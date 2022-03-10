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Бишкек и Душанбе в 1001-й раз договорились не стрелять друг в дружку на границе
15:09 11.03.2022

БИШКЕК И ДУШАНБЕ ДОГОВОРИЛИСЬ ВПРЕДЬ НЕ ДОПУСКАТЬ ПРОВОКАЦИЙ НА ГРАНИЦЕ
Бишкек и Душанбе договорились впредь не допускать провокаций на границе
Кыргызстан и Таджикистан договорились в будущем не допускать каких-либо провокационных действий на общем участке границы. Об этом сообщила в пятницу Пограничная служба кыргызского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

"Пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана договорились о недопущении провокационных мероприятий в целях дестабилизации обстановки на совместной границе. Стороны договорились осуществлять охрану госграницы штатными пограничными нарядами", – говорится в сообщении.

За сутки на границе двух государств дважды произошли перестрелки между пограничниками, в том числе в ночь на 11 марта.

"Во время встречи кыргызская сторона заявила о том, что ночная перестрелка была спровоцирована таджикскими военнослужащими, показала участок автодороги Баткен – Исфара в местности Эки–Таш, откуда военнослужащие Погранвойск ГКНБ Республики Таджикистан закидывали камнями автомашины граждан Кыргызстана", – отмечает погранведомство.

В свою очередь таджикская сторона заверила, что ее военнослужащие не причастны к закидыванию камнями автомобилей. "По версии таджикской стороны, это были неизвестные граждане, и их поиск уже ведется", – подчеркивается в сообщении.

В нем уточняется, что в настоящее время обстановка на кыргызско-таджикском участке "характеризуется как стабильная".

Источник - ia-centr.ru
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