Картам UnionPay начал грозить дефицит микрочипов

07:57 13.03.2022

Платежное "окно в Европу" через китайскую систему открывается тяжело



Международные платежные системы Visa и Mastercard прекратили работу с отечественными банкам с 10 марта. Карты японской платежной системы JBC поступят так же с 14 марта. Компания American Express сразу присоединилась к санкциям. Из мировых гигантов на российском финансовом рынке остается только китайская UnionPay. Мы выяснили, какова ситуация с их получением.



Платежное "окно в Европу" через китайскую систему открывается тяжело



Новая финансовая реальность возникла после прекращения Visa и Mastercard работы со всеми российскими банкам, а не только с попавшими под санкции. Совокупная доля этих двух систем на платежном рынке России доходила до 70%. Сейчас, напомним, внутри страны транзакции проходят в штатном режиме, поскольку они идут через отечественную платежную систему НСПК. Но пользоваться такими банковскими картами за рубежом больше нельзя, в том числе не удастся оплачивать товары в иностранных магазинах или покупать билеты на сайтах зарубежных авиакомпаний. А оформленными в зарубежных банках картами этих платежных систем нельзя, в свою очередь, пользоваться внутри России.



Российские кредитные организации уже запросили у Минпромторга 115-120 млн заготовок для банковских карт до конца 2022 года. Как стало известно, совещание об этом прошло в ведомстве при участии ЦБ и ряда крупных игроков финансового рынка в среду, 9 марта.



Любопытно, что основной проблемой для рынка платежей может стать недостаток чипов для банковских карт, поскольку импорт зарубежных заготовок прекратился, а в России такие чипы производит только зеленоградский завод "Микрон". Его мощностей может хватить на поставку на рынок лишь около 20 млн чипов до конца года – шестой части от требуемого.



Громадный же объем, который банки запросили для выпуска карт, связан с прогнозируемым кредитными организациями спросом на карты "Мир" и UnionPay как отдельно, так и в партнерстве друг с другом. В таких условиях дефицит нужного "пластика" неизбежен, а значит, банки будут повышать тарифы. Это уже отчасти видят россияне, которые попытались обратиться в банки с просьбой выпустить карту китайской платежной системы. В соцсетях уже публикуют фотографии очередей в банках Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, куда граждане ринулись, чтобы заказать карты UnionPay.



"Единственное, что стоит учитывать гражданам, решившим оформить себе банковскую карту UnionPay или кобейджинговую карту "Мир - UnionPay", это издержки при выпуске, стоимость обслуживания и доступный перечень валют, в которых будет возможность открывать счета, - говорит Антон Быков, старший аналитик компании Esperio. - Все эти параметры варьируются от банка к банку, стоимость обслуживания составляет от 200 до 500 рублей в год, перечень валют как правило ограничен связками рубль - юань или рубль, евро, доллар". Но самый большой барьер для получения карты UnionPay - это текущая дороговизна ее выпуска российскими банками или время, которое потребуется на изготовление.



По данным на 11 марта, в России карты UnionPay официально выпускают 10 российских банков, но при прямом звонке в кредитные организации выяснилось, что кто-то приостановил выпуск таких карт вообще, где-то ждать их придется 2-3 недели, а где-то сервис предоставляется только зарплатным клиентам банка.



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Кроме того, тарифы сильно варьируются от одной кредитной организации к другой. Имеет значение все: размер банка и его географическое положение, находится ли он под санкциями, может ли осуществлять операции с валютой и т.д. Напомним, что по номеру карты, в том числе виртуальной, при совершении платежа за границей системе мониторинга сразу понятно, в каком банке она выпущена, поэтому по картам санкционных банков в ряде стран расплатиться не получится.



Мы обзвонили или связались с пресс-службами 11 банков, на сайте которых значится выпуск карт UnionPay – с тем, чтобы узнать условия их получения. Картина получилась весьма разношерстная.



3 банка из 11 с госучастием находятся под санкциями. Два из них подтвердили готовность обеспечить нас картой ( в том числе по кобейджингу с "Мир"), стоимость услуги от 5 тыс до 9,5 тыс рублей, годовое обслуживание в среднем – 200 рублей. Один из госбанков выпускает UnionPay только для зарплатных клиентов.



Остальные 8 банков под санкциями не находятся. Все, кроме одного, чей головной офис расположен во Владивостоке, подтвердили готовность выпустить для нас карты китайской платежной системы, правда, с огромным разбросом цен за услугу: от 99 до 10 тысяч рублей. В большинстве банков – счет в рублях, долларах, евро. В двух – в рублях и юанях. Также в двух банках нас отдельно предупредили о том, что оперативно снабдить нас пластиковой картой не смогут "из-за наплыва посетителей".



В целом, реальная картина с картами UnionPay оказалась сложнее той, что рисовали рекламные буклеты российских банков. Фактически даже официальные партнеры китайской платежной систем не готовы к большому наплыву клиентов-физических лиц, а рынок в целом не гарантирует, что в будущем удастся удовлетворить спрос россиян на карты этой системы, если дефицита чипов для пластиковых карт не получится избежать.



Наталия Трушина