|В Казахстане сахарная паника (видео)
15:21 12.03.2022
Дикий ажиотаж! За сахар бьются в супермаркетах и магазинах Кокшетау (ВИДЕО)
В соцсетях распространяется видео, на котором покупатели буквально дерутся за продукты в торговых точках.
Покупатели сметают с полок сахар и другие продукты питания в одном из супермаркетов в Кокшетау, передает "Экспресс К".
Пользователи шокированы кадрами из Кокшетау, на которых покупатели устроили давку в "борьбе" за сахар в супермаркетах.
Очереди замечены и в других торговых точках: оптовых магазинах и рынках.
"Сегодня во всех "оптовках" Кокшетау ажиотаж по поводу сахара! Он резко подорожал! Сейчас мешок сахара (25 кг) отдают за 10 250 тг", - говорится в подписи к посту в Instagram.
Повышенный спрос на сахар связан с тем, что Россия резко ограничила экспорт сахара своего производства. Импорт сахара Казахстаном составляет около 65%.
Напомним, ЭК писал о том, что в Нур-Султане люди не могут купить сахар.
Ранее ЭК писал о том, что алматинцы бросились скупать сахар. Также мы рассказывали, что сахар, гречку и рис сметают с полок магазинов в Петропавловске.