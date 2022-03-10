 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Туркмения с утра голосует за новое светлое Сердар-будущее
08:51 12.03.2022

Участки для голосования на внеочередных президентских выборах открылись 12 марта в Туркмении, передает корреспондент ТАСС.

На пост президента республики претендуют девять кандидатов. Среди них - сын действующего президента, кандидат от правящей Демократической партии Туркменистана Сердар Бердымухамедов, занимающий пост заместителя председателя кабинета министров.

Как ранее сообщили в Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов страны, в день выборов откроется 2 577 избирательных участков. За пределами республики будет работать 41 избирательный участок, при этом три из них - в России: в Москве, Казани и Астрахани. Всего зарегистрировано 3 459 063 избирателей. Досрочные выборы проходили со 2 по 11 марта. Избирательные участки закроются в 19.00 (17.00 мск).

11 февраля действующий президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на заседании верхней палаты парламента заявил о решении уступить дорогу во власть молодым. Он подчеркнул, что два года назад достиг возраста пророка Мухаммеда (63 года) и теперь принял "непростое решение". На следующий день Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов назначила на 12 марта внеочередные президентские выборы. 14 февраля в стране стартовала избирательная кампания.

Источник - eadaily.com
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