Путин и Лукашенко обсудили "возвращение в СССР" "Сделаем даже лучше!"

10:44 12.03.2022

Путин и Лукашенко обсудили "возвращение в СССР"

"Сделаем даже лучше!" - уверен батька



Владимир Путин и Александр Лукашенко уже публично говорят о том, что из-за санкций Запада России и Белоруссии придется вернуться во времена СССР. Однако ничего плохого в таком развороте истории никто из лидеров не видит. По словам президента РФ, Советский Союз десятилетиями жил в условиях санкций и добивался колоссальных успехов.



"Сделаем даже лучше!" - уверен Лукашенко. Батька призвал союзников по ЕАЭС и ОДКБ сплотиться вокруг России и Белоруссии, и тогда уже через месяц о санкциях, по его мнению, все забудут.



Александр Лукашенко - не первый лидер, побывавший в Кремле, после начала военной спецоперации на Украине. Но первый, чей визит смогли сделать публичным: батьку снимали в аэропорту, на крыльце Большого Кремлевского дворца, в золоченых интерьерах. И везде он говорил одно и то же: санкции не зло, они - благо. Хотя со стороны Запада это, конечно, "свинство", но к этому "свинству" уже давно привыкли. А сейчас настал самый подходящий момент, чтобы использовать открывающиеся возможности.



Эти настроения оказались созвучны взглядам Владимира Путина. Президент еще накануне на совещании с членами правительства отмечал, что экономика, безусловно, адаптируется к новой ситуации, а на встрече с Лукашенко развил свою мысль. "Уверен, мы пройдем через эти трудности и приобретем больше компетенций, больше возможностей чувствовать себя независимыми, самостоятельными. В конечном итоге (санкции) пойдут на пользу, как это было в предыдущие годы", - заявил Путин, который принимал Лукашенко у мраморного камина, ставшего за последние дни, пожалуй, самым информированным свидетелем того, как делается новейшая история страны и мира.



Санкции, по мнению Путина, приведут к повышению экономического суверенитета России и союзной с ней Белоруссии. Даже без спецоперации на Украине уже объявленные Западом ограничения вводились бы "так или иначе". Просто теперь хвост у кошки отрубили не по частям, а сразу. "Но практика последних лет показала: там, где западники ввели против нас ограничения, мы приобрели новые компетенции и восстановили старые на новом технологическом уровне. Мы, конечно, стали в этом смысле сильнее", - подчеркнул Путин.



Примечательно, что для подтверждения целебного эффекта санкций и белорусский, и российский президент решили обратиться к опыту Советского Союза. "Я - человек советский, вы - из советского периода, - обращаясь к ВВП заявил батька, - Мы всегда тогда были под санкциями и хорошо жили и развивались".



Лукашенко подчеркнул, что приехал в Москву с нормальным настроением, уверенный в том, что "мы лучше сделаем", чем "даже в Советском Союзе". "Ситуация не та, чтобы нам париться и переживать за какие-то события. Время просто надо, большое видится на расстоянии", - сказал он.



"Александр Григорьевич, вы правы абсолютно, - поддержал коллегу Путин, - Советский Союз, действительно, жил все время в условиях санкций, но развивался и добивался колоссальных успехов".



Александр Лукашенко высказался в том духе, что союзники России и Белоруссии на постсоветском пространстве в сложившейся ситуации должны занять более четкую позицию и поддержать усилия Москвы и Минска как минимум на экономическом фронте.



"Мы всегда помогали своим союзникам: казахам помогали - всем. Ну так надо собраться, сплотиться вместе. Ведь все говорят о том, что нам надо быть вместе. Так давайте соберем", - заявил батька, предложив в ближайшее время провести саммиты ЕАЭС и ОДКБ в Москве.



По словам Лукашенко, надо сесть за стол и договориться: "мы вам это продаем, вы нам это, и выстраиваем общую экономическую политику". Если это произойдет, "мы через месяц забудем, что у нас есть санкции", уверен батька. Напомним, что в ЕАЭС, кроме России и Белоруссии, входят Киргизия, Казахстан и Армения. В ОДКБ - те же страны, плюс Таджикистан. (Однако эта организация является военным союзом, и ее роль в преодолении санкционного давления не ясна).



Владимир Путин это предложение Лукашенко никак не прокомментировал. Из лидеров ЕАЭС однозначно в поддержку действий России на Украине пока высказался только президент Киргизии Садыр Жапаров. Пашинян и Токаев провели разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Токаев после этого распорядился отправить на Украину медпрепараты на сумму 2 млн долларов.



ЕЛЕНА ЕГОРОВА