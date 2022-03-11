От монолога к диалогу. КазВласти пытаются достучаться до плебса, - Д.Ашимбаев

09:07 13.03.2022 От монолога к диалогу

Д.Ашимбаев: 3 марта Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О проведении встреч акимов с населением", которым был введен принципиально новый формат этих мероприятий



Данияр Ашимбаев, turanpress.kz, 10 марта



3 марта Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О проведении встреч акимов с населением", которым был введен принципиально новый формат этих мероприятий.

Изначально процедура эта была введена в апреле 2005 г. Согласно указу Нурсултана Назарбаева №1546 "О проведении отчетных встреч руководителей местных исполнительных органов с населением", акимам всех уровней было поручено "ежегодно в течение первого квартала проводить отчетные встречи с населением, в ходе которых информировать о реализации проводимых в стране реформ, социально-экономическом развитии соответствующей административно-территориальной единицы за истекший год, задачах и основных направлениях ее дальнейшего развития". Куратором региональной политики в ранге зам. руководителя АП тогда работал Нурлан Нигматулин.



В августе 2013 г. был принят новый указ "О проведении акимами отчетных встреч с населением". Поручение проводить отчетные встречи осталось, но периодичность была изменена. Акимы областей, города республиканского значения, столицы должны были отчитываться ежегодно (в течение I квартала), акимы районов (городов областного значения), районов в городах – раз в полугодие в течение I и III кварталов, акимы городов районного значения, сельских округов, а также поселков и сел – раз в квартал в течение первого месяца квартала. Правительству поручалось обеспечить участие членов правительства, руководителей центральных госорганов, нацхолдингов и нацкомпаний на отчетных встречах с населением акимов областей, города республиканского значения, столицы, а кроме того – по согласованию с АП – принятие мер по решению проблем, поднятых населением, по итогам отчетных встреч с населением.

Акимам областей и мегаполисов и их заместителям поручалось принимать участие на отчетных встречах с населением акимов районов (городов областного значения), районов в городах по итогам года.

Новация продлилась недолго. В апреле 2014 г. отчеты всех акимов вновь стали ежегодными (в течение I квартала). Кроме того, были отменены только введенные (в феврале 2013 г.) "ежегодные рейтинги социально-экономического и индустриально-инновационного развития столицы, города республиканского значения, областей, городов областного значения и районов". Эти рейтинги должно было составлять Агентство по статистике (им тогда руководил, кстати, нынешний премьер Алихан Смаилов). Особо оговаривалось, что "снижение показателей социально-экономического и индустриально-инновационного развития столицы, города республиканского значения, областей, городов областного значения и районов два и более года подряд является основанием для рассмотрения вопроса о дисциплинарной ответственности соответствующих акимов".

Вместо столь важного требования появилась ни к чему не обязывающая формулировка: "Администрации Президента обеспечить проведение заинтересованными государственными органами анализа уровня и динамики социально-экономического и индустриально-инновационного развития городов Астаны, Алматы и областей на основе статистических данных".

Любопытно, что идея рейтингов была введена и отменена в период, когда куратором региональной политики в АП был Габидулла Абдрахимов.



В феврале 2016 г. был принят новый указ "О проведении отчетных встреч с населением руководителей центральных исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных заведений" (куратором регионов работал тогда Кумар Аксакалов).

Рассмотрим ту часть, которая касается акимов.

Отчеты остались ежегодными (в течение I квартала); в перечень вопросов, по которым проводится отчет добавились "достижение ключевых показателей программ развития территорий" и "процесс формирования проектов местных бюджетов в части определения приоритетов социально-экономического развития региона". К подготовке и проведению отчетов руководителей были задействованы общественные советы.

Кроме того поручалось не менее чем за 10 календарных дней до даты проведения отчетов публиковать в печатных СМИ и на официальных интернет-ресурсах графики проведения отчетных встреч и информацию о способах направления вопросов и предложений населения к предстоящим отчетам; не позднее 10 календарных дней со дня завершения отчетных встреч обеспечить размещение на официальных интернет-ресурсах отчетов и перечня проблемных вопросов, поднятых населением на отчетных встречах, с указанием сроков принятия соответствующих мер по их решению; информацию о ходе решения проблемных вопросов, поднятых населением на отчетных встречах, ежеквартально к 10 числу месяца, следующего за отчетным периодом, размещать на официальном сайте.

На правительство, помимо прежних задач, была возложена подготовку и утверждение типовых форм отчета, а также графика проведения отчетов.



В январе 2018 г. процедура была доработана под "электронное правительство". Акиматам поручалось за месяц до даты проведения отчетных встреч публиковать в СМИ, на официальных интернет-ресурсах и веб-портале "электронного правительства", в т.ч. интернет-портале открытых данных, графики проведения отчетных встреч и информацию о способах направления вопросов и предложений населения к предстоящим отчетам, а также – обеспечить сбор, анализ и ранжирование вопросов и предложений от населения, поступивших за месяц до даты проведения отчетных встреч на интернет-портал открытых данных и блог-платформу первых руководителей, а также в других формах обращений.



В феврале 2020 г. уже при новом президенте порядок проведения отчетных встреч был вновь изменен (администрацией президента руководил бывший аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, а его замом по регионам – бывший аким Акмолинской области Малик Мурзалин).

Периодичность была сохранена, но акимам поручалось теперь "информировать о реализуемых в стране реформах, задачах и основных направлениях дальнейшего развития региона, проблемных вопросах и планах по их решению".

Отчет должен проводиться с организацией онлайн-трансляций на официальных аккаунтах в социальных сетях и видеоконференцсвязи с районными центрами и другими населенными пунктами. За день до и после проведения отчетной встречи должен проводиться личный прием граждан. Кроме того, до проведения отчета поручено проводить заслушивание отчетов акимов областей, городов и районов на заседаниях соответствующих общественных советов с привлечением депутатов маслихатов, представителей общественности, бизнеса и СМИ, в ходе которых аким должен их информировать о социально-экономическом развитии соответствующей административно-территориальной единицы за истекший год, достижении ключевых показателей программ развития территорий, задачах и основных направлениях дальнейшего развития региона, процессе формирования проектов местных бюджетов в части определения приоритетов социально-экономического развития региона. Графики проведения отчетных встреч должны публиковаться также на официальных аккаунтах в социальных сетях.

Было отменено участие членов правительства, руководителей центральных государственных органов, национальных холдингов и компаний на отчетных встречах с населением акимов областей и мегаполисов.

И вот новая версия.



С марта 2022 г. акимам всех уровней поручено "проводить в течение года встречи с населением, в ходе которых информировать об основных направлениях нового курса модернизации Казахстана с акцентом на социальные вопросы, волнующие население, и разъяснять пути и сроки решения проблемных вопросов".

Порядок и очередность отчетных встреч были радикально изменены.

Теперь акимы областей должны проводить раз в полугодие не менее одной выездной встречи в каждом районе и городе областного значения, акимы мегаполисов – ежеквартально не менее одной выездной встречи в каждом районе города, акимы района – ежеквартально не менее одной выездной встречи в каждом селе, поселке, сельском округе, городе районного значения, акимы городов областного и районного значения, сельского округа – ежеквартально не менее одной выездной встречи в каждом районе (микрорайоне), селе, поселке, входящем в состав города, сельского округа; акимы села, поселка, района в городе – ежеквартально не менее одной встречи.

Кроме того акимы должны проводить по требованию населения и при необходимости встречи с населением вне календаря; обеспечивать с учетом технических возможностей проведение встреч с организацией онлайн-трансляций с обязательной возможностью комментирования населением на официальных аккаунтах в социальных сетях, а также при необходимости видеоконференцсвязи; проводить не более одной четверти от запланированного для встречи времени с презентацией доклада, остальную часть времени – в формате "вопросы-ответы".

Тут надо отметить, что основным элементом прежнего формата были огромные доклады акимов о проделанной работе, после которых только самые стойкие граждане могли задавать свои вопросы.

До проведения встреч с населением акимы должны обеспечить (1) создание комиссии по сбору запросов и предложений населения для создания пула проблемных вопросов, в т.ч. с участием членов собрания местного сообщества и общественных советов; (2) сбор, анализ запросов и предложений от населения, поступивших на интернет-портал открытых данных и блог-платформу акимов, а также в других формах коммуникации; (3) проведение информационно-агитационной работы в СМИ, социальных сетях и общедоступных местах.

После отчетных встреч руководители регионов обязаны проводить личные приемы граждан совместно с руководящим составом местных исполнительных органов, органов прокуратуры и внутренних дел, депутатами маслихата, членами общественных советов, местной интеллигенцией; систематизировать проблемные вопросы с рассмотрением возможности их финансирования на сессии маслихата; обеспечить не позднее 10 календарных дней со дня завершения встреч и приема граждан размещение в СМИ информации об итогах проведенных встреч, перечня проблемных вопросов, плана действий по решению проблемных вопросов с указанием конкретных сроков их решения, ответственных исполнителей; ежеквартально размещать к 25 числу месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о ходе решения проблемных вопросов, поднятых населением на встречах, на официальных интернет-ресурсах и веб-портале "электронного правительства".

Акиматам и аппаратам акимов поручено вовлекать во встречи широкую аудиторию заинтересованных лиц, в том числе депутатов маслихатов, представителей партий, общественных организаций и оппозиции.

Этим указом Касым-Жомарт Токаев и его администрация выводит акимов из состояния забронзовения и хрустальных башен в непосредственное и регулярное общение с населением. Акимы, нужно сказать, не только очень полюбили формат длинных докладов, делающих упор на позитивных цифрах, перед заранее подготовленной (как правило) аудиторией, но и отвыкли от живого общения вообще (за период карантина).

Теперь осталось дождаться аналогичного указа по членам правительства и жесткого регламентирования деятельности маслихатов. И те, и другие, и третьи давно превратились в лиц с пониженной социальной ответственностью. Пора выходить в люди. Источник - turanpress.kz

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