Авиакомпания Qazaq Air также приостановила рейсы в Россию. Страховки - жок

07:47 12.03.2022

12 марта 2022,

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостанавливает рейсы в Россию из-за отсутствия страхового покрытия на территории РФ. Об этом сообщила в субботу, 12 марта, пресс-служба перевозчика.



Источник расходов: бюджетное правило намерены заморозить до 2025 года

Почему такая мера выглядит закономерной в условиях кризиса

"Авиакомпания Qazaq Air получила уведомление от страховой организации о непредоставлении страхового покрытия на территории России и в ее воздушном пространстве. Ввиду данной ситуации авиакомпания не в состоянии выполнять авиаперелеты в Россию до решения вопроса о страховом покрытии над территорией России", - отмечается в сообщении.



В пресс-службе также уточнили, что на фоне этой новости запланированный на 12 марта рейс в Новосибирск отменен. Пассажирам оформят полный возврат стоимости билетов.



Ранее казахстанская авиакомпания Air Astana сообщила о намерении приостановить рейсы в Россию до 13 марта. 9 марта Air Astana приостановила рейсы в несколько российских городов.



До этого турецкая авиакомпания Turkish Airlines предупредила билетных агентов о том, что приостанавливает продажу билетов для россиян на полеты из Турции в третьи страны. Такое решение связано с блокировкой российских банковских карт с системами Visa и Mastercard.



28 февраля в ответ на решение Евросоюза (ЕС) закрыть небо для российских авиакомпаний Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из 36 стран. Полеты из этих государств могут выполняться по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.



Решение стран Евросоюза закрыть небо для России стало ответом на проводимую Москвой операцию по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. На фоне этого страны Запада, в том числе Великобритания, ЕС, США и Япония, ввели антироссийские санкции.



Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.