. С конца ХХ века началась деградация Западной Европы. Уже сейчас туристы опасаются подходить к Эйфелевой башне из-за нападений арабов и негров. В больших городах Франции появились огромные кварталы мигрантов, где не действуют французские законы и боится появляться полиция. Я сам видел такой квартал в Марселе.

Труженики Западной Европы уже сейчас кормят миллионы мигрантов, принципиально не желающих работать, предпочитающих жить на пособия. В США уже ввели закон, не разрешающий арестовывать негров, укравших в магазине товаров менее чем на 1000 долларов. Причем продавец, применивший силу против грабителей, сам рискует оказаться за решеткой.

Рождаемость среди мигрантов на порядок превосходит рождаемость западноевропейцев. За последние 30 лет в несколько раз увеличилось число негров и арабов среди официальных лиц, включая министров и мэров больших городов. Сейчас фактически не существует французской культуры и цивилизации. Разумеется, кроме Корсики.

Что бы сказали о происходящем Мольер, Дюма, Гюго и Мопассан? Интересно, сколько дней потребовалось бы Анри IV, кардиналу Ришелье, "королю-солнцу" Людовику XIV или Наполеону, чтобы выдворить из Франции всех нарушающих законы мигрантов?

Не пора ли всем российским политикам, историкам, журналистам встать на защиту России и одновременно европейской цивилизации? И объяснить Западу, что его агрессивная политика и покровительство мигрантам и секс-меньшинствам ведет Европу к катастрофе. К середине XXI века традиционной Европы уже не будет. Если, конечно, она не сгорит раньше в пламени ядерной войны.

Источник - НВО
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646993640


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 2 марта 2022 года №822
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 марта 2022 года №824
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 марта 2022 года №825
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 марта 2022 года №826
- Нам война не нужна
- Указ Президента Республики Казахстан от 4 марта 2022 года №827
- Бюро Мажилиса: о повестке пленарного заседания депутатов
- Развитие торгово-экономического сотрудничества Казахстана и Турции обсудили на XII заседании Межправкомиссии
- В Правительстве проведено очередное заседание Оперативного Штаба по антикризисным мерам
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  