Время Z на часах истории, - Александр Дугин

08:35 13.03.2022 Время Z на часах истории

циферблат Флоренского

Александр Дугин

11 марта 22



Циферблат Флоренского



На реальность можно смотреть с двух сторон. Представим себе прозрачный циферблат. С одной стороны стрелка часов идет как должна идти, но с другой - в противоположном направлении. Так куда она идет? По часовой или против? На этом примере о.Павел Флоренский основывал свою геометрическую картину, объясняющую, что такое "мнимые числа" -- например, i, корень из -1. Из этого он выводил точную локализацию ада и интерпретацию вертикальных путешествий Данте.



(Я до какого-то момента недооценивал Флоренского - каюсь).



Одна и та же стрелка одних и тех же часов в одно и тоже время, увиденная с двух сторон реальности, одновременно движется в противоположном направлении.



Ум духовный и ум материальный находятся с двух сторон реальности. Они наблюдают одно и то же, но система координат перевернута. Один взгляд на реальность истинный, другой мнимый (как число i). Однако реальность-то одна и та же.



Два взгляда: одна реальность



Со стороны духа реальность представляет собой логичную и четко упорядоченную структуру. Каждый ее элемент осмыслен, несет в себе интеллектуальное содержание, встроенное в общую структуру. Как в языке.



Со стороны перевернутого материального разума существует вначале вещь - как нечто неопределенное, но данное здесь и теперь, и лишь потом, ей подыскивается смысл. С этой стороны взгляд на реальность констатирует хаотические или фрактальные цепочки, констелляции эмерджентной случайности, вспышки и бессмысленные (поэтому черные) чудеса. Это мутный язык вещей, к которому легко приблизиться в очень тяжелом опьянении или наркотическом путешествии в толщи бессмыслицы. Олигофрены (и вероятно, рыбы) наслаждаются этим и без всякого допинга - всегда. В цепочки спонтанные элементы загоняются по случайному принципу - что тяжелее, ярче, плотнее, то и главное.



Кляксы



В материальном разуме все мнимое. Он смотрит на реальность, но воспринмиает ее расплывшиеся опрокинутые кляксы.



Экономика это наука клякс. Никаких действительных причин и разумных объяснений в ней нет и в помине. Осыпающиеся куски предметов перемешаны с абстракциями денег. Нет ни начала, ни конца. Ничего не сходится, и это объявляется "законом" - мол, экономика существует благодаря кризисам. Мнимой в экономике является не просто наука, но сама область рассмотрения - ее нет, это аберрация зрения, дефект позиции.



Чтобы начинать хоть что-то понимать в настоящих драматических и предельно накаленных событиях, необходимо для начала перейти на другую сторону реальности. Выплыть из материальной фрагментации, вылезти из засасывающей мнимости всех типов материализма и экономизма. И тогда станет кристально ясно, что происходит.



Оперативные практики трезвения



Нет ничего более логичного и последовательного, чем то что развертывается в данный момент в России, на Украине и в мире. Но чтобы схватить это, следует отказаться от патологического занятия комбинирования полуматериальных - материалистических! - фрагментов разорванной реальности, пытаясь - как дипсоманы или дегенераты - строить из них объяснение - цены на газ, система SWIFT, самолеты в лизинг, Галкин сбежал, обнаружили биолабораторию, црушники отравили свиней и украли ДНК славян... Все это мнимости, увиденные из-под реальности. Да, все эти разрозненные вещи и события есть. Но пока мы смотрим на них снизу, с позиции материальной рациональности, они движутся в хаотическом потоке и самое главное в противолопожном (самим себе) направлении. Они нас смущают и сбивают с толку. В каком-то смысле глупость заколдовывает.



Когда все спокойно, мы и не замечаем, в какой глубокой и плотной мути мы живем. Но теперь неспокойно, и спокойно снова станет не скоро, если вообще станет. Это шанс посмотреть на циферблат мира и истории, народа и государства с правильной - не мнимой - стороны.



Россия как Идея и ее циклы



С точки зрения духа (взгляд на циферблат с правильной стороны), у России как духовного-интеллектуального явления, у России как Идеи, у России Вечной после конца коммунизма в повестке дня конца ХХ века стояло духовное преображение и преодоление материалистической парадигмы. Нам суждено было вернуться на высший уровень священной истории, где Россия есть "то катехон", Удерживающее (τό κατέχον), а место для "го катехон" (ὀ κατέχων) Удерживающего было вакантно, точнее зарезервировано (это называется "престол уготованный", этимасия). Должен был прийти Человек Судьбы, чтобы исправить Русский Путь, и направить наш корабль к Последней Битве. Наша страна создана для Последний Битвы, и все наши исторические войны и победы – лишь прелюдии к Ней.



Это предполагало:



• полный разрыв с Западом, как с цивилизацией Врага, Супостата, Антихриста,



• возвращение к глубинным русским ценностями и русской Миссии,



• создание полностью автономной и суверенной государственности без каких либо отсылок к нормам Запада (капитализм, демократия, парламент, права человека, сетевые технологии, гендер-политика и т.д.),



• строительство нового общества на основе новой политической теории (4ПТ), где в центре стоит Церковь, Империя, Народ и справедливость.



Вернувшись на свою траекторию Россия, выйдя из коммунистической эпохи, призвана была сохранить континентальное Государство, скрепленное Империей и евразийской идеологией. Никаких Республик, в том числе и никакой РФ в планах Провидения не было. Мы возвращались к исполнению Миссии, ради которой созданы Богом. Но дьявол был бдителен, внимателен и пробужден, и сбил нас этого пути.



Пройдя трудный путь восстановления, прежде всего духовного, а затем и материального, мы выходили бы на новый виток конфронтации с Западом, с "цивилизацией Антихриста", которая за это время становилась бы все боле и более открыто сатанинской – уничтожение пола и семей, подготовка к передачи власти Искусственному Интеллекту, тотальное вырождение нравов, доминация предельно извращенных философий таких как Постмодернизм или ООО. Наша судьба была написана золотыми буквами на небесах, и ее читали русские цари, святые, старцы, подвижники, воины, философы, поэты и художники с первых веков Святой Руси. Мы должны были сделать именно это, и это была бы реальность, движущаяся по часовой стрелке.



Провал в Анти-Россию



Но… мы не просто свернули с этого пути, мы рухнули, пробив дно, в суб-реальность. И движение началось в обратную сторону – в мнимом мире, в иле бытия, располагающемся под материей.



Далее все известно.



Вместо разрыва с Западом – его слепое и кривое копирование и подобострастное поклонение (либералы, реформаторы, Ельцин, 90-е).



Вместо обращения к русским корням, космополитизм и открытая русофобия, когда все русское было приравнено к "красно-коричневому", шабаш либерализма, постмодернизма и "модернизации" (где эталоном Модерна выступал все тот же Запад).



Вместо суверенной государственности попытка интеграции на жалких основаниях в глобальный Запад, утрата независимости, внешнее управление.



Разрушение лучшего в советском обществе, разграбление ресурсов, имитация западной политической, социальной, экономической и культурной системы.



Вместо возрожденной России-Евразии, как единого государства и Великой Империи, полюса многополярного мира, был распад ССР и построение уродливых подражательных конструкций по указке Запада. При этом Запад поддерживал национализм и даже нацизм везде, кроме России, так как русская идентичность не национальная, а имперская. Те подражательные националисты, которые были в небольшом количестве и в России, Западом осторожно поддерживались, чтобы разрушать изнутри евразийское (имперское) единство.



То есть мы стали делать прямо противоположное чем то, что должны были бы. Про сторону духа мы забыли вообще, все свелось к материальным показателям, и да и то подделанным в интересах коррупционной верхушки и западных хозяев. В 90е годы Россией правил дьявол. Это была Анти-Россия, то есть прямо противоположное том, чем она должна была стать. Все на постсоветском пространстве было в 90-е Анти-Россией (не только Украина, но и РФ).



Подниматься из ила истории



Потому из глубин собственной Анти-России появился Путин. Он был необходим, с точки зрения логики духовной стороны русской истории (го Катехон, Удерживающий, Человек Судьбы), но невозможен, с точки зрения материальных каузальных процессов – западная агентура, олигархат и выродившиеся оппортунисты, составлявшую элиту 90-х (они впрочем и сейчас почти все на своих местах), полностью контролировали власть. И все же Путин пришел, потому что должен был прийти.



С этого момента начался долгий путь из болота. Он был настолько медленным, что часто создавалось впечатление, что никакого движения нет вообще. Мы копались в материи, свято блюли либерализм, углублялись в капитализм и рвались в ВТО, занимались модернизацией, включались с энтузиазмом в западные сети, в цифру, в постмодернистскую культуру, подражали Западу во всем. То есть власть дьявола, сложившаяся в 90-е продолжалась.



Да, но с одним исключением. Путин добавил в инфернальный план суверенность. А вот это было внутренним противоречием. Согласно глобализму, суверенитет государств должен ослабевать и сокращаться, а не наращиваться. Так началось противостояние. Оно имело много этапов: Мюнхенская речь 2007-го, события 2008-го года на Кавказе, Крым и Донбасс в 2014-ом и наконец, специальная военная операция сейчас весной 2022-го.



Операция Z



Операция Z – это выход на финальный виток истории.



Путин выводил страну из-под циферблата к обратной стороне. От того, как оно есть, к тому, как оно должно быть. Следуя за суверенитетом как за нитью Ариадны, Путин все больше и больше входил с Западом в смертельное противостояние. Когда Россия сама была на стороне дьявола, никто этого не замечал. Когда она стала выходить из-под его влияния, серьезность ситуации стала осознаваться в полной мере.



В 1991 году было принято Решение, полностью противоположное русской судьбе. За него понесли ответственность все – народы, государства, культуры, кроме тех, кто его принял, кто ему аплодировал и кто им воспользовался. Сегодня на Украине массово гибнут люди только потому, что Россия в 1991 году провалились сквозь дно. Резко и сразу. Это и есть геополитическая, более того это мировая катастрофа. Падать легко, взлетать неимоверно трудно. Легко быть камнем, трудно птицей, еще труднее ангелом.



22 года мы карабкались вверх. И вот только сейчас видна поверхность циферблата Флоренского. Мы все еще пребываем внутри сознания дьявола - интернет, прогресс, техническое развитие, цены на нефть и газ, санкции, правила международных отношений, либеральные догматы и капиталистический уклад. Но мы уже видим бушующего Левиафана, отбирающего у нас силой свои ядовитые подарки – закрываются твиттер, тик ток, фэйс бук, ютьюб, брэнды и курорты, газопроводы и платежные системы, собсвтенность олигархов на Западе отбирается, оффшоры оказываются ненадежными. Они думают, что мы не вынесем этого. Если оставаться под циферблатом Флоренского и судорожно пытаться воспроизвести дьявольскую цивилизацию собственными силами, то точно не выдержим, и их расчет верен. Просто суверенитета без возвращения к России как цивилизации уже не достаточно. Нить Ариадны вывела нас к выходу из пещеры. Но больше она не функциональна. Надо делать последний и решительный шаг вверх.



Суверенитета уже недостаточно. Попытка повторить западную цивилизацию, противостоя ей, в ограниченном формате, на одной 6-ой (а сегодня, увы, меньше) части суши, закончится быстрым провалом. Это невозможно и ненужно. Это уловка. Суверенитет привел нас к специальной военной операции. И это как раз совершенно правильно. Но дальше необходимо нечто иное.



Надо выходить из ила истории окончательно.



То, что происходит сейчас, есть именно то, что должно было произойти - Последняя Битва Света и Тьмы, нас и их, Евразии и Атлантики. Она началась. С завершением специальной военной операции она не завершится, напротив, по настоящему все начнется только тогда.



Не будем забегать вперед, но мыслить, это значит забегать вперед, будущее создается в уме. Если это правильное будущее, по часовой стрелке на циферблате Флоренского. Источник - zavtra.ru

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