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Проекция китайского Тайваня. Белый дом обнародовал новую Индо-Тихоокеанскую стратегию США, - В.Иванов
00:44 13.03.2022

Проекция китайского Тайваня. Белый дом обнародовал новую Индо-Тихоокеанскую стратегию США

Об авторе: Василий Иванович Иванов – журналист.
10.03.22

Защита Тайбэя становится главным приоритетом политики Вашингтона в Азии.
Президент США Джозеф Байден обнародовал новую стратегию США в отношении Индо-Тихоокеанского региона (ИТР). Как заявил на специальном брифинге для журналистов, посвященном публикации стратегии, представитель администрации США, главная идея документа заключается в том, что "ни один другой регион не будет иметь такого ключевого значения для Соединенных Штатов в будущем, а безопасность и процветание Америки существенным образом зависят от безопасности и процветания Индо-Тихоокеанского региона".
В самом документе при этом подчеркивается, что "усиливающееся внимание со стороны Америки частично объясняется тем, что перед ИТР стоят все большие вызовы, в особенности со стороны КНР. Китай совмещает свою экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь в стремлении создать собственную сферу влияния в Индо-Тихоокеанском регионе, а также стремится стать самой влиятельной державой в мире", утверждается в опубликованной Белым домом стратегии.

"Наши коллективные усилия в следующее десятилетие определят, удастся ли Китаю переделать те правила и нормы, которые шли на пользу ИТР и всему миру. Наша задача – не изменить Китай, а изменить стратегическую среду, в которой он действует, создав в мире баланс влияния, максимально выгодный для США, наших союзников и партнеров, а также интересов и ценностей, которые мы разделяем", – говорится в американской стратегии.

При этом, что примечательно, в документе обращено внимание на то, что Вашингтон будет стремиться к совместной работе с Пекином в тех областях, где это выгодно для национальных интересов США.

Индо-тихоокеанский вектор

Администрация Байдена–Харрис добилась исторических успехов в восстановлении американского лидерства в ИТР и адаптации своей роли к XXI веку. В 2021 году США модернизировали свои альянсы, укрепляли новые партнерские отношения и установили между ними связи для решения неотложных проблем – от конкуренции с Китаем до изменения климата и пандемии. Это было сделано в то время, когда союзники и партнеры по всему миру все чаще расширяют свое собственное участие в ИТР.

Рассматриваемая стратегия описывает стремление президента Байдена более прочно закрепить США в ИТР. Его основное внимание уделяется устойчивому и творческому сотрудничеству с союзниками, партнерами и учреждениями в регионе и за его пределами. Отмечается, что альянсы, организации и правила, которые Соединенные Штаты и их партнеры помогли создать, должны быть адаптированы. В частности, предполагается наращивать коллективный потенциал в регионе и за его пределами, в том числе путем:

– углубления пяти региональных договорных альянсов с Австралией, Японией, Республикой Корея, Филиппинами и Таиландом;

– укрепления отношений с ведущими региональными партнерами, включая Индию, Индонезию, Малайзию, Монголию, Новую Зеландию, Сингапур, Тайвань, Вьетнам и тихоокеанские острова;

– содействия расширению возможностей АСЕАН;

– поддержки продолжающегося роста Индии и ее регионального лидерства;

– укрепления связей между Индо-Тихоокеанским и Евро-Атлантическим регионами;

– расширения дипломатического присутствия США в ИТР, особенно в Юго-Восточной Азии и на тихоокеанских островах.

С помощью новой стратегии предполагается дальнейшее экономическое стимулирование Индо-Тихоокеанского региона, в том числе:

– разработка новых подходов к торговле, отвечающих высоким трудовым и экологическим стандартам ИТР;

– управление цифровыми экономиками и трансграничными потоками данных США и ИТР в соответствии с принципами цифровой экономики;

– продвижение безопасных цепочек поставок;

– содействие свободной торговле через азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) в 2023 году.

В целях укрепления системы безопасности Индо-Тихоокеанского региона предполагается применить весь спектр инструментов для сдерживания агрессии и противодействия принуждению, в том числе путем:

– продвижения интегрированного сдерживания;

– углубления сотрудничества и повышения оперативной совместимости с союзниками и партнерами (Японией, Южной Кореей);

– поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе;

– внедрения инноваций для работы в условиях быстро меняющихся угроз в космической сфере и киберпространстве, а также критических и новых технологических областях;

– укрепления сдерживания и координации с южнокорейскими и японскими союзниками, проведение полной денуклеаризации Корейского полуострова;

– продолжения взаимодействия в рамках формата AUKUS;

– развития сил и средств, приданных береговое охране (БОХР) США;

– работы с Конгрессом США для финансирования Тихоокеанской инициативы сдерживания и инициативы по обеспечению безопасности на море.

Подводная дипломатия КНР

В новой американской стратегии обращено внимание на то, что Китай активно использует субпродажи, чтобы обеспечить доступ к растущему числу портов и военно-морских объектов в ИТР. Китай уже перешел к экспорту подводных лодок странам ИТР в соответствии с концепцией, которая дает Пекину доступ к растущему числу портовых сооружений. В связи с этим США и союзники предпринимают скоординированные усилия по ограничению влияния КНР в данной области.

Например, поставка Китаем двух подводных лодок в Таиланд (в настоящее время строятся в китайском городе Ухане) может никогда не достичь королевства, потому что Германия отказывается продавать соответствующие двигатели Китаю, поскольку лодки будут проданы третьей стране. Помимо экспортных ограничений, настоящая причина может заключаться в том, что Германия, а также Таиланд все более настороженно относятся к зарождающемуся новому типу "подводной дипломатии" Китая.

В 2017 году Китай создал свою первую и пока единственную военную базу за границей – пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ Китая в Джибути (Африканский Рог). Это вызвало широко распространенные слухи о том, что Пекин строит "Нить жемчуга", как назвали ее некоторые исследователи, состоящую из цепочки военных объектов в Индо-Тихоокеанском регионе.

Однако теперь становится очевидным, что у Китая есть более тонкий подход к расширению своего влияния в регионе: продажа подводных лодок странам ИТР, одновременно сопровождающаяся обучением экипажей принимающих стран. Вдобавок китайские инженеры предоставляют длительные гарантийные сроки обслуживания подводных кораблей.

Если напряженность между Китаем и региональными соперниками, такими как Соединенные Штаты и Индия, обострится, Пекин вполне может получить доступ к иностранным военным базам без необходимости создавать свои собственные. Такие процессы в той или иной степени уже происходят в Камбодже, Мьянме, Шри-Ланке, Бангладеш, Пакистане и Таиланде.

В Камбодже Китай финансирует и помогает в модернизации военно-морской базы Реам около порта Сиануквиль. В июле 2019 года издание Wall Street Journal сообщило, что официальные Пномпень и Пекин подписали закрытое соглашение, дающее Китаю доступ к Реаму в обмен на строительство новой инфраструктуры на территории базы. В издании цитируются неназванные официальные лица США, которые утверждали, что видели ранний проект соглашения, разрешающего доступ китайским военнослужащим, вооружению и военной технике (в том числе надводным и подводным кораблям) на 30 лет с автоматическим продлением каждые 10 лет после этого.

Жемчужиной вышеупомянутой "Нити жемчуга" является порт Гвадар в Пакистане, расположенный на побережье Аравийского моря, недалеко от торговых путей между Китаем и Африкой, Ближним Востоком и Джибути, Красным морем и Суэцким каналом. Он находится под административным контролем морского министра Пакистана и оперативного управления China Overseas Port Holding Company. Порт является ключевым компонентом Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК), ключевого звена китайской геоэкономической стратегии "Один пояс и один путь".

В июне 2020 года спутниковые снимки показали, что в Гвадаре построено несколько новых комплексов. Усиленная охрана вокруг сооружений порта дает основания полагать, что в настоящее время там происходит строительство военно-морской базы. В декабре 2021 года советник президента Пакистана по национальной безопасности Моид Юсуф опроверг утверждения о том, что его страна разрешила Китаю разместить военную базу в Гвадаре. С другой стороны, подобный объект не должен официально находиться в ведении Пекина, а должен скорее соответствовать принципам его подводной дипломатии. Кроме того, в соответствии с принципами своей военной доктрины Китай ищет не постоянные военные базы, а скорее логистическую сеть, которая могла бы поддерживать его флот в Индийском океане и за его пределами. Таким образом, кажущиеся щедрыми предложения Китая по продаже подводных лодок, обучению их экипажей, а также техническое обслуживание техники являются вполне обоснованными.

Роль России в ИТР

На церемонии презентации новой стратегии было заявлено, что новая стратегия США в отношении регионов Тихого и Индийского океанов не затрагивает напрямую Россию. "Это не касается России непосредственным образом. Это касается прочной концепции нашего взаимодействия с регионом в целом. Тем не менее мы верим, что сформулированные нами основные принципы, затрагивающие свободу выбора, способности стран намечать собственный путь развития, имеют самое прямое отношение к текущей ситуации в сфере безопасности между Москвой и Вашингтоном. И они отражают давние взгляды США, а также важность, которую мы придаем работе в духе сотрудничества с близкими партнерами, оказанию помощи региону в укреплении его стойкости", – отмечено в доктринальном документе. Таким образом, новая стратегия указывает на желание США крепить взаимодействие с ЕС и отдельными европейскими странами в регионах Индийского и Тихого океанов.

Согласно изложенной в документе информации, стратегия также отражает "желание США изменить некоторые региональные структуры", попытавшись расширить роль таких структур, как Quad и AUKUS, в том числе путем возможного увеличения состава участников последнего блока, о чем ранее уже сигнализировал Белый дом.

Таким образом, цель новой Индо-Тихоокеанской стратегии США заключается в укреплении роли США в регионе, поскольку Америка стремится использовать коллективные возможности и противостоять вызовам и угрозам XXI века. С этой целью Вашингтон будет продолжать укреплять отношения со своими союзниками и партнерами в регионе.

10.03.2022

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1647121440


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