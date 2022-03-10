Юань становится для россиян заменой доллару

14:15 11.03.2022

Страна ускорила интеграцию в китайскую финансовую систему



Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"



Источник: Международный финансовый институт (IIF)



Китай отказался подчиняться американским антироссийским санкциям, а также поддержал взаимную торговлю в рублях и юанях своими новыми правилами. С началом украинского кризиса КНР фактически получила ключевую роль в поддержании финансовой стабильности РФ, считают эксперты Международного финансового института (IIF). Российские инвесторы уже готовы вкладываться в китайские юани, хотя эта валюта и не является свободно конвертируемой. А рядовые потребители массово оформляют для себя карты китайской платежной системы UnionPay.



Китай расширит валютный коридор юаня к рублю вдвое, чтобы поддержать торговлю между двумя странами. Уже с 11 марта колебания курса юаня к рублю в течение одной торговой сессии смогут составлять до 10% от справочного курса в ту или иную сторону. В настоящее время валютный коридор составляет 5%. Китайская валютно-торговая система (CFETS) заявила в четверг, что приняла такое решение "руководствуясь рыночными событиями", и оно было одобрено Народным банком Китая (НБК, Центробанк страны), а также Государственным управлением валютного контроля (SAFE) КНР. Пекин отказался вводить санкции в отношении России в связи с конфликтом на Украине. При этом китайские власти намерены жестко отреагировать в случае применения связанных с украинским кризисом американских санкций в отношении КНР, сообщил в четверг официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Все обстоятельства того, как украинский вопрос перерос в свое нынешнее состояние, предельно ясны, подчеркнул Чжао Лицзянь. Он отметил, что действия возглавляемого США Североатлантического альянса довели напряженность между Россией и Украиной до предела. "Чем больше сил американское правительство потратит на распространение клеветы и раздувание шумихи, тем сильнее проявится недостаток доверия к США со стороны международного сообщества", – заявил Чжао Лицзянь.



Торговые связи между РФ и КНР играют ключевую роль, однако финансовые связи между двумя странами все еще очень слабы. На долю Китая приходится около 15% общего объема российского экспорта и около 23% от общего объема импорта, напоминают эксперты Международного финансового института (IIF). При этом доля расчетов в юанях и рублях неизбежно будет увеличиваться после запрета на использование долларов.



Обещают расширить работу с китайской валютой и российские банки. Так, банк "Дом. рф" запустит текущие и накопительные счета в китайских юанях. "С повышением доходности накопительные счета стали одним из основных инструментов вложений для граждан. Мы планируем открыть для использования более десяти новых валют. Кроме китайских юаней, это армянские драмы, бразильский реал, дирхамы ОАЭ, казахстанский тенге и другие валюты. Это упростит организацию отдыха за границей и покупку товаров и услуг у иностранных поставщиков", – обещает директор розничных продуктов банка Евгений Шитиков.



"Доля расчетов в юанях однозначно будет увеличиваться, однако спешить немедленно все перевести в китайскую валюту не стоит. России нужны доллары, так как внутри страны много долларовых депозитов, а у корпораций есть долги, номинированные в долларах и т.д. После "расшивки" этих моментов юаню будет дан зеленый свет", – прогнозирует Максим Шеин, начальник управления инвестиционных стратегий "БКС Мир инвестиций"



"Хотя в 2016 году МВФ включил юань в корзину специальных прав заимствования (СДР), китайская валюта пока не пользуется активным спросом в качестве резервной. Китай на первом месте в мире по объему международной торговли. На его долю приходится до 15% глобального экспорта и импорта. Но доля юаня в международных расчетах всего около 2–3%, тогда как доли доллара и евро – около 40%", – объясняет замдиректора "Центра развития" Валерий Миронов. По его словам, китайские розничные инвесторы видят перспективы роста китайско-российского сотрудничества. "В последние дни они активно вкладываются в акции китайских компаний, которые связаны с Россией. В частности, это порт Цзиньчжоу – самый северный порт Китая. Это Сhangjiu Logistics – железнодорожный перевозчик, Xinjiang Tianshun Supply Chain – логистическая компания в Северо-Восточном Китае и др.



"Народный банк Китая каждый день объявляет референсный курс юаня к доллару, и торги на биржах КНР могут лишь незначительно отклоняться от заранее обозначенного уровня. По китайским правилам, физическому лицу до недавнего времени нельзя было купить более 50 тыс. долл. в год. Чтобы сделать юань более рыночным, не теряя контроля над курсом, китайские власти создали его двойника: с 2009 года на бирже в Гонконге торгуется "офшорный" юань (CNH). Он имеет плавающий курс и служит для облегчения вывода денег иностранными компаниями с рынка материкового Китая, однако для российских компаний при работе на этой площадке могут возникать дополнительные юридические проблемы", – предупреждает Миронов.