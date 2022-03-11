Супруга Армана "Дикого": Мой муж не связан с Назарбаевым

15:25 12.03.2022

Предыстория: Дикий Арман вместе с подельниками похитили 24 человека во время январских беспорядков, - Генпрокуратура Казахстана



CentralAsia (KZ) - Супруга и общественный защитник Армана Джумагельдиева, более известного как Арман "Дикий", Айкол Аликжанова заявила в интервью Orda.kz, что ее муж не связан с семьей бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.



Арман просил передать, что он никакого отношения к семье Назарбаевых не имеет, сказала она.



Супруга Армана "Дикого" считает, что его подставили.



А.Аликжанова рассказала, как и зачем мужчина приехал из Турции в Казахстан, что он делал во время январских событий, а также связан ли он с Комитетом национальной безопасности и Назарбаевыми.



Армана "Дикого" арестовали по делу о январских событиях, сейчас он находится в СИЗО.



