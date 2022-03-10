Игра на понижение: Пекин разыграет Тайбэй, - Вл.Карнозов

01:19 12.03.2022 Украинский кризис подталкивает к радикальным решениям

Владимир Карнозов

10.03.22



Отмечая решительность России при проведении специальной военной операции, зарубежные наблюдатели задаются вопросом о применимости ее методов к решению тайваньского вопроса. Рассуждая с чисто военных позиций, Народно-освободительная армия Китая имеет все необходимые средства для проведения масштабной амфибийной операции, обладает не только подавляющим численным, но и технологическим превосходством над силами обороны острова.



На рубеже веков НОАК отказалась от доктрины "народной войны" с потенциальным агрессором на своей территории. Вместо нее Пекин перешел к концепции проецирования силы далеко за пределами государственной границы. Соответственно изменились принципы строительства и оснащения Вооруженных сил.



В новом веке китайская авиация практически полностью перешла на современные типы боевых и военно-транспортных самолетов, вертолетов и беспилотных аппаратов. Сегодня она активно пополняется дальними бомбардировщиками-ракетоносцами H-6N, многоцелевыми тяжелыми истребителями J-20 пятого поколения, боевыми беспилотными летательными аппаратами большой и средней высотности. Ничего подобного у Тайваня нет.



"Вторая артиллерия" НОАК насчитывает около тысячи пусковых установок ударных ракетных комплексов оперативно-тактического и тактического назначения. Вместе с дальнобойными реактивными системами залпового огня калибра 300 мм и более (созданы на основе технологий российской РСЗО "Смерч") они способны с высокой точностью поразить стационарные и подвижные объекты по всему острову. Существующая система ПВО/ПРО Тайваня не выдержит массированного воздушно-ракетного удара со стороны материка, в ходе которого будет уничтожено большинство объектов военной инфраструктуры на острове.



За последние 30 лет ВМФ НОАК превратился из силы береговой обороны в первоклассный океанский флот. Сегодня в его состав входят: две авианосных группы, сотня боевых кораблей класса "эсминец" и "фрегат", 70 – "корвет" и такое же число подлодок. Такую армаду скромные по размеру и составу тайваньские морские силы не остановят. Под ее прикрытием пойдет десант. Пережив свое второе рождение в 1979 году, сегодня китайская морская пехота представляет элиту Вооруженных сил, хорошо вооружена и обучена, насчитывает более 20 тыс. бойцов.



На вооружении морпехов – несколько сот плавающих танков тип 063А со 105-мм пушкой. Боекомплект содержит управляемые ракеты с наведением по лазерному лучу для высокоточного поражения береговых укреплений и бронетехники на удалении до 5 км. При высадке "своим ходом" с кораблей-доков танк способен самостоятельно преодолеть до берега расстояние 5–7 км. Начиная с 2005 года, тип 063А заменяется плавающими боевыми машинами пехоты тип 05 с экипажем из четырех человек плюс семь-восемь морских пехотинцев в транспортном отсеке. БМП вооружена такой же пушкой и, несмотря на массу в 26,5 т (на 5 т больше), обладает сравнимой с танком плавучестью и подвижностью, развивая скорость до 30 км/ч на плаву и 65 км/ч по шоссе. К настоящему времени построено более тысячи БМП тип 05 и специализированных бронемашин на ее базе.



Амфибийные батальоны, оснащенные мореходной гусеничной техникой, первыми пойдут на штурм побережья с задачей захватить плацдарм. За ними высадятся механизированные батальоны на колесной технике. Они будут прибывать несколькими волнами с задачей расширения плацдарма и развития наступления вглубь острова.



Крупномасштабная амфибийная операция заведомо обречена на провал без обеспечения господства на море. Поэтому за последние полтора десятилетия ВМФ НОАК активно пополнялся крупнотоннажными кораблями океанского класса. Процесс начался с покупки на Украине недостроенного авианесущего крейсера "Варяг". Он был отбуксирован из Николаева в Далянь, где его достроили как "Ляонин" и ввели в строй в 2012 году. На основе чертежей "Варяга" местные кораблестроители построили подобный ему "Шаньдун", вышедший на испытания в 2018 году и к настоящему времени полностью подготовленный к несению службы. Суммарно авиационные группы "Ляонина" и "Шаньдуна" насчитывают около сотни летательных аппаратов, включая палубные истребители J-15 – китайский "клон" Су-33К.



Второй по важности контракт с Украиной датируется 2009 годом. Китай заказал четыре десантных корабля на воздушной подушке типа "Бизон" с намерением впоследствии строить подобную технику на собственных мощностях. "Бизон" представляют экспортный вариант советского "Зубра" проекта 1232.2 полным водоизмещением 555 т. Они строились на заводе "Волна" в Феодосии. Китайский заказ помог предприятию сохранить коллектив и компетенции, которые позволяют строить новые корабли по заказам МО РФ.



Следующий вклад Украины в укрепление китайской морской мощи – поставка морских газовых турбин большой мощности и редукторов для силовых установок боевых кораблей. На основе полученных образцов и документации государственного предприятия "Зоря – Машпроект" местная промышленность освоила их серийную постройку. Газовые турбины подходят не только "Зубрам" и "Бизонам", но и значительно более крупным судам, включая таковые для перевозки и высадки морской пехоты. Турбозубчатые агрегаты ставятся на универсальные десантные корабли проекта 075 полным водоизмещением 40 тыс. т со сплошной полетной палубой. Помимо 30 вертолетов (кроме китайских Z-8 в состав авиагруппы планируется включить российские Ка-52К "Катран"), каждый УДК несет три десантных катера на воздушной подушке тип 726А рассчитанных на перевозку танка. Построено два таких корабля: "Хайнань" и "Гуанси" вошли в строй в 2021 году. Третий проходит дооборудование на плаву. Каждый может нести до 900 морских пехотинцев и выступать в качестве флагмана корабельной группы.



Начиная с 2006 года, ВМФ НОАК получил восемь универсальных десантных кораблей проекта 071 полным водоизмещением 25 тыс. т. Каждый способен перевозить до 800 морских пехотинцев и около 20 единиц тяжелой бронетехники. Высадку десанта можно производить при помощи четырех вертолетов типа Z-8 (хранятся в ангаре корабля) и четырех катеров типа 726А. Другой способ высадки на побережье реализуется плавающими БМП из освобожденной для них доковой камеры. Помимо вертолетоносцев и кораблей-доков ВМФ НОАК располагает еще 65 десантными судами среднего и малого водоизмещения.



Принимая во внимание количественный и качественный перевес в силах и средствах, в случае начала специальной военной операции сепаратистам на острове остается лишь надеяться на помощь США и их союзников. Вот только придет ли она? Внимательно изучая события на Украине и вокруг нее, все больше специалистов приходят к выводу: поддержка коллективного Запада не пойдет дальше экономических санкций и посылки ограниченного круга вооружений, боеприпасов и горючего. Об этом убедительно свидетельствует позиция президента Джозефа Байдена в отношении специальной военной операции России на Украине, которая по принципиальным вопросам разделяется большинством европейских стран – членов НАТО.



Ну, а что же Китай? Изучая реакцию простых жителей страны на события на Украине, американские СМИ отмечают: подавляющее большинство их комментариев – пророссийские. Большой популярностью в социальных сетях пользуются выступления Владимира Путина с переводом на китайский язык. Размещенные под ними комментарии сводятся к тому, что зрители и слушатели уяснили главное: "специальная военная операция" – борьба с влиянием Запада.



Согласно публикации таблоида Global Times, отдельные члены националистического батальона "Азов", действующего в составе ВСУ, были замечены среди участников беспорядков в 2019 году в Гонконге, когда город охватила волна протестов, направленных против политики центрального правительства. Хорошо помнят в Китае и о том, как под нажимом Вашингтона президент Владимир Зеленский отказал китайским инвесторам в покупке контрольного пакета акций запорожского предприятия "Мотор-СИЧ", специализированного на выпуске авиационных двигателей. Таким образом, был сорван долгосрочный план сотрудничества, предусматривающий организацию серийного выпуска моторов украинской разработки на китайских предприятиях для последующей постановки на несколько типов летательных аппаратов.



Получается, что у китайцев немало поводов поддержать позицию Москвы по Украине. Вместе с тем дипломаты в Пекине продолжают выступать за мирное решение тайваньского вопроса на основе диалога между властями и населением континента и острова. Пекин требует от всех стран мира руководствоваться политикой "одного Китая", которая предусматривает признание Тайваня как части национальной территории. Формально Вашингтон разорвал дипломатические связи с Тайванем в 1979 году. Признав суверенитет Китая над островом, США, однако, поставляют туда оружие и регулярно проводят боевые корабли через пролив между материком. Правительство КНР неоднократно предупреждало Америку и ее союзников не пересекать красную линию, поскольку это грозит скатыванием к вооруженному противостоянию.



В начале февраля Пентагон одобрил продажу очередной партии американского оружия вместе с сервисным пакетом на сумму 100 млн. долл. с целью повысить боеготовность систем ПВО "Патриот". Это уже вторая по счету оружейная сделка с Тайванем после прихода к власти Джозефа Байдена. Министерство обороны КНР осудило эти решения американской администрации. Пресс-служба распространила заявление, где говорится следующее: "Продажа американского вооружения серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех совместных коммюнике, подписанных КНР и США. Народно-освободительная армия предпримет все необходимые меры по защите суверенитета и территориальной целостности, сорвет попытки внешнего вмешательства и сепаратизма, обеспечит объединение страны".



Китай продолжает наращивать военное и дипломатическое давление на мятежный остров с требованием признать верховенство Пекина. Согласно представлениям отдельных американских политиков, сейчас удобное время для НОАК решить "проблему Тайваня" силовым путем. Поскольку внимание стран Запада, особенно европейских, прочно сфокусировано на Украине и России и они не будут "отвлекаться" на происходящее в Азии. Со своей стороны, китайские эксперты считают, что сепаратисты на Тайване должны извлечь урок из событий на Украине и уяснить – союзники в Вашингтоне окажут помощь лишь на словах. Источник - независимая газета

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