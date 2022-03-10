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|Мэр кыргызского Узгена Каримов угодил под следствие. Слишком злоупотреблял
00:46 12.03.2022
Прокуратура подозревает мэра города Узген Нодирбека Каримова в злоупотреблении должностным положением.
Как сообщает 9 марта пресс-служба Генеральной прокуратуры, прокуратура Узгенского района в ходе проверки исполнения требований земельного законодательства установила, что мэр города Узген К.Н.Т. в 2015 году незаконно вынес постановления о выделении 22 лицам земельных участков в кварталах "Сарахсий", "Борбордук", "Жаңы-Өзгөн", "32" и "Гузар" общей площадью в 9038,5 квадратных метров.
По данному факту надзорным органом зарегистрировано досудебное производство и проводилось расследование.
По результатам следствия прокуратурой Узгенского района К.Н.Т. предъявлено обвинение по ст. 337 ("Злоупотребление должностным положением") Уголовного кодекса и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В настоящее время уголовное дело находится на стадии рассмотрения.
Кроме этого, в целях возврата государству указанных земельных участков прокуратурой района в суд внесены исковые заявления.
Каримов Нодирбек Тохтосинович с 19 декабря 2013 года по 4 октября 2015 года был мэром города Узген.
В октябре 2015 года был избран депутатом Жогорку Кенеша.
В июне 2021 года депутаты местного кенеша избрали его мэром города Узген.