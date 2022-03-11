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Эффект бумеранга: как санкции ударят по европейским банкам
15:36 12.03.2022

Финансовая система ЕС может серьезно пострадать

Оксана Белкина

Эксперты констатируют, что санкции нарушают установленные взаимосвязи и сложившиеся форматы взаимодействия между европейскими и российскими структурами. Проблемы банкам ЕС несут и невозможность выплат со стороны российских контрагентов, и потеря прибыльного бизнеса в России, и рост сырьевых цен с последующим резким разгоном инфляции. Некоторые западные аналитики не исключают, что спасать, возможно, придется и европейские банки. Подробности - в материале "Известий".

Как рассчитаются

Вводя все новые санкции, Запад желал серьезно осложнить работу российским финансовым учреждениям. Но ощутить на себе эффект от ограничений придется и банкам Евросоюза. Все дело в том, что рынки взаимосвязаны и возвратный эффект санкций практически неизбежен.

Еще в начале марта аналитики одного из ведущих рейтинговых агентств Fitch предупредили, что после введения антироссийских санкций риски крупнейших европейских банков существенно возросли. С одной стороны, им нужно соблюдать ограничения, с другой - безопасно проводить операции.

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Как считают в Fitch, ключевые риски европейских банков связаны с корпоративными и инвестиционно-банковскими операциями и инвестиционными портфелями. Речь о том, что качество ссуд у российских контрагентов, пострадавших от санкций, может резко ухудшиться. Кроме того, контрагентам станет сложнее гасить долги перед иностранными кредиторами или торговать ценными бумагами.

По данным Fitch и Банка международных расчетов (БМР), объем экспозиции на обязательства российских контрагентов западноевропейских банков на конец III квартала 2021 года - порядка $91 млрд. При этом около $41 млрд из этого объема приходилось на позиции в локальных валютах и по большей части связано с экспозицией российских "дочек" крупных западноевропейских банков. Как отмечают эксперты Fitch, больше всего активов в России у французской банковской группы Societe Generale и итальянской UniCredit.

Наложение санкций на активы ЦБ и ответные меры, введенные российским регулятором, ставят вопрос о том, как именно российские компании будут рассчитываться по своим обязательствам, поясняет аналитик "КСП Капитал" Михаил Беспалов.

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Кредитные риски и потеря бизнеса

Эксперты указывают и на то, что пока нет полноценной информации о том, насколько масштабны кредитные риски на Россию у крупных европейских игроков. Так, швейцарские банки Credit Suisse и UBS оценивают свои кредитные риски на Россию в размере $914 млн.

- Европейские банки также начали раскрывать свои риски, включающие балансовую стоимость местных банковских подразделений в России, которые в худшем случае могут быть либо экспроприированы российскими властями, либо обвинены в нарушении экономических санкций и закрыты самими банками, - указывает вице-президент компании "Борселл" Ольга Веретенникова. По ее словам, пока эти цифры не выглядят устрашающе, но в связи с новыми санкциями могут появиться эффекты второго порядка, которые повлияют на состояние банковской системы ЕС.

Уход с российского рынка наиболее негативно настроенных игроков лишит материнские структуры высокомаржинального бизнеса с высоким потенциалом, предупреждают экономисты.

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- Санкции, ударившие по финансовому сектору России, нарушают установленные взаимосвязи и сложившиеся форматы взаимодействия между европейскими и российскими структурами. Европейские банки имеют своих представителей в российском финансовом секторе. Это отдельные юридические лица, зарегистрированные и функционирующие в России по российскому законодательству и со своей структурой бизнеса. Уход российских "дочек" из Европы первоначально даст приток клиентов в европейские финансовые структуры. Но в дальнейшем из-за запретов даже они не смогут выполнять необходимый перечень операций, - указывает старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.

Сырье и инфляция

Ничем хорошим не обернется и отказ от российских энергоресурсов со стороны США, а также предложенный Еврокомиссией план по сокращению закупок газа в РФ. Такие действия лишь усиливают волатильность сырьевых цен.

Рост цен на металлы и другое сырье, заметные доли которого производятся в России, может негативно сказаться на тех банках, у которых есть незахеджированные позиции по инструментам, цены которых завязаны на commodities. Кроме того, рост стоимости сырья и возможные перебои с его поставкой в конечном счете, вероятно, приведут к росту потребительской инфляции в еврозоне. При самом плохом сценарии инфляция разгонится настолько, что может спровоцировать рецессию в ряде европейских стран.

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- Это приведет к ослаблению потребительского спроса, замедлению кредитования, росту просроченных кредитов как со стороны физических лиц (многие частные заемщики столкнулись с ростом стоимости жизни, который сильно снижает их способность обслуживать свои ипотечные и другие кредиты), так и корпораций (их расходы стремительно растут не только из-за более высоких затрат на энергию, но также из-за более высоких затрат на оплату труда, что вызывает затруднения в обслуживании долга). А это прямой путь к ухудшению финансового состояния и качества активов банковского сектора, - указывает Ольга Веретенникова.

Может быть и хуже

О том, что у европейских кредитных организаций будут проблемы в случае расширения санкций против России, предупреждал еще в конце января Европейский центральный банк (ЕЦБ).

Основной удар санкций регулятор связывал с инвестиционно-банковскими операциями европейских банков. Дополнительные - с кредитными рисками, финансовыми последствиями из-за обвала рубля, потенциальными судебными исками в отношении спорных замороженных средств, трудностями с обработкой розничных и потребительских платежей для клиентов, желающих перевести средства в/из российских контрагентов, через российские подсанкционные банки. И наконец, угрозу ответных мер, особенно для банков и предприятий с присутствием в России.

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Ряд западных экспертов не исключает, что последствия санкций для ЕС могут быть настолько непредсказуемыми, что в итоге европейские банки придется спасать, особенно если стоимость нефти и газа продолжит расти.

Как подчеркивают в своем отчете аналитики Goldmoney Holding, ошибочно считать Россию слабой с экономической точки зрения, так как ее экономика в относительно здоровом и стабильном состоянии. Подоходный налог в 13%, регулирование бизнеса невелико, задолженность государственного сектора - менее 20%. К тому же еще в 2014 году Россия диверсифицировала свои международные резервы, сократив их объем в долларах и увеличив доли в евро, юанях и золоте. Спустя восемь лет стоимость золота в долларах и евро выросла на 60% и 73% соответственно, что отражает эффективность политики ЦБ.

Источник - Известия
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