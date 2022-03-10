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В Москве умер Рустам Ибрагимбеков - сценарист легендарного кино-хита "Белое солнце пустыни"
21:13 11.03.2022

Закат "Белого солнца"
Умер Рустам Ибрагимбеков

В Москве на 84-м году жизни умер Рустам Ибрагимбеков, легендарный сценарист "Белого солнца пустыни" (Владимир Мотыль, 1969), писатель, режиссер, политик, пятикратный лауреат Госпремий СССР и РФ (1981, 1993, 1996, 1998, 2000).

Ибрагимбеков был - в лучшем смысле слова - образцовым представителем "новой исторической общности - советского народа". Бакинский интеллектуал, сын профессора-искусствоведа, он стал классиком российского, азербайджанского и украинского кино, причем на студии имени Довженко работал в дуэте с сыном армянского народа Романом Балаяном.

Миф 1960-х строился на конфликте "физиков" и "лириков". Ибрагимбеков без видимых усилий синтезировал антагонистические начала.

Прежде чем поступить в Москве в аспирантуру Института кибернетики, он отучился в бакинском Институте нефти и химии, одновременно дебютировав (1962) как прозаик. Студенческие знания пригодятся для сценариев производственных драм о нефтяниках Тюмени ("Стратегия риска", Александр Прошкин, 1978) и строителях газопровода "Дружба" ("С любовью пополам", Сергей Микаэлян, 1979).

Закончив, одновременно с аспирантурой (1967), Высшие сценарные курсы, он непринужденно, как бы невзначай вошел в сценарную элиту СССР. Сценарий "Белого солнца", написанный Андреем Кончаловским и Фридрихом Горенштейном, поточный "истерн", не удовлетворил Госкино. Переписать сценарий поручили маститому Валентину Ежову, который, слабо ориентируясь в восточной специфике, пригласил на подмогу Рустама, только что дебютировавшего неореалистическим фильмом Эльдара Кулиева "В этом южном городе".

Ибрагимбеков стыдился признаться, что он, интеллигентный мальчик, ничего не смыслит в "тонком деле" Востока, да и отказ от лестного приглашения означал профессиональное самоубийство. В итоге у них с Ежовым получилось нечто, не умещающееся ни в какие жанровые рамки. Лукавый ли это сказ о сокровенном русском человеке Сухове, вестерн ли, революционная баллада, трагикомедия? Неважно: культовый фильм - этим все сказано.

Начало кинокарьеры совпало для Ибрагимбекова с двумя судьбоносными встречами. Оператором фильма Кулиева был Расим Оджагов, вскоре перешедший в режиссуру. Ибрагимбеков - сценарист всех фильмов этого крупнейшего азербайджанского мастера. Меланхоличной комедии о маленьких людях "День рождения" (1977) и драмы о семейном насилии "Перед закрытой дверью" (1981). Фильмов морального беспокойства ("Парк", 1984; "Другая жизнь", 1987) и детектива "Семь дней после убийства" (1991). И, что самое главное, снятого под личным патронажем Гейдара Алиева "Допроса" (1979).

Беспощадный, равный по силе итальянским триллерам "свинцовых лет" фильм говорил о метастазах коррупции, поразившей Азербайджан, и о бессилии маленького героя-следователя: это была едва ли не лучшая кинороль Александра Калягина.

Вторым многолетним спутником Ибрагимбекова стал Никита Михалков, для которого он написал дипломный сценарий "Спокойный день в конце войны" (1970) о том, как не хочется, а приходится юным фронтовикам погибать, когда, казалось бы, уже отгремели последние залпы. Фильмы Михалкова принесут Ибрагимбекову Госпремии за сценарии "Урги" (1991), "Утомленных солнцем" (1994) и "Сибирского цирюльника" (1998). Наверное, это не шедевры, но это были фильмы, представлявшие Россию на тотальном безрыбье 1990-х в мировом масштабе.

Третий выдающийся "сообщник" Ибрагимбекова - Роман Балаян. Два их фильма - мрачные свидетельства о моральном кризисе интеллигенции на исторических переломах. В "Храни меня, мой талисман" (1986) самовлюбленные герои, собравшиеся на Пушкинские торжества в Болдино,- дурные пародии на героев "золотого века". В "Филере" (1987) вольнодумец-учитель скатывается до работы на царскую охранку.

Новый век стал для Ибрагимбекова веком разрывов и конфликтов.

Когда в конце 2000-х Союз кинематографистов РФ раскололся на сторонников и противников Михалкова, Ибрагимбеков оказался одним из яростных оппонентов многолетнего соавтора. В апреле 2010 года он был одним из первых подписантов антимихалковского манифеста "Нам не нравится" и создателей альтернативного Киносоюза.

Еще драматичнее сложились отношения Ибрагимбекова, не только секретаря СК РФ, но и главы СК Азербайджана, с Ильхамом Алиевым. С конца 2008 года он, высказавшись по поводу торжествующей во власти "серости", стал жертвой травли на родине и фактически перешел на положение политэмигранта. "Радетель армянской идеи" - это самое мягкое, что писали об интернационалисте, в своих поздних режиссерских работах выказывавшем отвращение к национальной нетерпимости. И это несмотря на отказ Ибрагимбекова (2012) от французского Ордена искусств и литературы в знак протеста против пенализации отрицания армянского геноцида.

В июле 2013 года Ибрагимбеков был выдвинут созданным им Национальным советом демократических сил в качестве единого оппозиционного кандидата в президенты. Обреченный заранее шаг: его не зарегистрировали из-за наличия второго, российского, гражданства, что вполне символично. Ибрагимбеков в шутку и всерьез говорил о себе: "Три дня я европеец, три дня я азиат". И признавался, что сердце его принадлежит не только Баку, но и Воробьевым горам, которые в незапамятном 1949-м показал ему отец.

Михаил Трофименков

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1647022380


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