Мэр кыргызского Узгена Каримов угодил под следствие. Слишком злоупотреблял

00:46 12.03.2022

Прокуратура подозревает мэра города Узген Нодирбека Каримова в злоупотреблении должностным положением.



Как сообщает 9 марта пресс-служба Генеральной прокуратуры, прокуратура Узгенского района в ходе проверки исполнения требований земельного законодательства установила, что мэр города Узген К.Н.Т. в 2015 году незаконно вынес постановления о выделении 22 лицам земельных участков в кварталах "Сарахсий", "Борбордук", "Жаңы-Өзгөн", "32" и "Гузар" общей площадью в 9038,5 квадратных метров.



По данному факту надзорным органом зарегистрировано досудебное производство и проводилось расследование.



По результатам следствия прокуратурой Узгенского района К.Н.Т. предъявлено обвинение по ст. 337 ("Злоупотребление должностным положением") Уголовного кодекса и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



В настоящее время уголовное дело находится на стадии рассмотрения.



Кроме этого, в целях возврата государству указанных земельных участков прокуратурой района в суд внесены исковые заявления.



Каримов Нодирбек Тохтосинович с 19 декабря 2013 года по 4 октября 2015 года был мэром города Узген.



В октябре 2015 года был избран депутатом Жогорку Кенеша.



В июне 2021 года депутаты местного кенеша избрали его мэром города Узген.