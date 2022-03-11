В Киргизии создан "Антикризисный комитет по оперативному реагированию на социально-экономические вызовы". В составе...

15:13 12.03.2022

Решением Кабинета министров образован Антикризисный комитет по оперативному реагированию на социально-экономические вызовы. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.



Его основной задачей является создание антикризисного управления в целях оперативного реагирования на события, происходящие в мире, которые имеют негативные воздействия на социально-экономическое развитие страны.



В состав антикризисного комитета входят:



Председатель Кабинета министров КР – руководитель Администрации президента КР, председатель Антикризисного комитета - Акылбек Жапаров;



первый заместитель председателя Кабинета министров КР, заместитель председателя Антикризисного комитета - Арзыбек Кожошев.



Члены Антикризисного комитета:



заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики - Азизбек Аалиев;



заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики - Эмиль Байсалов;



заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики – председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики - Камчыбек Ташиев;



председатель Национального банка Кыргызской Республики - Кубанычбек Боконтаев;



министр экономики и коммерции Кыргызской Республики - Данияр Амангельдиев;



министр финансов Кыргызской Республики - Алмазбек Бакетаев;



министр иностранных дел Кыргызской Республики - Руслан Казакбаев;



министр сельского хозяйства Кыргызской Республики - Аскарбек Джаныбеков;



министр труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики - Кудайберген Базарбаев;



министр чрезвычайных ситуации Кыргызской Республики - Бообек Ажикеев;



директор Национального института стратегических исследований Кыргызской Республики - Рустам Асизбаев.