КазСенатор Кул-Мухаммед (старый нацик) возмущен наклейками "Z" на казахстанских авто

17:04 11.03.2022

Мухтар Кул-Мухаммед прокомментировал нанесение знака Z на авто

Алан ИСАЕВ

10.03.22



Сенатор Мухтар КУЛ-МУХАММЕД посчитал, что использование такого знака среди казахстанцев вызовет противоречие в обществе. Также он заявил, что это нарушение ПДД, сообщает "Экспресс К".

Я против этого (нанесения знака. - Авт.). Нам нужна своя идея, которая бы объединяла казахстанцев, такая, которая бы сплачивала наших граждан вне зависимости от этнической принадлежности,



- отметил Мухтар КУЛ-МУХАММЕД.



Сенатор подчеркнул также, что это само по себе нарушение ПДД. Как известно, полиция штрафует даже за невымытую машину.



Также депутат заявил, что меры принимать к нарушителям должны исключительно полицейские, а не обычные граждане, что может вызвать конфликтную ситуацию.



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Машина с Z в Алматы: ЭК поговорил с водителем

Николай ИВАЩЕНКО

01 Марта

фоты тут - https://exk.kz/news/124002/mashina-s-z-v-almaty-ek-poghovoril-s-voditieliem



Жители южной столицы сфотографировали автомобиль, на который была наклеена литера Z. Аналогичные знаки отличия используют российские войска в Украине. Некоторых казахстанцев эта символика возмутила.

Они попросили полицию разобраться в ситуации, передает "Экспресс К". Вскоре последовал и комментарий Рустама АБДРАХМАНОВА, замначальника ДП Алматы.



Мы начали проверку по данному факту и выясним, соответствуют ли действия владельца автомашины законодательству Республики Казахстан, а также происхождение изображения и цель, с которой оно появилось на стекле автомобиля,



- пояснил полицейский.



ЭК удалось найти и связаться с владельцем авто. Мужчина по имени Муслим подтвердил, что действительно наносил литеру на стекло своей машины. Он объяснил это личной позицией к происходящему между Россией и Украиной.



Это знак в поддержку людей, страдающих от фашистского режима. Восемь лет шла война, убивали мирных жителей, но никто не обращал внимания. Теперь людям пора пробудиться и понять, что и для чего происходит,



- отметил собеседник ЭК.



Муслим также рассказал, что никто из окружающих не проявлял к нему агрессии из-за его позиции. Однако после появления фото автомобиля в соцсетях к нему поступил звонок от неизвестного, который пригрозил мужчине смертью.



"Во избежание провокаций в мой адрес я убрал литеру Z с автомобиля. Но от своей позиции не отказываюсь", - подчеркнул алматинец.



Между тем автомобиль с аналогичной символикой заметили и в Нур-Султане. Тоже Z и тоже на заднем стекле.



Стоит отметить, что литеры Z и V используются российскими войсками в Украине в качестве знаков отличия "свой-чужой". По одной из версий, Z происходит от "запад", V - от "восток". Вероятно, таким условным методом разделены группировки наступающих частей.



Ранее ЭК рассказывал о первом рейсе, который привез на родину эвакуированных из Украины казахстанцев.