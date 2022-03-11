Сынуля, не подведи... Аркадаг проголосовал за Сердара и развел руки

15:15 12.03.2022

Гурбангулы Бердымухамедов проголосовал на президентских выборах Туркменистана. Видео



CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов проголосовал в субботу, 12 марта на внеочередных президентских выборах, передает корреспондент ТАСС.



Лидер республики отдал свой голос на участке в средней школе № 68 имени Аннанияза Артыка в Ашхабаде.



Гурбангулы Бердымухамедов приехал на участок с 85-летней матерью, которую вез в кресле-каталке. После голосования президент пообщался с журналистами и членами избирательной комиссии.



Бердымухамедов назвал историческими проходящие в республике в субботу внеочередные президентские выборы. "Сегодня проходят исторические президентские выборы. Наш народ выбирает нового президента", - сказал он.



Бердымухамедов подчеркнул, что выборы проводятся открыто, равноправно, демократично, на правовой основе. "Мы верим, что в дальнейшем наша независимая, нейтральная страна будет развиваться", - заявил он.







Ранее на том же участке проголосовал его сын, кандидат от правящей Демократической партии Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Он также посетил участок с многочисленными членами семьи.



Голосование началось в 07:00 и продлится до 19:00. По стране открыто 2 тыс. 577 избирательных участков, за пределами республики - 41. Всего зарегистрировано более 3,4 млн избирателей.



С 2 по 11 марта проходило досрочное голосование. По данным ЦИК, в нем приняли участие 7,9% избирателей.