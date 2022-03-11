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В Киргизии создан "Антикризисный комитет по оперативному реагированию на социально-экономические вызовы". В составе...
15:13 12.03.2022

Решением Кабинета министров образован Антикризисный комитет по оперативному реагированию на социально-экономические вызовы. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.

Его основной задачей является создание антикризисного управления в целях оперативного реагирования на события, происходящие в мире, которые имеют негативные воздействия на социально-экономическое развитие страны.

В состав антикризисного комитета входят:

Председатель Кабинета министров КР – руководитель Администрации президента КР, председатель Антикризисного комитета - Акылбек Жапаров;

первый заместитель председателя Кабинета министров КР, заместитель председателя Антикризисного комитета - Арзыбек Кожошев.

Члены Антикризисного комитета:

заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики - Азизбек Аалиев;

заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики - Эмиль Байсалов;

заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики – председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики - Камчыбек Ташиев;

председатель Национального банка Кыргызской Республики - Кубанычбек Боконтаев;

министр экономики и коммерции Кыргызской Республики - Данияр Амангельдиев;

министр финансов Кыргызской Республики - Алмазбек Бакетаев;

министр иностранных дел Кыргызской Республики - Руслан Казакбаев;

министр сельского хозяйства Кыргызской Республики - Аскарбек Джаныбеков;

министр труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики - Кудайберген Базарбаев;

министр чрезвычайных ситуации Кыргызской Республики - Бообек Ажикеев;

директор Национального института стратегических исследований Кыргызской Республики - Рустам Асизбаев.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - tazabek.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1647087180


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