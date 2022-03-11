Туркменских бюджетников обязывают голосовать за сына действующего президента, - "Азаттык"

09:30 12.03.2022

11 марта 2022



От сотрудников бюджетных организаций и членам их семей в Туркменистане требуют голосовать во время предстоящих президентских выборов за сына нынешнего президента Гурбангулы Бердымухамедова.



Сообщения, полученные Азатлыком от жителей Марыйского велаята, свидетельствуют о том, что туркменские власти пытаются манипулировать голосованием на выборах 12 марта, в которых Бердымухамедов-старший не участвует в качестве кандидата.



Внеочередные выборы в жестко контролируемой центральноазиатской стране многие считают всего лишь формальностью для передачи власти от Гурбангулы Бердымухамедова его сыну Сердару.



"Всем [бюджетникам] власти строго приказали проголосовать либо 10-го, либо 11 марта. Те, кто не может прийти [на досрочное голосование], должны объяснить властям свои причины в письменной форме", - сообщил житель Марыйского велаята Туркменской редакции Азаттыка.



Жители беседовали с Азатлыком на условиях анонимности из-за опасений быть подвергнутыми преследованию со стороны полиции или авторитарного правительства, которое не терпит инакомыслия.



Другой житель велаята говорит, что местные власти требуют "голосовать за Сердара, сына нашего президента". Он добавил, что членам избирательных комиссий спустили указание помогать избирателям в поиске имени Бердымухамедова среди девяти внесенных в бюллетень кандидатов.



Ни одни выборы в Туркменистане не были признаны западными наблюдателями свободными и справедливыми.



Гурбангулы Бердымухамедов занял пост президента в 2006 году, после смерти автократа Сапармурата Ниязова. Наблюдатели надеялись, что Бердымухамедов откажется от жесткой автократии и откроет богатую газом страну для иностранных инвестиций и внешней торговли. Но Бердымухамедов навязал свой культ личности.



В феврале 65-летний Бердымухамедов объявил, что намерен уйти в отставку, чтобы уступить "молодым лидерам". На следующий день парламент объявил дату досрочных президентских выборов.



40-летний Сердар Бердымухамедов, как ожидается, победит на выборах. Восемь других претендентов рассматриваются как символические кандидаты, которые придают видимость конкуренции.



Сердар, если он станет преемником отца, возглавит одно из самых изолированных и бедных государств Центральной Азии, обладающим огромными запасами природного газа.