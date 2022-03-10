 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Украина испытывает на прочность российско-китайскую ось, - В.Скосырев
00:53 12.03.2022

Пекин призвал к мирному урегулированию ситуации
Владимир Скосырев

В разговоре с президентом Франции и канцлером ФРГ Си Цзиньпин призвал к мирному урегулированию конфликта в Украине.
Во время видеосаммита с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем председатель КНР Си Цзиньпин высказался за совместную с Парижем и Берлином поддержку мирных переговоров по Украине и выразил беспокойство негативным влиянием санкций на мировую экономику. Западные СМИ пишут, что Пекин корректирует свою позицию, опасаясь, как бы антироссийские рестрикции не нанесли ущерб его экономике. Но, по мнению эксперта, события в Украине подвигают Китай к укреплению связей с РФ, поскольку он не хочет в одиночку противостоять США.

Си Цзиньпин заявил, что нынешняя ситуация в Украине вызывает беспокойство и китайская сторона глубоко сожалеет, что на Европейском континенте вновь происходят боевые действия.

Китай считает, что необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, полностью соблюдать цели и принципы Устава ООН, серьезно относиться к законной озабоченности всех государств в сфере безопасности и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса.

Как прогнозирует британская газета Guardian, Пекин будет действовать осторожно, взвешивая плюсы и минусы стратегического альянса с Москвой. Он будет рассматривать свой подход к военной операции в Украине сквозь призму соперничества с США. Позицию КНР характеризуют два момента. Во-первых, она не одобряет действия Москвы, рассматривая их как нарушение принципа уважения национального суверенитета государств. Во-вторых, она отвергает сравнение Украины с Тайванем. Украина – это суверенное государство, а Тайвань – отколовшаяся провинция Китая, не входящая в состав членов ООН. Следовательно, ничто с правовой точки зрения не препятствует мирному или с помощью силы воссоединению острова с материком.

Потрясения в Украине могут также нанести определенный экономический ущерб Китаю. Его инвестиции и финансовые ресурсы в России могут быть подвергнуты санкциям Запада. Могут пострадать и связи Китая с Украиной. Ведь Пекин – главный торговый партнер Украины, она поставляла Китаю зерно и некоторые виды военной техники.

С другой стороны, кризис открывает и новые возможности для Пекина. Он переключит фокус внимания США с Индо-Тихоокеанского региона обратно на Европу. Это может помочь Пекину расширить сферу своего влияния на сопредельные страны.

Конечно, такой вариант Вашингтон не устраивает. Не случайно, как передала South China Morning Post, в высших эшелонах администрации президента США Джозефа Байдена идут дебаты о том, как можно заручиться сотрудничеством Пекина ради того, чтобы он оказал на Россию давление в сторону деэскалации. Согласно источникам, есть в администрации два лагеря. Одни говорят, что Китай в такой игре участвовать не будет. Другие же полагают, что стоит попытаться, и если получится, то это поможет улучшить американо-китайские отношения. "Более ястребиная" часть администрации утверждает, что возникших расхождений между Москвой и Пекином недостаточно для того, чтобы преодолеть глубокое недоверие Китая к США. К тому же Пекину будет трудно отойти от тезиса в заявлении президента РФ Владимира Путина и Си Цзиньпина от 4 февраля о том, что для партнерства России и Китая нет границ.

Впрочем, независимо от того, какие споры идут внутри администрации Байдена, официально Вашингтон придерживается жесткой линии по отношению к Пекину. Советник Госдепартамента Дерек Чоллет предупредил Китай о "последствиях", если он поможет России обойти санкции. А госсекретарь Энтони Блинкен в разговоре с Ван И сказал, что нейтралитет в украинском вопросе – не вариант, и призвал коллегу осудить Россию.

В беседе с "НГ" Александр Лукин, руководитель департамента международных отношений Высшей школы экономики, отметил: "Позиция Китая эволюционирует в сторону большей поддержки России. Ведь Ван И сказал, что отношения России и Китая прочны, как скала, во время сессии высшего законодательного органа Китая ВСНП и параллельной консультативной структуры. В экономической области какие-то китайские организации, особенно банки, могут проявлять осторожность. Что касается военной операции, то Китай ее не поддерживает. А санкции, как полагают в Пекине, могут подорвать мировую экономику".

С точки зрения Китая, все эти события были спровоцированы Западом. "Успех Запада в противодействии России был бы Китаю невыгоден. Ведь США не так давно объявили Китай враждебным государством. Если американцам удастся одолеть Россию, то они с новой силой возьмутся за Китай. Китаю невыгодно, чтобы позиция России ослабла. В таком случае он останется один на один с укрепившимся западным союзом", – полагает эксперт.

9 марта 22

Источник - независимая газета
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