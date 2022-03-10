КырКабмин учредил Фонд развития туризма. "Весом" - 1 млрд сомов

00:32 12.03.2022

Одобрено создание Фонда развития туризма с уставным капиталом 1 млрд сомов



Кабмин также одобрил решения по улучшению дорог, пилотного проекта в области внешней торговли и другие.

БИШКЕК, 11 мар - Sputnik. На заседании кабинета министров одобрили решение о создании Фонда развития туризма с уставным капиталом 1 миллиард сомов, пишет пресс-служба кабмина.

Чем конкретно займется фонд, не сообщается.

На заседании кабмин также одобрил решения:

о координационном совете по взаимодействию с партнерами по развитию при кабмине;

об утверждении положения о финансировании из республиканского бюджета расходов за потребляемую электроэнергию учреждений, состоящих на финансировании в местных бюджетах;

мерах по преобразованию системы дорожной отрасли;

утверждении порядка размещения в коммерческих банках временно свободных средств бюджетов бюджетной системы;

вопросах лицензирования деятельности на получение, образование, хранение, использование, уничтожение сильнодействующих ядовитых веществ на объектах горнодобывающей отрасли;

проведении пилотного проекта в области внешней электронной торговли.