Украинско-советский беспилотник Ту-141 "Стриж" точно попал... в хорватский Загреб

15:05 11.03.2022

Украинский беспилотник Ту-141 разбился в Хорватии



11 марта 2022, Наталья Ануфриева

Советский многоразовый оперативно-тактический разведывательный беспилотный Ту-141 "Стриж", принадлежащий, вероятно, Украине, разбился в столице Хорватии – Загребе.



Издание The Drive пишет, что на данный момент единственным известным эксплуатантом данного беспилотника является Украина.



Видео с места инцидента опубликовано в Twitter.



https://vz.ru/news/2022/3/11/1148086.html



Отмечается, что "Стриж", вероятно, вышел из строя, в результате чего летящий с Украины аппарат пересек всю территорию Венгрии или части соседних стран и оказался в Хорватии, преодолев не менее 560 километров.



Допускается, в частности, что Украина могла пытаться использовать данный беспилотник в качестве "приманки" для российских средств противовоздушной обороны (ПВО).



Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что беспилотник был запущен с территории Украины, а вошел в воздушное пространство Хорватии из Венгрии, передает ТАСС.



"Факты будут установлены. Как это возможно, чтобы летательный аппарат старого образца провел более одного часа в небе над странами – членами НАТО, и никто этого не замечает (...) В расследовании участвуют военные службы. На данный момент дело обстоит так, что БПЛА прилетел с территории Украины и разбился в Загребе, когда закончилось топливо", – сказал он.



По его словам, "Стриж" летал над Венгрией больше 40 минут, в хорватском воздушном пространстве он был не меньше семи минут, "это серьезный инцидент".



По данным электронной энциклопедии "Викпедия", Ту-141 "Стриж" – многоразовый советский оперативно-тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат разработки ОКБ имени Туполева, аппараты производили в 1979-1989 годах.



В 2014 году министерством обороны Украины было принято решение о повышении эффективности ведения авиаразведки. Одним из запланированных мероприятий стало открытие опытно-конструкторских работ по модернизации оставшихся в наличии беспилотных летательных аппаратов ВР-2 "Стриж".



Ранее полиция Хорватии сообщила о падении неизвестного объекта в Загребе.