Эрдоган встретил Назарбаева как родного (видео)

15:29 12.03.2022

Назарбаев встретился с Эрдоганом в Анталье. Видео



CentralAsia (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анталье. Об этом сообщается на сайте первого президента.



Сообщается, что Нурсултан Назарбаев принял участие в Дипломатическом форуме в Анталье. Участники форума - главы государств и правительств, политики, дипломаты, бизнес-лидеры, ученые и эксперты - обсудили широкий круг вопросов в области международных отношений в рамках всеобъемлющей темы "Перекодирование дипломатии".



На полях Дипломатического форума Назарбаев провел переговоры с Эрдоганом. Он поблагодарил президента Турции за приглашение, подчеркнув значение мероприятия в контексте происходящих глобальных геополитических изменений.



Эрдоган отметил весомый вклад Назарбаева в становление и развитие казахстанско-турецких отношений. Президент Турции дал высокую оценку деятельности первого президента Казахстана в деле расширения и углубления интеграционных процессов стран тюркского мира.



В ходе встречи стороны обменялись мнениями по самым актуальным вопросам международной повестки дня, подчеркнув важность предпринимаемых усилий по урегулированию военного конфликта в Украине путем дипломатии и восстановления межгосударственного диалога.



