Дефолт-2022: Усердно копая под Россию, Запад провалился в яму первым, - Мих.Делягин

08:51 13.03.2022

С момента начала спецоперации ВС РФ на Украине все международные рейтинговые агентства наперегонки бросились понижать кредитные рейтинги России.



Им понадобились буквально считанные дни, чтобы низвести их до "мусорного" уровня и начать твердить о том, что наша страна фактически вплотную подошла к критической черте, за которой начинается технический дефолт.



Вслед за ними, похоже, такую же пластинку завел и Международный валютный фонд (МВФ) в лице своего директора Кристалины Георгиевой.



"Беспрецедентные санкции, введенные в отношении России, загнали страну в рецессию. По нашему прогнозу, рецессия будет носить глубокий характер… Что касается дефолта, этот сценарий более не представляется невероятным" - заявила она в интервью телеканалу CNBS



Впрочем, в отличие от большинства западных политэкономистов, с нетерпением ждущих окончательного "разрыва в клочья" российской экономики, госпожа Георгиева при этом проявила несвойственную нашим "заклятым партнерам" осторожность, сделав оговорку о нежелании спекулировать на этой теме.



Какому-либо дальнейшему прогнозированию вероятности подобного сценария, по ее словам, очень сильно мешает то, что неизвестно, сколько еще времени займет военная спецоперация на Украине и как долго будут действовать свежие антироссийские санкции.



Неясно также и то, добавила она, сможет ли Россия в итоге выплатить свои международные долги.



В принципе, расширение исполнителей "заупокойных песен" в риторике Запада относительно будущего российской экономики вполне объяснимо: тамошние политики уже признают, что достигли предела в своем санкционном давлении на Россию. Чего же, следовательно, ждать еще, как не неминуемого финансового хаоса, высшим проявлением которого, по их мнению, является дефолт?



Но так ли верен их расчет?



"Во-первых, давайте-ка начнем с того, что Кристалина Георгиева ни разу ни экономист. Судя по известному коррупционному скандалу, связанному с ликвидацией целого глобального рейтинга, она, скорее, мошенница, а не адекватный эксперт, - поделился с "СП" своим мнением на этот счет доктор экономических наук, член РАЕН, зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. ­- Во-вторых, о вероятности нашего дефолта на Западе разглагольствуют тоже, по большому счету, мошенники, а не солидные и уважаемые экономисты.



А, в-третьих, дефолт-то по факту уже случился. Только объявил его именно Запад в тот самый момент, когда взял и заморозил часть наших золотовалютных резервов. Ведь что такое резервы? Это обязательства страны-эмитента выплатить соответствующие деньги стране-вкладчику. То есть, мы вкладываемся в золото, доллары или евро других государств, и, соответственно, они должны по нашему требованию именно их и вернуть. Этого же не произошло, так что у нас не осталось иного выхода, кроме как ввести встречные санкции и отказаться в свою очередь оплачивать свои долги. Только, на мой личный взгляд, слишком уж элегантно мы это сделали"