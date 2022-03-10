 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 11.03.2022
14:18  Астрахань. Zoom-конференция по торгово-экономическому сотрудничеству России и Узбекистана. 15/03 (анонс)
14:15  Юань становится для россиян заменой доллару
13:32  Президент Киргизии Жапаров лично открыл памятник советскому лидеру КирССР Усубалиеву
13:14  Закат Европы по собственному желанию, - Александр Широкорад
13:10  Кыргызстан с 12/03 отменяет масочный режим
12:10  Саудовская Аравия реализует крупный нефтехимический проект в Китае
11:50  Путин разрешил иностранным добровольцам идти на помощь Донбассу

11:19  Еще один сват КырПрезидента пригрелся на высокой должности - Акматов во главе Счетной палаты
10:02  Два барана?.. Госсекретарь Киргизии Касмамбетов: Указ о запрете забивать скот на похоронах толкуется ошибочно
09:59  Казахстанская Air Astana останавливает полеты в Россию. Типа - это не санкции...
09:20  Укры сдали войскам ДНР свой первый "город-херой" Волноваху
09:18  Умер в своей постели сержант Теран, расстрелявший в 1967 легендарного Че Гевару
09:15  Каких партий не хватает Казахстану? - Андрей Чеботарев
09:12  Под Алию Назарбаеву копают "мусорное" дело
09:06  Для чего в Казахстане создается резервная армия, - "Караван"
08:46  Десять выгод Китая от экономического передела мира, - Ольга Самофалова
07:12  Данияр Кадиров - новый вице-мининформ, Ринат Кертаев - секретарь правящей партии "Аманат" Казахстана
06:34  Муфтият Кыргызстана издал фетву о запрете на расточительство при проведении похорон
05:54  Мафиозная суть глобальной западной экономики, - Владимир Овчинский
05:39  Энергетические санкции США: запрещая разрешай, - Сергей Ануреев
05:23  Денацификация Украины - долгий путь нацвозрождения, - Дм.Седов
01:10  Туркменистаном будут управлять отец и сын, - В.Панфилова
00:52  Cotton Campaign объявила об отмене бойкота узбекского хлопка
00:49  Кто в Европе "назначает" президентов? - Владимир Малышев
00:34  Судьба дает России еще один шанс на возрождение, - Эрик Ханымамедов
Четверг, 10.03.2022
21:27  ДАИШ признал гибель своего "халифа" Курейши. Не прошло и 2 месяцев
20:53  Москва перекроет трубу? Остановка "Северного потока-1" грозит страшнейшим в истории экономическим кризисом, - "МК"
20:42  "Талибан" интересуется "украинским фронтом", - Андрей Серенко
19:23  Президентом Венгрии впервые стала женщина - Каталин Новак
19:16  Мирзиеев указал довести долю женщин в Узбгосорганах до 30%
17:44  КазПравительство работает над "Методикой анализа эффекта госрасходов". Просто перестать воровать не пробовали?
17:40  Ак калпак - головной убор кыргызских мужчин. Что нужно о нем знать
17:36  Китайное оружие инвесторов. Попробуем спекулировать юанями, - "Къ"
15:28  Двойное дно и тайный умысел энергетического гамбита. Американское двурушничество, - В.Михеев
15:21  КырДепутат Коргонбай уулу предлагает пригласить мировые бренды, покинувшие рынок РФ, в Кыргызстан
13:18  Китай определился по Украине, - "СП"
13:16  КНБ Казахстана раскрыл подробности дела Масимова (фото конфиската)
13:05  Как технично бороться с западными санкциями, - Михаил Хазин
13:03  Соц-сети на фронтах мировой информ-войны, - Н.Данюк
10:39  Зятя Назарбаева - Кулибаева и бизнесмена Машкевича вызвали на допрос в прокуратуру Молдовы
10:27  РосПравительство решило не отдавать Западу его "Боинги" и "Аэрбасы"... Что упало, то...
10:24  КырПарламент продолжает секретно дебатировать новую золотую сделку с канадским "Кумтором"
09:46  Азиатский банк развития (АБР) остановил свое участие в труба-дурь-проекте ТАПИ
09:33  У ЦА своя "Украина". Баткен. На таджико-кыргызской границе опять стрельба
09:27  Государства ЦАзии поставлены перед выбором. Запад давит на лидеров региона, требуя определиться, с кем они, - "НГ"
09:24  Турция и Китай займут освободившиеся ниши на российском рынке, - А.Комраков
09:21  Рахмон посетил Каирский музей мумий фараонов
09:16  "Многовекторной политике" придет конец? Влияние украинского кризиса на Таджикистан и его соседей - Х.Хуррамов
09:08  В Ташкенте снова появится улица Ататюрка?
08:37  Цены на нефть: Арабские шейхи заставляют Вашингтон поступиться принципами, - "СП"
08:24  Украина с ядерной гранатой, - А.Цуканова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Юань становится для россиян заменой долларуЮань становится для россиян заменой доллару
14:15 11.03.2022

Страна ускорила интеграцию в китайскую финансовую систему

Михаил Сергеев
Зав. отделом экономики "Независимой газеты"

Источник: Международный финансовый институт (IIF)

Китай отказался подчиняться американским антироссийским санкциям, а также поддержал взаимную торговлю в рублях и юанях своими новыми правилами. С началом украинского кризиса КНР фактически получила ключевую роль в поддержании финансовой стабильности РФ, считают эксперты Международного финансового института (IIF). Российские инвесторы уже готовы вкладываться в китайские юани, хотя эта валюта и не является свободно конвертируемой. А рядовые потребители массово оформляют для себя карты китайской платежной системы UnionPay.

Китай расширит валютный коридор юаня к рублю вдвое, чтобы поддержать торговлю между двумя странами. Уже с 11 марта колебания курса юаня к рублю в течение одной торговой сессии смогут составлять до 10% от справочного курса в ту или иную сторону. В настоящее время валютный коридор составляет 5%. Китайская валютно-торговая система (CFETS) заявила в четверг, что приняла такое решение "руководствуясь рыночными событиями", и оно было одобрено Народным банком Китая (НБК, Центробанк страны), а также Государственным управлением валютного контроля (SAFE) КНР. Пекин отказался вводить санкции в отношении России в связи с конфликтом на Украине. При этом китайские власти намерены жестко отреагировать в случае применения связанных с украинским кризисом американских санкций в отношении КНР, сообщил в четверг официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Все обстоятельства того, как украинский вопрос перерос в свое нынешнее состояние, предельно ясны, подчеркнул Чжао Лицзянь. Он отметил, что действия возглавляемого США Североатлантического альянса довели напряженность между Россией и Украиной до предела. "Чем больше сил американское правительство потратит на распространение клеветы и раздувание шумихи, тем сильнее проявится недостаток доверия к США со стороны международного сообщества", – заявил Чжао Лицзянь.

Торговые связи между РФ и КНР играют ключевую роль, однако финансовые связи между двумя странами все еще очень слабы. На долю Китая приходится около 15% общего объема российского экспорта и около 23% от общего объема импорта, напоминают эксперты Международного финансового института (IIF). При этом доля расчетов в юанях и рублях неизбежно будет увеличиваться после запрета на использование долларов.

Обещают расширить работу с китайской валютой и российские банки. Так, банк "Дом. рф" запустит текущие и накопительные счета в китайских юанях. "С повышением доходности накопительные счета стали одним из основных инструментов вложений для граждан. Мы планируем открыть для использования более десяти новых валют. Кроме китайских юаней, это армянские драмы, бразильский реал, дирхамы ОАЭ, казахстанский тенге и другие валюты. Это упростит организацию отдыха за границей и покупку товаров и услуг у иностранных поставщиков", – обещает директор розничных продуктов банка Евгений Шитиков.

"Доля расчетов в юанях однозначно будет увеличиваться, однако спешить немедленно все перевести в китайскую валюту не стоит. России нужны доллары, так как внутри страны много долларовых депозитов, а у корпораций есть долги, номинированные в долларах и т.д. После "расшивки" этих моментов юаню будет дан зеленый свет", – прогнозирует Максим Шеин, начальник управления инвестиционных стратегий "БКС Мир инвестиций"

"Хотя в 2016 году МВФ включил юань в корзину специальных прав заимствования (СДР), китайская валюта пока не пользуется активным спросом в качестве резервной. Китай на первом месте в мире по объему международной торговли. На его долю приходится до 15% глобального экспорта и импорта. Но доля юаня в международных расчетах всего около 2–3%, тогда как доли доллара и евро – около 40%", – объясняет замдиректора "Центра развития" Валерий Миронов. По его словам, китайские розничные инвесторы видят перспективы роста китайско-российского сотрудничества. "В последние дни они активно вкладываются в акции китайских компаний, которые связаны с Россией. В частности, это порт Цзиньчжоу – самый северный порт Китая. Это Сhangjiu Logistics – железнодорожный перевозчик, Xinjiang Tianshun Supply Chain – логистическая компания в Северо-Восточном Китае и др.

"Народный банк Китая каждый день объявляет референсный курс юаня к доллару, и торги на биржах КНР могут лишь незначительно отклоняться от заранее обозначенного уровня. По китайским правилам, физическому лицу до недавнего времени нельзя было купить более 50 тыс. долл. в год. Чтобы сделать юань более рыночным, не теряя контроля над курсом, китайские власти создали его двойника: с 2009 года на бирже в Гонконге торгуется "офшорный" юань (CNH). Он имеет плавающий курс и служит для облегчения вывода денег иностранными компаниями с рынка материкового Китая, однако для российских компаний при работе на этой площадке могут возникать дополнительные юридические проблемы", – предупреждает Миронов.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646997300


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 2 марта 2022 года №822
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 марта 2022 года №824
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 марта 2022 года №825
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 марта 2022 года №826
- Нам война не нужна
- Указ Президента Республики Казахстан от 4 марта 2022 года №827
- Бюро Мажилиса: о повестке пленарного заседания депутатов
- Развитие торгово-экономического сотрудничества Казахстана и Турции обсудили на XII заседании Межправкомиссии
- В Правительстве проведено очередное заседание Оперативного Штаба по антикризисным мерам
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  