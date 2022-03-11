В честь президентских выборов Сердара Бердымухамедова в магазины Туркмении завезли продукты, - "МК"

14:11 12.03.2022

Солдат и учеников тренировали голосовать за нужного кандидата



В Туркмении сегодня проходят досрочные выборы главы государства. В бюллетени внесены 9 кандидатов, однако всем понятно, что Гурбангулы Бердымухамедов 11 февраля сообщил о своем уходе с поста президента с одной целью – поставить на свое место сына Сердара. Ради этого сегодня в Туркмении и было открыто 2 577 избирательных участков.



Солдат и учеников тренировали голосовать за нужного кандидата

С того момента, как президент Бердымухамедов заявил, что "достиг возраста пророка Мухаммеда" и готов уйти на покой, прошло меньше месяца. Так что предвыборная кампания в Туркмении получилась спринтерской. Однако за это время в стране даже умудрились создать видимость альтернативных выборов, выдвинув аж восемь конкурентов Сердару Бердымухамедову. Избирательные программы "оппонентов" были опубликованы в государственных СМИ за пять дней до выборов. Из этих же газет жители Туркмении впервые узнали имена тех, кто будет создавать фон для "наследника престола". Ни одного политического деятеля или известного лица среди них не оказалось: директор школы, директор НИИ, проректор по научной работе Института физкультуры и спорта, начальник Санитарно-эпидемиологической службы, парочка депутатов Меджлиса и зам.хякима – такой ассортимент представлен в избирательных бюллетенях.



Хотя исход выборов заранее определен, все же для достижения нужного результата за минувший месяц была проведена усердная работа. Работники домоуправлений устраивали поквартирные обходы, напоминая жителям, за кого нужно голосовать 12 марта. Такую же работу провели в школах – с учениками выпускных классов. О госорганизациях и предприятиях, где установки были доведены до каждого сотрудника, и говорить не надо. Определенные трудности возникли во время инструктажа в армии. По сообщениям оппозиционных сайтов, выяснилось, что немалая часть солдат срочной службы – просто неграмотны и не могут прочитать нужную фамилию в бюллетенях. Поэтому их тренировали ставить галочку напротив "кандидата номер 3".



Впрочем, не только тренингом занимались чиновники в эти дни. Каждой женщине в честь грядущего Женского дня, а главное – выборов, было выдано по 3 доллара. А 10 марта пока еще президент Гурбангулы Бердымухамедов дал указание – обеспечить завоз продовольствия во все торговые центры страны. Выборы должны стать для народа праздником. По этому поводу сегодня на избирательных участках весь день будут выступать певцы, музыканты и бахши, а информация о проведении выборов будет транслироваться в прямом эфире национального телевидения и радио.



Елена Гамаюн