Иран нанес ракетный удар по базе США в Иракском Курдистане (близ Эрбиля)

08:44 13.03.2022

13.03.2022 Дмитрий Валюженич



База возглавляемой США международной коалиции в иракском городе Эрбиль подверглась ракетному удару. Кроме того, было повреждено здание курдского телеканала "Курдистан-24", расположенного в районе американского консульства.



Иран нанес ракетный удар по объектам возглавляемой США международной коалиции в городе Эрбиль Ираке. Всего было выпущено не менее 6 ракет. Целями стали военная база в аэропорту Эрбиля и генеральное консульство США. Вероятнее всего, удар нанесен иранскими ракетами "Фатех-110". В сети появилось видео с их запуском, снятым в городе Табриз в Иране.



Примечательно, что бойцы курдского ополчения Пешмерга вели интенсивный огонь из стрелкового оружия в воздух. Таким образом они пытались сбить беспилотники, с которых якобы корректировался удар. Впрочем, не исключено, что огонь в воздух открыт исключительно в следствии возникшей паники.



По предварительным данным, в результате обстрела обошлось без пострадавших. Информация о материальном ущербе уточняется.



Официальные комментарии от правительства Ирана пока отсутствуют. По предварительной версии, удар нанесен в ответ на недавний израильский ракетный обстрел в Сирии, в результате которого погибли двое бойцов иранского Корпуса стражей Исламской Революции.