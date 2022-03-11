|Известного политика и бизнесмена Тасмагамбетова мы не разрабатываем (пока) - КазГенпрокуратура
14:27 12.03.2022
В социальных сетях распространяется сообщение о якобы проведении проверки межведомственной следственно-оперативной группой Генеральной прокуратуры в отношении ТАСМАГАМБЕТОВА И. Н.
Генеральная прокуратура сообщает, что сведения о проверке Имангали ТАСМАГАМБЕТОВА по делу "Астана LRT" не соответствуют действительности, передает "Экспресс К".
В надзорном органе призвали казахстанцев доверять только официальным источникам информации.
Ранее ЭК писал о том, что в соцсетях появились фейковые аккаунты Имангали ТАСМАГАМБЕТОВА.