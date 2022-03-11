|В Киргизии создан "Антикризисный комитет по оперативному реагированию на социально-экономические вызовы". В составе...
15:13 12.03.2022
Решением Кабинета министров образован Антикризисный комитет по оперативному реагированию на социально-экономические вызовы. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.
Его основной задачей является создание антикризисного управления в целях оперативного реагирования на события, происходящие в мире, которые имеют негативные воздействия на социально-экономическое развитие страны.
В состав антикризисного комитета входят:
Председатель Кабинета министров КР – руководитель Администрации президента КР, председатель Антикризисного комитета - Акылбек Жапаров;
первый заместитель председателя Кабинета министров КР, заместитель председателя Антикризисного комитета - Арзыбек Кожошев.
Члены Антикризисного комитета:
заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики - Азизбек Аалиев;
заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики - Эмиль Байсалов;
заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики – председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики - Камчыбек Ташиев;
председатель Национального банка Кыргызской Республики - Кубанычбек Боконтаев;
министр экономики и коммерции Кыргызской Республики - Данияр Амангельдиев;
министр финансов Кыргызской Республики - Алмазбек Бакетаев;
министр иностранных дел Кыргызской Республики - Руслан Казакбаев;
министр сельского хозяйства Кыргызской Республики - Аскарбек Джаныбеков;
министр труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики - Кудайберген Базарбаев;
министр чрезвычайных ситуации Кыргызской Республики - Бообек Ажикеев;
директор Национального института стратегических исследований Кыргызской Республики - Рустам Асизбаев.