Президент Киргизии Жапаров лично открыл памятник советскому лидеру КирССР Усубалиеву

13:32 11.03.2022

Президент открыл памятник Турдакуну Усубалиеву в Кочкоре



Церемония открытия памятника государственному и общественному деятелю Турдакуну Усубалиеву - Sputnik Кыргызстан, 1920, 11.03.2022



Турдакун Усубалиев руководил Киргизской ССР в 1961–1985 годах. В этот период республика стала индустриально-аграрной.



БИШКЕК, 11 мар - Sputnik. Президент Садыр Жапаров открыл памятник первому секретарю ЦК Коммунистической партии Киргизской ССР, Герою КР Турдакуну Усубалиеву в селе Кочкор Нарынской области, сообщила пресс-служба главы государства.







Церемония открытия состоялась сегодня, 11 марта. Президент возложил цветы к памятнику и выступил с речью, перечислив заслуги Усубалиева.



"В многовековой истории кыргызского народа было немало личностей, которые ставили честь нации превыше всего и посвятили жизнь будущему своего народа. Турдакун Усубалиев - одна из таких личностей. Поэтому, думаю, возведение памятника в Кочкорском районе, где он родился и вырос, - это знак благодарности государственному и общественному деятелю и человеку, жизнь которого является примером для всех нас", - сказал Жапаров.



От отметил, что Усубалиев "показал высокий уровень служения народу" не только своим неустанным трудом, но и своей честностью и простотой.



Жапаров в ходе выступления также отметил, что под его руководством Кыргызстан вырос из аграрной страны в индустриально-аграрную республику



"Усубалиев четверть века занимал пост первого секретаря ЦК Коммунистической партии Киргизии, пять раз избирался в Верховный Совет СССР, шесть раз - в Верховный Совет Киргизской ССР, также был депутатом Жогорку Кенеша КР. Многие позитивные события и начинания, произошедшие в стране в этот период, тесно связаны с его именем", - подчеркнул президент.



Он напомнил, что под руководством Усубалиева республика стала индустриально-аграрной.



"В этот период в Кыргызстане построили много гидроэлектростанций, заводов, объектов социального и культурного назначения, осваивались новые земли, стабильно развивалось сельское хозяйство. Под его личным руководством были построены великолепные здания на центральной площади Бишкека и вокруг нее, а также микрорайоны с населением в сотни тысяч человек. В результате он получил звание "главного архитектора столицы" и вошел в историю", - отметил Жапаров.



В годы руководства Усубалиева в стране также были разработаны проекты предотвращения высыхания озера Сон-Куль, перенаправления русла рек Сары-Жаз и Каркыра в озеро Иссык-Куль, строительства каскада ГЭС на Сары-Джазе.



Турдакун Усубалиев руководил Киргизской ССР в 1961–1985 годах. Он скончался в 2015-м на 96-м году жизни в результате продолжительной болезни.



Десять фактов о Турдакуне Усубалиеве можно узнать из нашей видеоинфографики.



