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|Узбекского депутата Кыргызского парламента Абдуллаева еще раз осудили на 20 лет
00:52 12.03.2022
Экс-депутату Жогорку Кенеша Абдуллаеву назначили 20 лет тюрьмы с конфискацией
Коллегия Верховного суда постановлением от 9 марта оставила в силе приговоры в отношении экс-депутата Жогорку Кенеша Абдурахмана Абдуллаева. Информацию Turmush подтвердили в пресс-службе суда.
Так, были оставлены в силе приговор Жалал-Абадского городского суда от 28 октября 2011 года и приговор Жалал-Абадского областного суда от 31 января 2012 года.
Абдурахман Абдуллаев приговором Жалал-Абадского городского суда от 28 октября 2011 года был признан виновным по ст. 30 ("Соучастие в преступлении"), ст. 97 ч.2 п.15 ("Убийство группой лиц по предварительному сговору"), ст.233 ч.3 ("Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам"), ст. 295-1, ст.299 ("Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды") ч.2 п.3 Уголовного кодекса. Суд назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Приговором Жалал-Абадского областного суда от 31 января 2012 года решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
Абуллаев в марте 2005 года был избран депутатом Жогорку Кенеша третьего созыва, а 22 октября 2007 года Указом президента "О роспуске Жогорку Кенеша КР" были досрочно прекращены полномочия депутата Жогорку Кенеша.
Абдуллаев проходил фигурантом по делу о событиях в июне 2010 года вместе с Кадыржаном Батыровым, Иномом Абдурасуловым. Халилжаном Худайбердиевым, Махаматрасулом Абакжановым.