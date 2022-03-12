Война до последнего вассала, - Юрий Борисов

10:04 13.03.2022

ЮРИЙ БОРИСОВ | 12.03.2022



Как американцы эксплуатируют горячую тему поставок тяжелых вооружений Украине



В свое время американский президент Дональд Трамп не без оснований назвал "мейнстримовские", то есть самые массовые, СМИ США неиссякаемым источником фейков. С тех пор мало что изменилось. Опущенная собственной манией величия американская пресса продолжает громоздить домыслы. С учетом этого и надо подходить к публикациям прессы США по украинской теме.



Правда, совсем не обращать на них внимания не стоит. Там порой продвигаются темы и обсуждаются цели, реализация которых может угрожать безопасности РФ. С этих позиций и в видах установления реальности таких угроз подобные вбросы надо анализировать.



Итак, перед нами очередная порция стряпни от некогда действительно осведомленного издания The Washington Post:



"Администрация Байдена, которой необходимо расширить арсенал вооружений Украины в конфликте с Россией, работает с европейскими союзниками над ускорением доставки в зону боевых действий более совершенных систем противовоздушной обороны и других вооружений, заявили официальные лица США в пятницу [11 марта].



Обсуждения продолжались в преддверии запланированной на следующей неделе поездки министра обороны Ллойда Остина для встречи с союзниками по НАТО в Брюсселе и Словакии, которая вместе с Польшей и Румынией заявила о готовности передать военную помощь своему пострадавшему соседу. Словакия также обладает хорошо знакомым украинцам зенитно-ракетным комплексом С-300, который используется для сбивания самолетов противника.



Представитель Пентагона Джон Кирби заявил журналистам, что Соединенные Штаты намерены вооружить правительство в Киеве "теми средствами, которые, как мы знаем, нужны украинцам и которые они очень хорошо используют". Он отказался уточнить, какие виды оружия могут быть включены в следующую волну поставок.



Украина запросила зенитно-ракетный комплекс С-300, сообщил высокопоставленный европейский чиновник, знакомый с ситуацией. По словам чиновника, переговоры о такой возможности продолжаются, но остаются вопросы о том, можно ли обойтись без них.



Законодатели США… призвали Соединенные Штаты содействовать передаче систем С-300. В их письме говорится: "Предоставление платформ советской эпохи, которые ранее использовались и обслуживались украинскими военнослужащими, будет иметь важное значение для их успеха на поле боя, а также защитит оборонные технологии США от попадания в руки россиян"".



Мера "осведомленности" WP хорошо видна в том месте, где идет речь о Словакии, "которая вместе с Польшей и Румынией заявила о готовности передать военную помощь своему пострадавшему соседу". 3 марта правительство Словакии действительно объявило о готовности помочь Киеву "военными материалами". Однако на смехотворную сумму в 6,7 млн евро. И практически одновременно власти Братиславы отвергли домыслы о возможности передачи Украине словацких истребителей МиГ-29:



"1 марта 2022 г. 7:26. Министр обороны Ярослав Над отказался от того, что Словакия собиралась передать Украине свои истребители МиГ-29. "Это глупость, и это дезинформация, которую кто-то распространяет". Сообщения о том, что Словакия, а также и Польша и Болгария собираются поставлять украинским ВВС свои собственные самолеты начали распространяться после заявления босса дипломатии ЕС Жозепа Боррелля, который сказал, что эти государства предоставят Украине "даже боевые самолеты"".



Однако WP не стала заморачиваться такими пустяками и продолжила эксплуатировать горячую тему поставок тяжелых вооружений Украине. Продолжила, используя предстоящий визит шефа Пентагона Ллойда Остина в Словакию и строго соблюдая генеральную линию Вашингтона – подставить своих европейских вассалов под прямой военный конфликт с Россией, а самим оставаться в стороне. Тут и прорезалась тема словацких ЗРК С-300. Дескать, неплохо бы принудить словаков передать эти комплексы Киеву и продолжать загребать жар чужими руками.



Не думаем, что в Братиславе горят желанием поддержать энтузиазм The Washington Post. И даже если паче чаяния под давлением США это произойдет (все-таки шеф Пентагона спешит в Словакию!), результаты затеи будут мизерными.



И вот почему:



1. Размещение гипотетически переданных Словакией ЗРК С-300 на Украине с вероятностью, близкой к 100 процентам, закончится тем же, чем в случае с уже уничтоженными российскими ракетными ударами дивизионами аналогичных украинских комплексов ПВО. 90% из них уже перестали существовать;



2. Неизбежность такого исхода не вызывает сомнений с учетом того факта, что находящийся на вооружении Словакии дивизион С-300ПМУ (12 пусковых установок, 48 ракет в залпе) стоит на вооружении больше 30 лет. И является устаревшим не только по своим тактико-техническим данным, но и по причине крайней ветхости материальной части. Дошло до того, что из-за нехватки зенитных ракет 5В55Р, поставленных Советским Союзом еще в 1990 году, а также из-за значительного превышения их сроков годности, словацким зенитчикам пришлось переоборудовать пусковые установки С-300, сократив количество ракетных контейнеров со штатных четырех до двух;



Словацкая СПУ 5П85Д, входящая в состав ЗРС С-300ПМУ с двумя пусковыми контейнерами вместо четырех



Словацкая СПУ 5П85Д, входящая в состав ЗРС С-300ПМУ с двумя пусковыми контейнерами вместо четырех



3. Перспективы модернизации этой техники не просматриваются. Вот как описывает ситуацию компетентный российский военный эксперт:



"Числящиеся в боевом составе ЗРК "Куб" и ЗРС С-300ПМУ ввиду большой изношенности и давно просроченных зенитных ракет имеют невысокий боевой потенциал, и их коэффициент технической надежности весьма низок. Последние учения Tobruq Legacy 2016 с участием словацкой зенитной системы С-300ПМУ состоялись в сентябре 2016 года, то есть шесть лет назад. В 2012 году словацкие представители начали зондировать почву на предмет возможного капитального ремонта и модернизации С-300ПМУ в России. Словаки выражали также заинтересованность в пополнении боекомплекта ЗУР. Семь лет назад Словакии не удалось найти финансовые ресурсы для реализации желаемого, а к чести нашего тогдашнего руководства совершенствовать систему ПВО страны, являющейся членом НАТО, в кредит российская сторона отказалась. Позже в связи с известными событиями, связанными с Украиной, и введением против нашей страны санкций, вопрос о модернизации словацкой ЗРС С-300ПМУ с Россией больше не обсуждался".



Не вдаваясь в подробности, можем констатировать:



1. США не добьются никакого прогресса в военном оснащении Киева даже в случае успеха своих домогательств к Словакии по поводу ЗРК С-300;



2. Украинский режим не сможет в силу указанных причин реально нарастить свой потенциал ПВО и создать угрозу российским ВКС;



3. Словакия окажется в роли козла отпущения. Она окончательно угробит свои отношения с РФ, а в перспективе может стать мишенью для российских ракет.