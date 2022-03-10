|Массовая драка таджикских и кыргызских рабочих на Амурском подшипниковом заводе в России. Из-за порций в столовой
06:21 12.03.2022
Массовая драка рабочих из Кыргызстана и Таджикистана в России. Новые подробности
Предыстория: В России рабочие из Таджикистана обиделись, что кыргызским коллегам положили порции побольше, и устроили драку, - СМИ
"Сводка" (АКИpress) – Пресс-служба МИД 11 марта сообщила подробности массовой драки рабочих из Кыргызстана в Таджикистана, которая произошла 8 марта на строительном объекте Амурского газоперерабатывающего завода.
Ранее издание Mash опубликовало видео потасовки. По данным СМИ, причиной драки между строителями стала бытовая ссора в столовой.
Как отметили в МИД, информации о пострадавших граждан Кыргызстана с госпитализацией не было.
Посольства Кыргызстана в России направила запрос в правоохранительные органы. Этот инцидент находится на контроле МИД.
видео тут -
https://svodka.akipress.org/news:1767992/?from=portal&place=nowread&b=2