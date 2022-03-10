Экс-Кырдепутат Абжалиев выкупился (официально) из тюрьмы за 1,2 млн долларов

09:24 12.03.2022

ГКНБ: Экс-депутат Абжалиев выплатил 1,2 млн долларов, он освобожден из-под стражи



Депутат Жогорку Кенеша VI созыва Алиярбек Абжалиев полностью возместил ущерб по делу о мошенничестве. Он выплатил потерпевшему более 1,2 млн долларов США. Об этом сообщил Госкомитет национальной безопасности.



По данным ведомства, 11 марта Первомайским районным судом Бишкека мера пресечения в отношении обвиняемого Абжалиева была изменена, он освобожден из-под стражи.



Алиярбек Абжалиев был задержан в начале февраля. Тогда ГКНБ сообщал, что в спецслужбу с заявлением обратился предприниматель, который сообщил о причинении ему ущерба в размере 2 млн долларов гражданином А.А. в его бытность депутатом Жогорку Кенеша.



Адвокат сообщал, что заявление подал предприниматель Сухраб Жармухамедов – бизнес-партнер сына обвиняемого, экс-депутата Бишкекского городского кенеша Темирлана Токобекова.



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