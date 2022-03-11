"Сахарная паника" перекинулась на Бишкек - 1 кг в одни руки

09:35 13.03.2022

12 марта 2022 - Наталья Крайнова



В Бишкеке акция "килограмм сахара в одни руки" вызвала ажиотаж



В Бишкеке в крупных торговых точках стоимость сахара поднялась до 75 сомов. Но вчера, 11 марта, Службой антимонопольного регулирования было заключено соглашение о сотрудничестве между ОАО "Каинды Кант" и торговыми сетями о реализации сахара по льготной розничной цене 67 сом/кг с ограничением 1 кг в одни руки один раз в сутки по одной карте лояльности.



Как сообщает пресс-служба антимонопольного органа, соглашение заключено в целях поддержания наиболее доступных цен на сахар-песок для населения с такими торговыми сетями "Народный", "Глобус", "Достор", "Фрунзе".



В магазинах "Глобус" уже начался расти спрос на сахар. Опасаясь развития ажиотажа, рядом с прилавком в магазине повесили табличку не только с ценами, но и с предупреждением: "Не нужно покупать впрок! Всем всего хватит!".