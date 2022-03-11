КырГКНБ задержан окул-бала... главы КНБ Ташиева. Оказался проходимцем и вымогателем (видео)

15:38 12.03.2022

ГКНБ задержал крестного сына Ташиева. Пользуясь именем өкүл ата, он занимался вымогательством



"Сводка" (АКИpress) – При получении денежных средств от частного предпринимателя Т.Б.Т. в размере 90 тыс. сомов задержаны гражданин И.А.К. и работник Таш-Булакского айылного аймака Сузакского района Б.А.И.



Как сообщила пресс-служба ГКНБ, задержание проводилось 11 марта в рамках возбужденного уголовного дела по ст.343 ч.1 ("Вымогательство взятки") УК КР.



Установлено, что И.А.К., являясь будучи крестным сыном председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, и прикрываясь данной родственной связью, вступив в сговор с работником Таш-Булакского айылного аймака Сузакского района Б.А.И., путем угроз вымогал денежные средства в размере 120 тыс. сомов.



Задержанные водворены в ИВС ОВД города Жалал-Абад.



В настоящее время в рамках уголовного дела продолжаются необходимые следственные мероприятия.



