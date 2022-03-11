Третий "многоуважаемый". Чего ждать от Сердара Бердымухамедова? - "ХТ"

06:03 13.03.2022 Редакция

11 марта 2022



Третий "многоуважаемый". Чего ждать от Сердара Бердымухамедова?

Завтра в Туркменистане пройдет голосование на выборах президента. Несмотря на то что кандидатов заявлено девять, главной интригой является не то, кто займет кресло главы государства, а чего ждать от правления Сердара Бердымухамедова.



Слон в комнате



В первую очередь укажем на слона в комнате – эти выборы не являются легитимными, проходят с нарушением Конституции и базируются на несоответствующих один другому законах.



В связи с тем, что, в нарушение Конституции, Гурбангулы Бердымухамедов будучи президентом возглавил верхнюю палату парламента, сложилась достаточно курьезная ситуация: глава государства досрочно ушел в отставку (без этого нельзя назначить досрочные выборы) и передал себе же свои же обязанности. То есть на данный момент Бердымухамедов-старший является одновременно как неспособным исполнять свои обязанности экс-президентом, так и временным исполняющим обязанности президента – абсолютный политический нонсенс.



Еще одним законодательным казусом являются не соответствующие друг другу правила проведения "плановых" и досрочных выборов президента.



"Плановые" выборы президента назначаются за три месяца до истечения срока полномочий действующего главы государства, избирательная кампания начинается за три месяца, а регистрация кандидатов должна завершиться не позднее, чем за 25 дней до выборов.



В случае досрочных выборов оговаривается лишь срок их проведения – не позднее 60 дней после ухода прежнего главы государства. А эти выборы решили провести уже через 30 дней, регистрация кандидатов завершилась 22 февраля, за 18 дней до голосования.



Согласно закону, при досрочных выборах кандидаты лишаются огромного количества времени на подготовку программы, проведение своих агитационных кампаний и встреч с избирателями. Для чего нужна такая спешка при проведении досрочных выборов, в законах не оговаривается.



Туркменский дуумвират



Нынешняя передача власти в Туркменистане достаточно уникальна. Как правило, автократы остаются на своих местах до ухода по естественным причинам или сменяются в результате революций. Даже в случае передачи власти сыну, как это было в Азербайджане в 2003 году, когда Гейдар Алиев уступил место Ильхаму лишь за полтора месяца до своей смерти. Отчасти ситуацию можно сравнить с Казахстаном, где Нурсултан Назарбаев передал место Касым-Жомарту Токаеву, при этом оставив себе достаточно широкие полномочия. По всей видимости, именно этим примером вдохновлялись в Туркменистане. Однако такой тандем, в котором не было родственных связей, развалился довольно быстро, не выдержав испытания январскими событиями в Казахстане.



Передача власти – довольно уязвимый период для автократий, когда могут обостриться внутренние конфликты сменяющихся элит. Очевидно, риски повышаются, когда власть начинает перераспределяться внутри одной семьи, в которой все понимают кто и что из себя представляет, помнят все старые обиды, копившиеся десятилетиями, начинают делить на "своих" и "пришлых". Такое часто случается в семьях даже при разделе одной оставшейся в наследство квартиры, здесь же большая семья делит страну.



Будут ли семейные узы преимуществом или, наоборот, недостатком дуумвирата в Туркменистане?



Who is Mr.Serdar Berdimuhamedov?



Окажется ли туркменская тандемократия более жизнеспособной, чем казахская? Двинется ли Туркменистан в сторону либерализации, сохранит текущий курс или пойдет по пути ужесточения ограничений и репрессий? Подобными вопросами задается большое количество экспертов по Центральной Азии, но на самом деле ответов не знает никто.



Ситуацию в Туркменистане невозможно прогнозировать, опираясь на законодательные нормы, политологические теории, а иногда даже на здравый смысл. В большей степени те или иные принимаемые решения зависят от личности главы государства и его субъективных взглядов, а его действия фактически не ограничиваются парламентом или судами.



При всем этом о личных качествах Сердара Бердымухамедова неизвестно ничего, несмотря на то что он является одной из главных медийных персон в Туркменистане с 2016 года.



Не имея четких ответов, которые позволили бы составить представление о хотя бы ближайшем будущем Туркменистана, можно сформулировать ряд вопросов, которые сами по себе уже могут раскрыть некоторые особенности будущего режима, что позволит в дальнейшем лучше понимать происходящие в стране события, какими бы они не были.



Главный вопрос – на сколько самостоятельной является фигура Бердымухамедова-младшего? За прошедшие шесть лет, после начала подготовки к работе на посту президента, он сменил множество должностей в правительстве и парламенте, но являлся ли он сам проактивным инициатором этих перестановок или лишь покорно исполнял волю отца, который пытался "натаскать" его, показав на практике устройство туркменского государства?



После прихода к власти, в период неустойчивости, новый глава государства обычно проводит довольно серьезные либеральные реформы. Например, молодой на тот момент Гурбангулы Бердымухамедов начал президентство с довольно серьезных позитивных реформ: отменил самые одиозные распоряжения Сапармурата Ниязова о переименовании дней недели и месяцев, отменил обязательное изучение Рухнамы, разрешил провести в стране интернет. Однако у него за спиной не стоял предшественник, который мог бы посчитать эти изменения своеобразной критикой в свой адрес.



Хватит ли у Сердара политической воли на подобные реформы? Как отмечалось ранее, в культуре туркмен сын не смеет перечить отцу, что может свидетельствовать о том, что коренных изменений ждать не стоит. Однако нельзя недооценивать и соблазн взять наконец ситуацию в свои руки, избавившись от постоянного контроля за последние шесть лет. Опыт Казахстана опять же показывает, что действующий автократический президент может достаточно легко отстранить даже столь высокопоставленного предшественника, если в этом возникнет острая необходимость.



С другой стороны, видит ли Бердымухамедов-младший, получивший опыт в существующей системе, необходимость в ее серьезных преобразованиях?



Можно ожидать небольших позитивных сдвигов, чтобы заработать симпатии западных стран для привлечения инвестиций, а также заручиться поддержкой общества.



Например, по информации корреспондентов "Хроники Туркменистана", жители страны надеются на то, что Сердар снизит курс доллара на "черном рынке" хотя бы до 15-16 манатов, отменит карантинные меры и возобновит международное авиасообщение, что позволит застрявшим на два года за рубежом гражданам наконец вернуться домой. В этом случае, однако, у вернувшихся и возмущенных отношением к себе со стороны государства туркменистанцев может возникнуть резонный вопрос – почему этого нельзя было сделать раньше, если все решается так просто? Этим же вопросом, очевидно, зададутся потерявшие деньги, а порой и бизнес, предприниматели.



Хотя маловероятно, что это вызовет народный гнев, который заставит людей выйти на улицы (и снова привет, Казахстан), но естественным решением, если не считать силовое, возникшего социального кризиса будет поиск виноватого, которым окажется предшественник, оставивший в наследство все эти проблемы.



И, разумеется, необходимо учитывать, что ситуация не бывает статичной и получивший абсолютную власть человек, как правило, быстро меняется, и меняется в худшую сторону, начиная искать виновных в собственных неудачах и тех, кто мешает ему проводить свою политику. Источник - hronikatm.com

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