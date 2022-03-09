Украина. Конфликт был неизбежен... Главы из книги Ксавье Моро

08:42 12.03.2022 Конфликт был неизбежен

Главы из книги Ксавье Моро "Украина. В чем ошиблась Франция" (в сокращении)

Ксавье Моро

09.03.2022



Истоки конфликта



"Да народ наш и разделялся на три ветви лишь по грозной беде монгольского нашествия да польской колонизации. Это все – придуманная недавно фальшь, что чуть не с IX века существовал особый украинский народ с особым не-русским языком. Мы все вместе истекли из драгоценного Киева, "откуду русская земля стала есть", по летописи Нестора, откуда и засветило нам христианство". Александр Солженицын



Чтобы понять природу процессов, сотрясающих Украину с октября 2013 года, попробуем внимательно изучить историю территорий, которые сегодня входят в состав украинского государства. На Западе чаще всего считают, что судьба Украины подобна судьбе Польши… Судьба Украины принципиально иная. Между падением Киевской Руси в 1240 году и возникновением украинского государства прошли почти семь веков, а город Киев как таковой вновь стал столицей только в 1934 году.



bb916.jpgСегодня предстоятель Русской православной церкви носит титул Патриарха Московского и всея Руси. Его юрисдикция распространяется на Русскую православную церковь и Украинскую православную церковь Московского Патриархата, объединяющую 35 миллионов украинских верующих. Таким образом, Московский Патриархат, объединяющий различные митрополии не только на Украине, но и в Белоруссии, и странах Прибалтики, географически и духовно хранит наследие Киевской Руси.



Только с приходом в 1917 году к власти большевиков по инициативе историка и политического деятеля Михаила Грушевского Киев на несколько месяцев становится столицей Украинской Народной Республики. Но она была вскоре развалена большевиками, а затем, в начале 1918 года, Киев оккупировали германские войска, и он стал столицей Украинской Державы гетмана П. Скоропадского – внешне самостоятельного, но подконтрольного немцам и зависимого от них государства.



В октябре 1917 года Ленин и Троцкий положили конец существованию первой республики в России (которая возникла после Февральской революции) и сразу вступили в контакт с германским правительством, финансировавшим их приход к власти. Германия хотела воспользоваться этим обстоятельством, чтобы на длительное время ослабить Россию, не забирая при этом у нее территорий.



11 ноября 1918 года было подписано перемирие, и Германия признала независимость Польши, Курляндии (Латвии), Литвы и Финляндии. А 9 февраля 1918 года Киевская Рада подписывает сепаратный мир от имени только что провозглашенной Украинской Народной Республики. Однако властям вскоре пришлось покинуть новую столицу под напором сил большевиков. Германия, которая никоим образом не принимала Раду всерьез, начала широкомасштабное наступление, в результате которого ее войска дошли до Ростова и Крыма. Немцами было сформировано оккупационное правительство Украины в лице гетмана Скоропадского… Ради налаживания отношений с Москвой 27 августа 1918 года в Берлине был подписан русско-германский добавочный договор к Брестскому миру, предполагающий возвращение Юзовки, что сделало окончательно невозможным создание экономически независимой Украины. После поражения на Западном фронте в ноябре 1918 года они оставляют Киев, подвергнув его грабежу. После этого город последовательно занимали националист Симон Петлюра, большевики, белый генерал Антон Деникин, затем, в 1920 году, снова большевики. Отметим также, что именно во время немецкой оккупации Крым впервые за всю историю оказался под управлением правительства, заседавшего в Киеве.



В конце концов, советско-польская война 1920 года предоставила возможность положить конец столкновениям в регионе. Польский генерал Пилсудский хотел использовать анархию, царившую в России, чтобы возродить Великую Польшу. Он мечтал об образовании конфедерации Междуморье (Miedzymorze), которая вновь объединила бы Литву, Белоруссию и Украину. Военная авантюра Пилсудского, когда на короткий срок был взят Киев, едва не стала катастрофой для поляков, отброшенных большевиками под командованием знаменитого командарма Тухачевского к западу от Вислы. В итоге, получив поддержку французов под началом генерала Вейгана, Польша смогла подписать в 1921 году в Риге мирный договор с Россией. Поляки получили Галицию – бывшее австрийское владение, где провалилось создание Западно-Украинской Народной Республики, а также Волынь (бывшие российские земли), остальные же территории отошли к Советской Украине (УССР), также являвшейся переговорной стороной. И это стало новым началом для проекта "Украина". Во-вторых, государство, образованное Лениным, очевидно не являлось независимым государством. Оно функционировало в качестве регионального управления, получавшего приказы из Москвы. Такая деятельность приучала представителей региональной элиты чувствовать себя управленцами, а не руководителями. И те украинские правительства, которые приходили на смену друг другу после 1991 года сохранили прежние представления. Обращается ли Киев к Москве, Вашингтону или Брюсселю – это всегда отношение "вассала" к "сюзерену". Этим же объясняется и тот парадокс, что нынешнее правительство Украины, заявляя о состоянии войны с Россией, постоянно по-прежнему просит у нее экономической, финансовой и энергетической помощи.



Советские руководители до последнего момента прилагали все усилия, чтобы консолидировать и расширить украинское государство. После Второй мировой войны Сталин присоединил к УССР на ее западной границе различные территории, в том числе населенные румынами и венграми. И самым большим его подарком стало присоединение к УССР Галиции.



При этом целью Сталина являлось не желание угодить украинским националистам, а оформление общей границы с Венгрией, Румынией и Чехословакией. И наконец, в середине XX века, в 1954 году, Советский Союз (в лице Н.С. Хрущева) сделал еще один подарок – присоединил к Украине Крым.



Весьма легко заметить, что, несмотря на ограниченность, связанную с региональным статусом, Украина как государство обязана всем советскому режиму. Только тоталитарный режим мог навязать создание искусственного государства столь разнообразным народам на столь обширной территории.



Парадоксальным образом советское государственное строительство на Украине успешно завершилось вместе с распадом СССР… Руководство Компартии Украины было привержено националистическим идеям, и президент УССР Леонид Кравчук возглавил процесс обретения независимости. В декабре 1991 года три славянские республики пришли к соглашению о прекращении существования СССР. Украина вошла в новую фазу. Впервые в своей истории она стала независимой.



Создание "украинского народа"



"Коммунизм – это такой миф, который и русские, и украинцы испытали на своей шее в застенках ЧК с 1918 года". Александр Солженицын



Со времени татаро-монгольского нашествия народы, населявшие Киевскую Русь, разделились: одни отошли к Польше или Литве, другие подпали под управление местных князей, вассалов татаро-монголов… Эти территории отошли к Украине только в 1945 году, но играли фундаментальную роль в формировании украинского национализма начиная уже с XIX века. Население этих провинций хотело избежать дискриминации православных верующих, проводимой властями Польши, и согласилось на присоединение к Римско-католической церкви, что было закреплено подписанием в 1596 году Брестской Унии. Эта уния на долгое время отравила отношения между Римско-католической церковью и Православными церквами, и вплоть до наших дней является болезненным моментом для западных держав... Культурная и религиозная близость казаков с русскими подтолкнула их к присоединению к России. Восьмого июня 1648 года царю Алексею Михайловичу было доставлено письмо, написанное собственноручно Хмельницким на родном для него русском языке, где сообщалось о его желании присоединиться к России. В 1654 году Переяславский договор закрепил это объединение. А в соответствии с договором о Вечном мире, подписанным между Россией и Речью Посполитой в 1686 году, Киев отошел от Польши к России. Для советской историографии восстание казаков – это очевидное проявление освободительной борьбы украинского народа, а Переяславский договор символизирует объединение двух славянских народов: русского и украинского. Для украинских националистов присоединение казаков – фундаментальное историческое событие, характеризующее политику независимости украинского народа, который стремился таким образом сохранить свою свободу, присоединяясь то к Польше, то к России.



Проект "Украина"



Вплоть до самого конца XVIII века термин "Украина" обозначал территорию, прилегающую к Днепру и удаленную от центра польской власти, на рубежах Речи Посполитой. Он также употреблялся в русском языке для обозначения областей на периферии от центра Московского государства, Тулы, бассейна реки Оки и т.д. По смыслу это окраина. По-русски "край" - это оконечность, самая дальняя точка, предел, лучшим примером является Камчатский край на русском Дальнем Востоке. Таким образом, слово "Украина" не указывало на отдельную нацию, то есть на страну с особым народом, там проживающим. Когда Вольтер использует слово "украинцы" в своей "Истории Российской империи при Петре Великом", он говорит не о нации, а о "…скопище, объединяющем роксоланов, сарматов и татар".



Однако польская интеллигенция сделала из слова "Украина" фундамент новой националистической идеологии.



Польские интеллектуалы-националисты сыграли основополагающую роль в создании украинского мифа, использовав для его распространения решающее политическое влияние франкмасонства в XIX веке…



В 1801 году другой интеллектуал, франкмасон и польский государственный деятель Тадеуш Чацкий, близкий к кругу Александра I, опубликовал работу, озаглавленную "О названии „Украина" и зарождении казачества". В ней он изобрел народ "укры", который в VII веке якобы мигрировал из-за Волги и Урала к берегам Днепра. Эта фантастическая выдумка потерпела фиаско, но, благодаря своему положению в российской системе народного образования, Чацкий основал несколько учебных заведений для польской, литовской и малороссийской элиты, где и распространялся миф об украинском народе…



Идеология, распространявшаяся в этих русских школах, основанных поляками при Александре I, утверждала, что Малороссия – это особая территория, принадлежащая Западной Европе и оккупированная русскими, которые сами по себе происходят от смешения славян с азиатскими племенами. Все это составило корпус антирусской идеологии, который обнаруживается сегодня в украинском радикальном национализме. Блуждания Александра I имели столь серьезные последствия, что современные российские историки иногда называют его Горбачевым Российской империи.



Несмотря на все усилия польских интеллектуалов и государственных деятелей в начале XIX века, "украинский" эксперимент мог бы на этом и завершиться, не будь проект подхвачен Австрийской империей.



Галичане доказали свою лояльность австрийскому императору в 1809 году во время первого польского восстания и повторили опыт в 1848 году, взяв в руки оружие для подавления венгерских повстанцев. В качестве благодарности от австрийских властей им был вручен сине-желтый флаг, который в 1991 году и стал флагом независимой Украины.



Австрийский проект "Украина" завершился резней. Начиная с сентября 1914 года галичане, подозреваемые в связях с Россией, будь то униаты или нет, стали массово истребляться австро-венграми при поддержке тех из их соотечественников, которые считали себя теперь "украинцами".



До середины 1917 года "кацапы" (уничижительное название русских) депортировались в первый когда-либо существовавший в Европе концентрационный лагерь Талергоф. Таким образом, украинский национализм принял свою окончательную форму: радикализма, безжалостного ко всем тем, кто назван врагом. Кровавый терроризм Степана Бандеры происходит из Талергофа, то же касается и "Правого сектора"* на Майдане, в Одессе или Мариуполе. Вот так, по прошествии чуть более, чем столетия, Польша и Австрия породили, наконец, Украину – творение, ставшее в итоге совершенно неконтролируемым. Дальнейшее развитие украинского национализма происходило на фоне Первой мировой войны, большевистской революции, исчезновения Австро-Венгрии и возрождения Польши.



А вот у большевиков, которые овладели основной частью территории Украины в 1921 году, было гораздо более позитивное видение украинского национализма. Если бы митингующие националисты в Киеве знали настоящую историю Украины, они прославляли бы не Бандеру и Шухевича, а настоящих создателей современной Украины: Ленина, Сталина, Кагановича и Хрущева.



В Советском Союзе золотой век для Украины закончился по команде Сталина. Он хотел усилить центральную власть в Москве и опасался радикального оборота, который принимал украинский национализм. Несмотря на этот легкий откат назад, насильственная украинизация принесла свои плоды. Украинский язык в школе начали преподавать уже тогда.



Вторая мировая война предоставила возможность разгуляться украинским националистам, которые прямо продолжили линию, начатую резней в Галиции в 1914 году. Галиция и Львов стали очагами украинского фанатизма в его самой дикой форме и остаются таковыми по настоящий день. Украинская националистическая идеология щедро подпитывалась немецкими и англо-саксонскими философскими аберрациями XIX века.



Уже с 1933 года украинские националисты имели контакты с нацистской Германией. Они надеялись, что та поможет им в создании украинской нации. Совпадение идеологий было практически полным: обозначенными врагами украинских националистов были поляки, русские, венгры и евреи. После того, как Гитлер напал на СССР и пакт Молотова – Риббентропа утратил силу, у них появилась возможность предоставить нацистам подтверждение своих убеждений.



Украинские государство и народ выглядят искусственными и в силу этого непрочными конструкциями, в чем, кажется, не отдают себе отчет в целом все западные политические элиты, в том числе и французские.



Украина в сердце политико-стратегических амбиций



В предыдущем обзоре мы показали, каким образом были созданы Украина и украинский народ. Нации, которые их породили, сделали это ради своих политико-стратегических интересов: Польша – чтобы восстановиться в границах своей максимальной экспансии, Австрия – чтобы сдерживать Россию, имевшую с ней в то время общую границу, Германия – чтобы консолидировать свой контроль над Центральной Европой (Mitteleuropa). После падения советской империи два традиционных актора, Германия и Польша, сохранили свои амбиции, причем появились еще два новых серьезных игрока с достаточно определенными взглядами на то, чем должна стать Украина. Речь идет о Соединенных Штатах и Европейском союзе.



Европейский союз никогда не собирался включать Украину в свой состав. Наоборот, подписание соглашения об ассоциации позволило бы перезапустить миф о "европейской мечте", ускорив при этом развал украинской промышленности и одновременно ослабив ее связи с Россией.



Сейчас Европейский союз бьется за выживание в условиях все более и более острой критики со стороны населения, особенно в связи с экономическим кризисом и сомнениями относительно его демократической легитимности. Интеграция или инсценировка интеграции страны размера Украины, возможно, дала бы новый импульс этой истощенной бюрократической структуре.



Путь к конфликту



"Украинские власти выбрали путь усиленного притеснения русского языка. Ему не только отказали стать вторым государственным, но его энергично вытесняют из радиовещания, телевидения и печати. В вузах от вступительного экзамена до дипломного проекта – все только по-украински, а коли терминологии не хватает – выкручивайся". Александр Солженицын



Как для коммунистической верхушки, находившейся у власти в Киеве в 1992 году, да собственно оставшейся у руля и до сего дня, так и для американской администрации, начиная с Джорджа Буша и до Барака Обамы, политической целью являются не поиски компромисса, который мог бы позволить жить вместе в мире всему многообразному населению Украины, а насильственная украинизация, начатая большевиками в 1922 году. К тому же этот нарочито насильственный процесс служит своего рода отвлекающим маневром в обстановке неразберихи, присущей украинскому государству по сей день.



От независимости до оранжевой революции



Начиная со времени независимости Украины, будет правильнее говорить не столько об украинизации, сколько о галицизации, то есть навязывании новояза, описанного стараниями советских ученых, но также стремлении разделить Украину и Россию в религиозном смысле, навязать всей Украине чествование бандеровцев. Эта политика галицизации несет прямую ответственность за сегодняшнюю гражданскую войну на Украине, она непрерывно проводилась в жизнь тремя первыми президентами Украины: Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко.



История



Героическая победа во Второй мировой войне – это третья важнейшая составляющая фундамента украинского общества, но и она стала мишенью для нападок со стороны киевских властей.



При этом обнажается важнейшая черта украинского национализма, который никогда не ставит во главу угла позитивный образ самого себя. Называя свою книгу "Украина – не Россия", Леонид Кучма прекрасно отразил суть украинского национализма, не способного определить себя иначе, чем через отрицание России. Эта ущербность концепции восполняется крайней жестокостью, а также объясняет ту легкость, с которой заокеанские элиты манипулируют нацией, чьи основы столь же идеологизированы, как и отцы-пилигримы, первые колонисты-пуритане в Новой Англии, и к тому же имеют еще более недавнее происхождение. Мы находим такое же позиционирование себя через отрицание в лозунгах украинских националистов, во всеуслышание призывающих уничтожить врага. Посредственность галицийских героев связана также с тем, что у Украины нет отдельной продолжительной истории. Галиции, вечно бывшей колонией, нечего больше предложить, кроме Бандеры и Шухевича.



Вся эта история с коллаборационизмом бандеровцев во время Второй мировой войны – это в первую очередь история Галиции. По-хорошему ее никак не может одобрить остальная Украина или же другие европейские народы, но странным образом она не вызывает отторжения у Европейского союза или ООН, умеющих быть гибкими с экстремистами, если, конечно, им это удобно.



Майдан и его актеры



Первая фаза войны началась именно на Майдане. Актеры пяти основных типов четко и успешно играли свои роли, что дало возможность положить конец конституционному строю на Украине.



Мирные демонстранты, неонацистские активисты или олигархи никогда бы не справились с законно избранным украинским президентом Виктором Януковичем, если бы в события на Майдане не вмешалась четвертая сила, те, кого мы здесь назовем дипломатами.



Событиям на Майдане была абсолютно необходима пятая сила, без которой не объяснить западному общественному мнению, что государственный переворот, организованный фашистскими движениями под руководством иностранных держав, а также свержение избранного народом президента являются совершенно законными.



Первым делом политтехнологи создали систему мемов, позволяющих отвлечь внимание общественности от влияния фашистов на Майдане. Неоспорим тот факт, что нацистов на Украине не так много. Однако наши ученые политологи делали вид, что они не в курсе, что именно это меньшинство и сыграло ключевую роль в ситуации на Майдане, затем получило треть мест в правительстве непосредственно после переворота и серьезное представительство во вновь избранной Раде.



Конституционный строй в Киеве больше не существовал. Конституционный суд был распущен. Преследуемые милицией депутаты из числа сторонников Януковича либо бежали, либо под угрозой смерти присоединялись к неонацистским формированиям, блокировавшим парламент. Рада на тот момент находилась в руках самых радикальных элементов, пробил звездный час для партии "Свобода", наступил час возмездия. В эйфории путча радикалами был принят закон, отменивший ранее действовавший закон о региональных языках, ситуация накалилась до предела. Тем самым русскоязычным регионам и России был подан знак, что отныне будет претворяться в жизнь план партии "Свобода". Был нарушен статус-кво по Крыму и Севастополю. Для России пришла пора начинать извлекать выгоду из грубых стратегических просчетов Запада.



Публикацию подготовил Валерий Панов



Специально для "Столетия" Источник - stoletie.ru

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