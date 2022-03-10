|КазСенатор Кул-Мухаммед (старый нацик) возмущен наклейками "Z" на казахстанских авто
17:04 11.03.2022
Мухтар Кул-Мухаммед прокомментировал нанесение знака Z на авто
Алан ИСАЕВ
10.03.22
Сенатор Мухтар КУЛ-МУХАММЕД посчитал, что использование такого знака среди казахстанцев вызовет противоречие в обществе. Также он заявил, что это нарушение ПДД, сообщает "Экспресс К".
Я против этого (нанесения знака. - Авт.). Нам нужна своя идея, которая бы объединяла казахстанцев, такая, которая бы сплачивала наших граждан вне зависимости от этнической принадлежности,
- отметил Мухтар КУЛ-МУХАММЕД.
Сенатор подчеркнул также, что это само по себе нарушение ПДД. Как известно, полиция штрафует даже за невымытую машину.
Также депутат заявил, что меры принимать к нарушителям должны исключительно полицейские, а не обычные граждане, что может вызвать конфликтную ситуацию.
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Машина с Z в Алматы: ЭК поговорил с водителем
Николай ИВАЩЕНКО
01 Марта
фоты тут - https://exk.kz/news/124002/mashina-s-z-v-almaty-ek-poghovoril-s-voditieliem
Жители южной столицы сфотографировали автомобиль, на который была наклеена литера Z. Аналогичные знаки отличия используют российские войска в Украине. Некоторых казахстанцев эта символика возмутила.
Они попросили полицию разобраться в ситуации, передает "Экспресс К". Вскоре последовал и комментарий Рустама АБДРАХМАНОВА, замначальника ДП Алматы.
Мы начали проверку по данному факту и выясним, соответствуют ли действия владельца автомашины законодательству Республики Казахстан, а также происхождение изображения и цель, с которой оно появилось на стекле автомобиля,
- пояснил полицейский.
ЭК удалось найти и связаться с владельцем авто. Мужчина по имени Муслим подтвердил, что действительно наносил литеру на стекло своей машины. Он объяснил это личной позицией к происходящему между Россией и Украиной.
Это знак в поддержку людей, страдающих от фашистского режима. Восемь лет шла война, убивали мирных жителей, но никто не обращал внимания. Теперь людям пора пробудиться и понять, что и для чего происходит,
- отметил собеседник ЭК.
Муслим также рассказал, что никто из окружающих не проявлял к нему агрессии из-за его позиции. Однако после появления фото автомобиля в соцсетях к нему поступил звонок от неизвестного, который пригрозил мужчине смертью.
"Во избежание провокаций в мой адрес я убрал литеру Z с автомобиля. Но от своей позиции не отказываюсь", - подчеркнул алматинец.
Между тем автомобиль с аналогичной символикой заметили и в Нур-Султане. Тоже Z и тоже на заднем стекле.
Стоит отметить, что литеры Z и V используются российскими войсками в Украине в качестве знаков отличия "свой-чужой". По одной из версий, Z происходит от "запад", V - от "восток". Вероятно, таким условным методом разделены группировки наступающих частей.
Ранее ЭК рассказывал о первом рейсе, который привез на родину эвакуированных из Украины казахстанцев.