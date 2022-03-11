|Задержан по подозрению в мошенничестве очередной КырДепутат и экс-глава Megacom Жамангулов
00:12 13.03.2022
Генеральная прокуратура задержала бывшего директора Megacom и экс-депутата Жогорку Кенеша Акылбека Жамангулова.
Ранее он был вызван на допрос.
Его подозревают в мошенничестве. Подробности дела в пресс-службе пока не сообщают.
Справка:
А.Жамангулов был назначен генеральным директором ЗАО "Альфа Телеком" (ТМ MegaCom) 24 октября 2018 года. Его полномочия были приостановлены19 августа 2020 года в связи с выдвижением его кандидатуры в депутаты Жогорку Кенеша КР.
В настоящее время гендиректором компании является Азат Базаркулов.
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