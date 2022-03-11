Задержан по подозрению в мошенничестве очередной КырДепутат и экс-глава Megacom Жамангулов

00:12 13.03.2022

Генеральная прокуратура задержала бывшего директора Megacom и экс-депутата Жогорку Кенеша Акылбека Жамангулова.



Ранее он был вызван на допрос.



Его подозревают в мошенничестве. Подробности дела в пресс-службе пока не сообщают.



Справка:



А.Жамангулов был назначен генеральным директором ЗАО "Альфа Телеком" (ТМ MegaCom) 24 октября 2018 года. Его полномочия были приостановлены19 августа 2020 года в связи с выдвижением его кандидатуры в депутаты Жогорку Кенеша КР.



В настоящее время гендиректором компании является Азат Базаркулов.

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