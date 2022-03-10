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Президент Киргизии Жапаров лично открыл памятник советскому лидеру КирССР Усубалиеву
13:32 11.03.2022

Президент открыл памятник Турдакуну Усубалиеву в Кочкоре

Церемония открытия памятника государственному и общественному деятелю Турдакуну Усубалиеву - Sputnik Кыргызстан, 1920, 11.03.2022

Турдакун Усубалиев руководил Киргизской ССР в 1961–1985 годах. В этот период республика стала индустриально-аграрной.

БИШКЕК, 11 мар - Sputnik. Президент Садыр Жапаров открыл памятник первому секретарю ЦК Коммунистической партии Киргизской ССР, Герою КР Турдакуну Усубалиеву в селе Кочкор Нарынской области, сообщила пресс-служба главы государства.



Церемония открытия состоялась сегодня, 11 марта. Президент возложил цветы к памятнику и выступил с речью, перечислив заслуги Усубалиева.

"В многовековой истории кыргызского народа было немало личностей, которые ставили честь нации превыше всего и посвятили жизнь будущему своего народа. Турдакун Усубалиев - одна из таких личностей. Поэтому, думаю, возведение памятника в Кочкорском районе, где он родился и вырос, - это знак благодарности государственному и общественному деятелю и человеку, жизнь которого является примером для всех нас", - сказал Жапаров.

От отметил, что Усубалиев "показал высокий уровень служения народу" не только своим неустанным трудом, но и своей честностью и простотой.

Жапаров в ходе выступления также отметил, что под его руководством Кыргызстан вырос из аграрной страны в индустриально-аграрную республику

"Усубалиев четверть века занимал пост первого секретаря ЦК Коммунистической партии Киргизии, пять раз избирался в Верховный Совет СССР, шесть раз - в Верховный Совет Киргизской ССР, также был депутатом Жогорку Кенеша КР. Многие позитивные события и начинания, произошедшие в стране в этот период, тесно связаны с его именем", - подчеркнул президент.

Он напомнил, что под руководством Усубалиева республика стала индустриально-аграрной.

"В этот период в Кыргызстане построили много гидроэлектростанций, заводов, объектов социального и культурного назначения, осваивались новые земли, стабильно развивалось сельское хозяйство. Под его личным руководством были построены великолепные здания на центральной площади Бишкека и вокруг нее, а также микрорайоны с населением в сотни тысяч человек. В результате он получил звание "главного архитектора столицы" и вошел в историю", - отметил Жапаров.

В годы руководства Усубалиева в стране также были разработаны проекты предотвращения высыхания озера Сон-Куль, перенаправления русла рек Сары-Жаз и Каркыра в озеро Иссык-Куль, строительства каскада ГЭС на Сары-Джазе.

Турдакун Усубалиев руководил Киргизской ССР в 1961–1985 годах. Он скончался в 2015-м на 96-м году жизни в результате продолжительной болезни.

Десять фактов о Турдакуне Усубалиеве можно узнать из нашей видеоинфографики.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646994720


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