Зеленый шум. Кырпрез Жапаров запустил национальную кампанию "Жашыл мурас"

12:06 12.03.2022

Президент Жапаров запустил национальную кампанию "Жашыл мурас" по всему Кыргызстану



Экология АКИpress - Президент Садыр Жапаров в рамках Международного года устойчивого горного развития и Года защиты горных экосистем и климатической устойчивости в Кыргызстане 12 марта запустил национальную кампанию "Жашыл мурас ("Зеленое наследие").



Как сообщила пресс-служба Администрации президента, он высадил саженцы хвойных деревьев на территории Кыргызского государственного природного парка "Ала-Арча".



В мероприятии также приняли участие представители международных организаций, дипломатического корпуса, сотрудники Администрации президента, руководители государственных органов, сотрудники Управления делами президента и мэрии города Бишкек.



Выступая перед участниками мероприятия, Жапаров отметил, что быстрое изменение климата, ухудшение погоды и таяние ледников является проблемой не только для Кыргызстана, но и всего мира.



"Каждый человек в мире, кем бы ни был, в какой бы стране ни жил, должен бороться с негативными влияниями на климат. Не важно, живет ли в высокогорном, с холодной зимой Кыргызстане или жаркой Африке. Так как в мире по климату, воздуху и природе между государствами нет границ. Мы все дышим одним воздухом", - сказал он и призвал все страны последовать примеру Кыргызстана и перейти от слов к делу в вопросе сохранения природы и климата.



Президент подчеркнул, что национальная кампания "Зеленое наследие" проводится по всей республике, в каждом регионе и станет ежегодной традицией. Планируется ежегодно высаживать 5-6 млн саженцев по всей стране.



Президент напомнил, что в прошлом году на Саммите мировых лидеров 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в городе Глазго Кыргызстан предложил ООН объявить 2022 год Годом устойчивого развития гор. 16 декабря 2021 года участники 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН поддержали инициативу Кыргызстана и единогласно приняли резолюцию об объявлении 2022 года Международным годом устойчивого горного развития. В феврале был подписан указ "Об объявлении 2022 года Годом защиты горных экосист ем и климатической устойчивости".



Глава государства отметил, что мероприятие было названо "Жашыл мурас" ("Зеленое наследие"), чтобы обратить внимание на важность сохранения природы для потомков.



"Каждый человек должен оставить след в этом мире после себя. Человек не должен ставить цель жить только для себя, нужно оставить наследие своим детям, внукам. Оно бывает разными: материальным, духовным, климатическим. Одно из самых важных - природное наследие", - сказал он.



Жапаров призвал всех сотрудников государственных органов и кыргызстанцев принять активное участие в национальной кампании "Жашыл мурас", а также не ограничиваться только посадкой деревьев, но и в дальнейшем следить и заботиться о саженцах.



Далее участники мероприятия высадили саженцы деревьев на территории парка, произвели очистку и облагораживание его территории.