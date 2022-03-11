В Казахстане сахарная паника (видео)

15:21 12.03.2022

Дикий ажиотаж! За сахар бьются в супермаркетах и магазинах Кокшетау (ВИДЕО)



В соцсетях распространяется видео, на котором покупатели буквально дерутся за продукты в торговых точках.



Покупатели сметают с полок сахар и другие продукты питания в одном из супермаркетов в Кокшетау, передает "Экспресс К".



Пользователи шокированы кадрами из Кокшетау, на которых покупатели устроили давку в "борьбе" за сахар в супермаркетах.



Очереди замечены и в других торговых точках: оптовых магазинах и рынках.



"Сегодня во всех "оптовках" Кокшетау ажиотаж по поводу сахара! Он резко подорожал! Сейчас мешок сахара (25 кг) отдают за 10 250 тг", - говорится в подписи к посту в Instagram.



Повышенный спрос на сахар связан с тем, что Россия резко ограничила экспорт сахара своего производства. Импорт сахара Казахстаном составляет около 65%.



Напомним, ЭК писал о том, что в Нур-Султане люди не могут купить сахар.



Ранее ЭК писал о том, что алматинцы бросились скупать сахар. Также мы рассказывали, что сахар, гречку и рис сметают с полок магазинов в Петропавловске.







