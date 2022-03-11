Конец перекура. Русская спецоперация на Украине - это удар по великому обнулению, - А.Проханов

00:17 13.03.2022

Конец перекура. Русская спецоперация на Украине - это удар по великому обнулению

Александр Проханов

11 марта 22



"Есть времена, есть дни, когда

Ворвется в сердце ветер снежный,

И не спасет ни голос нежный,

Ни безмятежный час труда".



"Грады" рвут Донецк и Луганск. Воздушные бои над Киевом. Танковые схватки на улицах Харькова. Десантные корабли на рейдах Одессы. Лазареты брызжут кровью. Пленные с глазами смертников. Погорельцы с детьми на руках. Не правда ли, "Европа - наш общий дом"? Не это ли – "новое мышление"? Не они ли - "общечеловеческие ценности"? Мы платим страшную цену за разгром, который учинили над Россией в 1991 году.



Нас лишили великих пространств, великих заводов и технологий. У нас отняли культуру и науку. Нам внушали, что мы - русские фашисты, наследники палачей и вертухаев. Нас заставляли каяться, лишали воли к жизни и воли к историческому творчеству. Мы уцелели благодаря русскому чуду, той таинственной божественной силе, которая не давала России исчезнуть во все времена ее великих трагедий.



Россия стерла французскую губную помаду. Сняла с головы парижскую шляпку. Перестала петь песенки итальянских бульваров. Россия знает, как носить телогрейку, как крутить на военных привалах "козью ножку", как играть в блокадном Ленинграде симфонию Шостаковича, как кидать к подножию Мавзолея фашистские штандарты. Тогда, в 1945, в этом ворохе фашистских знамен можно было разглядеть штандарт Тевтонского ордена, гербы польских шляхтичей, треуголку Наполеона, флаги Антанты. Эта груда знамен век от века будет расти. И сегодня в этом разноцветном ворохе тряпья сине-звездный флаг Евросоюза, звездно-полосатый флаг США, флаг болгарских "братушек", флаг японских арийцев Востока. Все народы, все племена идут на Россию. Что ж, кончен перекур. Пора за вековечное русское дело.



Мы не умрем с голода. Не будем носить обноски. Не пересядем с самолетов на ишаков. Взамен убитых Гайдаром отраслей вновь в великих трудах создадим производства, способные выпускать лучшие в мире автомобили, моднейшие сюртуки и пальто, вкуснейшие сыры и деликатесы. Мы не пустим в экономику тех, кто сгубил народные деньги в зарубежных банках. Тех, кто, обобрав народ России, вывез за кордон несметные миллиарды и отдал их в руки врагов. Мы вернем в наши школы русскую историю, русскую литературу, русскую культуру и прогоним тех, кто сознательно в течение десятилетий превращал русских детей в бессмысленное плотоядное скопище. Мы закроем чудовищную клоаку, отравлявшую телевизионными мерзостями наши души и создавшую сатанинский шоу-бизнес, который сегодня с крысиной паникой разбежался с русских подмостков.



Военная спецоперация на Украине - это огромный кровавый умывальник, под которым Россия и Украина умываются слезами и кровью. Гремит кровавый рукомойник, и мы промываем себе глаза. Бои на Украине - это защита Донбасса, это разгром натовских военных структур, это подавление фашистского реванша, это предотвращение ядерных взрывов. Но это еще одно великое предотвращение. Запад предлагает миру свой проект "великого обнуления". Проект, в котором стираются все грани, все различия, вся цветущая сложность человечества. Исчезают границы государства, мужчины и женщины, добро и зло, свет и тьма, ад и рай. Этот проект, как черный вар, ползет на мир, ползет на Россию. Победа "великого обнуления" - это стратегический проигрыш человечества, в котором меркнет все человеческое и остается жестокий синтез биоматериала и "цифры".



Русская спецоперация на Украине - это удар по великому обнулению. Это вспарывание чехла, который Запад набрасывает на мир. Россия вновь, как во все времена, берет на себя грозную, одной ей посильную работу - превращение тьмы в свет. Ад, каждые сто лет открывающий свои врата и выпускающий на Россию тысячи демонов, отступает перед натиском русского рая. Среди невзгод и угроз, среди ненавидящих хрипов и предательских визгов проступает русский победный код. Русские верят в неизбежность Победы. Русские знают, что Победа дается в великих непрерывных трудах. Русские знают, что отступление и падение кончается рывками вперед. Что русские перед лицом вражеских полчищ не одиноки, и с ними не только армия и флот, но и Бог, и в русской судьбе присутствует русское чудо. Русские в час беды забывают все свои внутренние распри и становятся огромным, единым, непобедимым народом, объединенным вокруг вождя. Русские знают, что их Победа – это Победа всемирная, вселенская, ибо Россия обугленная, окровавленная, ожесточенная остается в белых одеждах и является душой мира.