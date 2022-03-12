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Туркмения - особенности национальных выборов, - Влад Николаев
16:10 12.03.2022

Туркмения - особенности национальных выборов

12.03.2022 Влад Николаев

В Туркмении стартовали досрочные выборы президента. Голосование началось в 7.00 (5.00 мск) и продлится до 19.00 (17.00 мск). На пост президента республики претендуют девять кандидатов. Фаворитом среди них является сын действующего президента, кандидат от правящей Демократической партии Сердар Бердымухамедов.

В Туркмении стартовали досрочные выборы президента. Голосование началось в 7.00 (5.00 мск) и продлится до 19.00 (17.00 мск). На пост президента республики претендуют девять кандидатов. Среди них - сын действующего президента, кандидат от правящей Демократической партии Туркменистана Сердар Бердымухамедов, занимающий пост заместителя председателя Кабинета министров.

Как сообщает ЦИК Туркмении, явка избирателей на внеочередных выборах президента к 13:00 (11:00 мск) составила 71,9%. По стране открыто 2 577 избирательных участков, за пределами республики - 41, из которых три в России. Всего на участие в выборах зарегистрировано более 3,4 млн избирателей.
Стоит отметить, что законодательство Туркмении не устанавливает минимально необходимого порога явки избирателей, поэтому выборы будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей.

Согласно избирательному кодексу Туркмении, Центризбирком не позднее, чем на седьмой день после выборов подводит итоги выборов, составляет протокол и оглашает результаты выборов. Избранным президентом будет объявлен кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Президентом республики может быть избран гражданин страны, родившийся в Туркменистане, не моложе 40 лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих 15 лет постоянно проживающий и работающий в стране. Избирается президент сроком на семь лет и вступает в должность с момента принесения им присяги. Как ожидается, инаугурация нового президента страны состоится 19 марта.

11 февраля действующий президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на заседании верхней палаты парламента заявил о решении уступить дорогу во власть молодым. Он подчеркнул, что два года назад достиг возраста пророка Мухаммеда (63 года) и теперь принял "непростое решение". На следующий день Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов назначила на 12 марта внеочередные президентские выборы. 14 февраля в стране стартовала избирательная кампания.

Говоря о желании уступить дорогу молодым, глава государства, скорее всего, имел в виду одного конкретного претендента, а именно своего сына Сердара. Результат предстоящего голосования для многих очевиден: третьим президентом страны наверняка станет Бердымухамедов-младший.

Стоит отметить, что, несмотря на заявления Бердымухамедова о том, что выборы проводятся открыто, равноправно, демократично и на правовой основе, оппозиция, если таковая найдется, может признать их нелегитимными, ведь проходят они, по сути, с нарушением Конституции и базируются на несоответствующих один другому законах.

Достаточно вспомнить тот факт, что в нарушение Конституции, будучи президентом Гурбангулы Бердымухамедов возглавил еще и верхнюю палату парламента, из-за чего сложилась достаточно курьезная ситуация: глава государства досрочно ушел в отставку (так как без этого нельзя было назначить досрочные выборы) и передал себе же свои же обязанности. То есть на данный момент Бердымухамедов-старший является одновременно как неспособным исполнять свои обязанности экс-президентом, так и временным исполняющим обязанности президента.

Еще одним законодательным казусом являются не соответствующие друг другу правила проведения "плановых" и досрочных выборов президента. "Плановые" выборы президента назначаются за три месяца до истечения срока полномочий действующего главы государства, избирательная кампания начинается за три месяца, а регистрация кандидатов должна завершиться не позднее, чем за 25 дней до выборов.

В случае досрочных выборов оговаривается лишь срок их проведения – не позднее 60 дней после ухода прежнего главы государства. А эти выборы решили провести уже через 30 дней, регистрация кандидатов завершилась 22 февраля, за 18 дней до голосования.

Согласно закону, при досрочных выборах кандидаты лишаются огромного количества времени на подготовку программы, проведение своих агитационных кампаний и встреч с избирателями. Для чего нужна такая спешка при проведении досрочных выборов, в законах не оговаривается.

Учитывая особенности туркменской политики, близкородственному транзиту власти вроде бы ничего не угрожает. Но есть и нюанс. Как и в Казахстане, главной угрозой режиму могут стать многочисленные родственники президента, у которых свои взгляды на архитектуру власти и свое место в ней. Самые заметные из них Хаджимурат и Шамурад Реджеповы - дети старшей сестры туркменского лидера Дурдынабат Реджеповой. Согласно данным ряда местных СМИ, они контролируют целые отрасли экономики, в частности поставки продовольствия в страну и местный рэкет. Известны они и за пределами Туркменистана. В частности были подтверждены их связи с иностранными бизнесменами в Турции, ОАЭ и Великобритании.

Пока они во всем лояльны Бердымухамедову и поддерживают предстоящий транзит власти. Но что будет дальше, и не повторит ли Туркмения сценарий Казахстана предсказать сложно.

Источник - anna-news.info
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