На выборы в Туркмении притопало 97% избирателей

09:45 13.03.2022

Выборы президента Туркменистана: ЦИК заявила о 97-процентной явке



В Туркменистане, где 12 марта прошли досрочные президентские выборы, в голосовании приняли участие более 97 процентов зарегистрированных избирателей, сообщил вскоре после закрытия участков Центризбирком страны.



Голосование завершилось в семь вечера по местному времени. В стране были открыты около 2600 участков. Ведется подсчет голосов.



ЦИК сообщала, что всего в стране зарегистрировано 3 миллиона 435 тысяч 950 избирателей. В то же время Туркменская редакция "Азаттыка" сообщала, что "фактическая численность" населения в Туркменистане составляет 2,7-2,8 миллиона человек.



Многие эксперты считают выборы в Туркменистане – одной из самых закрытых стран мира – формальностью, с целью передачи власти авторитарным лидером Гурбангулы Бердымухамедовым своему сыну – 40-летнему Сердару Бердымухамедову, работавшему вице-премьером.



Помимо него в выборах участвовали еще 8 кандидатов. Но все они считаются лояльными нынешнему главе государства и не рассматриваются как реальные соперники его сыну. Никаких предвыборных дебатов в стране не проводилось.



С тех пор как Туркменистан обрел независимость от СССР в 1991 году, ни одни выборы там западные наблюдатели и правозащитники не признавали свободными и справедливыми.



Политической оппозиции в стране нет. Все медиа подконтрольны государству, а власти нетерпимы к любому инакомыслию и свободе слова.



При Бердымухамедове, который руководит страной с 2006 года, уровень жизни населения резко снизился, хотя Туркменистан обладает четвертыми по объему запасами природного газа в мире. Эксперты отмечают также высокий уровень коррупции, нехватку продовольствия, высокие инфляцию, безработицу и практически полное отсутствие иностранных инвестиций.



В первой половине февраля Гурбангулы Бердымухамедов, выступая парламенте, заявил, что намерен сложить президентские полномочия, чтобы освободить путь "молодым лидерам".