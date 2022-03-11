Чем добровольцы из Сирии помогут российским войскам на Украине

15:27 12.03.2022 Среди народа Сирии российская операция на Украине нашла массовую поддержку



Текст: Евгений Крутиков



Уже в ближайшее время участниками российской операции на Украине могут стать иностранцы – и прежде всего, судя по всему, добровольцы из Сирии. Насколько серьезную военную силу могут представлять собой эти люди, какие именно задачи они будут выполнять – и каким путем будут доставлены в район боевых действий?



Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза поддержал идею отправки для участия в спецоперации на Украине иностранных добровольцев. Глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что уже поступило много заявок, причем больше всего с Ближнего Востока – 16 тыс. человек.



"К нам поступает огромное количество заявок от разного рода добровольцев из разных стран, которые хотели бы приехать в Луганскую и Донецкую народные республики для того, чтобы участвовать в том, как они считают, освободительном движении", – сказал Шойгу.



Президент поддержал это предложение, отметив, что "западные спонсоры Украины" уже направляют наемников в зону боевых действий, причем делают это открыто, "пренебрегая всякими нормами международного права". "Поэтому, если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим в Донбассе, – ну что же, надо пойти им навстречу и помочь перебраться в зону боевых действий", – сказал Владимир Путин.



В истории современной России еще не было случая привлечения к военным действиям иностранных граждан, пусть и на добровольной основе. Правда, если вчитываться в слова президента, то можно предположить, что воевать иностранцы будут не в составе Вооруженных сил РФ, а в структуре ополчения ДНР и Народной милиции ЛНР. Но даже в этом случае молодым республикам придется спешно поправить некоторые свои законы и статьи Уголовного кодекса.



В Донбассе и ранее воевали добровольцы из разных стран, среди которых доминировали сербы и леваки. Многие из них подверглись преследованиям на своей исторической родине после 2015 года. Особенно жестко обошлись с испанцами и итальянцами, поскольку в этих странах Евросоюза сильны фантомные боли еще с 1970-х годов, когда левацкое (троцкистское, маоистское) молодежное движение реально представляло угрозу общественной безопасности. А испанцы дополнительно комплексуют из-за расширенно толкуемого "сепаратизма" (Донбасс у Мадрида в одном ряду со Страной басков и Каталонией).



Некоторые прижились в Донбассе. Но в целом это были личные порывы души, никакой организованной системы привлечения добровольцев-иностранцев не существовало. Ее и не могло быть, поскольку это был вопрос идеологии, а не денег.



Относительно организованно в Донбасс уезжали из Осетии, а батальон "Пятнашка" с Ахрой Авидзба во главе и вовсе был главной "Интербригадой", в которой системную функцию выполнял сербский снайпер Деян Берич, более известный как "Деки". Помимо всего прочего, Деки родом из населенного пункта Путинцы (вот прямо так и называется, ударение только на втором слоге!) в автономном крае Воеводина, что добавляло и так харизматичному сербу шарма.



Сейчас Сергей Шойгу прямо указал на Ближний Восток, то есть с высокой вероятностью на Сирию. Созданные за несколько лет гражданской войны специализированные сирийские воинские части, обученные и натасканные российскими инструкторами, простаивают без дела. Несколько бригад современного строя, сформированные не только из алавитов, но и из суннитов, шиитов и христиан, представляют из себя весьма грозную силу. Они заточены на наступательные операции тактического плана и имеют огромный боевой опыт.



Идеологическая подготовка там на высоте, и если им доходчиво объяснить, что Бандера – это такой Абу Бакр аль-Багдади, только без бороды, то им станет понятен смысл происходящего. 16 тыс. человек личного состава – это три полноценные дивизии, что сопоставимо с Народной милицией ЛНР.



Есть данные, что представители Минобороны РФ находятся в контакте с сирийскими военкоматами, куда обращаются добровольцы. Президент Путин поручил проработать возможность доставки этих людей в Донбасс, а значит возникает вопрос логистики.



Турция, как известно, временно закрыла проливы для военных судов, но никто не мешает привести их на обычном контейнеровозе под Панамским флагом. Это называется на морском языке bareboat charter – фрахтование судна без экипажа и даже без заполнения судовой роли. Во время Карибского кризиса таким образом на Кубу целые дивизии отправляли. Кстати, если нет юридического желания принимать сирийцев на территории России (утомишься им рабочие визы оформлять в таком количестве), то вскоре падет Мариуполь. А там огромный промышленный порт. И виза не нужна.



Альтернатива – военно-транспортная авиация, которая с легкостью получит коридор через Турцию. Анкара объективно заинтересована в сокращении сирийских правительственных сил, пусть даже и временном.



Конечно, это решение имеет не столько практическое, сколько идеологическое значение. Западные страны открыто приступили к отправке наемников на Украину, а Зеленский вместе с Радой оперативно подправили свое законодательство, которое теперь максимально дружелюбно настроено к таким туристам с оружием. Из Польши и Литвы постоянно приходят сообщения о якобы отправке на Украину чуть ли не тысяч наемников.



И у них с логистикой гораздо сложнее, чем в Сирии. Во Львов эти борцы с Россией еще доедут, но вот попасть прямо на фронт – уже проблема. Реально помочь окруженным украинским частям в Донбассе они не смогут точно, не говоря уже о том, что Киев уже фактически списал несколько крупных группировок, оставив их без управления и связи. Мариуполь предоставлен сам себе, а якобы контратаковавшая группировка в Харьковской области разбита.



Есть сложный международный термин: "интернационализация конфликта". Обычно в истории это означало вовлечение в боевые действия соседние и другие страны. Но на практике обойти эту сложность можно за счет чисто юридических действий. В конце концов, речь же не идет о привлечении к военным действиям регулярных войск другого государства (той же Сирии). Это инициатива частных лиц, которые своими ногами приходят в военкоматы по месту прописки и подписывают соответствующие бумаги. Следить за этим может аппарат военного атташе в Дамаске при получении соответствующих бумаг из Донецка и Луганска, которые теперь признаны, а значит являются субъектами международного права.



Отдельный вопрос – насколько реально необходимы ближневосточные добровольцы для успеха украинской операции? После бурного продвижения фронт в ДНР и ЛНР изменил конфигурацию. Теперь значительные силы приходится направлять на котлы: окружаемые украинские группировки надо или принуждать сдаться или уничтожать.



Но силы народных республик не резиновые. Продвижение далее может потерять темп, если не подпитывать его свежими частями. Удлиняется и коммуникация. Например, мосты через Северский Донец в ЛНР взорваны все до единого. Так что потребность в людях есть, не говоря уже необходимости держать резервы. Так что, если у неназванных жителей Ближнего Востока есть острое желание помочь России, которая им самим недавно очень помогла, то добро пожаловать.



Для координации действий с арабоязычным контингентом есть отработанная схема. Через Сирию прошло невиданное даже в советское время количество переводчиков и переговорщиков. Обеспечить тактическое взаимодействие удавалось и в Пальмире, удастся и под Полтавой. Наверняка могут быть проблемы с адаптацией на местности, земли восточнее Днепра все-таки не песчаная пустыня. Но это вопрос того, какие именно задачи будут выполнять части, составленные из добровольцев. Разместить их по позициям – дело же командиров на земле.



Надо сказать, что предложение Сергея Шойгу вызвало оживление не только на Ближнем Востоке. Подразделение вооруженных сил Центрально-африканской республики выпустило видеообращение, в котором выражает желание воевать вместе с Россией против украинских националистов.



Аналогичные видеообращения опубликовали и некоторые вооруженные группы из Камеруна и ДР Конго. Это, конечно, совсем уж экзотика, да и в ЦАР своих дел достаточно, а сил и так не хватает. Боеспособность "джунглевых братьев" из Камеруна и ДР Конго сомнительна. Но порыв оценен. И они не хотят денег, что уникально для тропической Африки. То ли это "мягкая сила" так заработала, то ли общая обстановка сказалась.



Судя по тону сделанных на заседании Совета безопасности РФ заявлений, принципиальное решение о переброске иностранных добровольцев в Донбасс, скорее всего, уже принято. Более того, оно наверняка было заранее согласовано и с Башаром Асадом, и с прочими заинтересованными лицами. Источник - Взгляд

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