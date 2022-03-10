Энергетические санкции США: запрещая разрешай, - Сергей Ануреев

14:02 13.03.2022 обширные исключения фактически указывают на пиар-цель указа Байдена как на основную



8 марта 2022 года президент США Байден выпустил указ с громким пугающим названием "Запрещение определенного импорта и новых инвестиций касательно Российской Федерации". Многие зарубежные политики и СМИ упирают на существенные последствия этого указа для российской экономики, означающего чуть ли не эмбарго на российский экспорт энергоносителей.



Экспорт нефти, нефтепродуктов и газа занимает примерно половину российского экспорта во времена низких мировых цен на энергоносители. В марте текущего года значимость нефтегазового экспорта для России возрастает на фоне приостановки расчетов и логистических цепочек по другим статьям нашего экспорта, а также резкого роста мировых цен на нефть и газ.



Правильная интерпретация деталей американских санкций очень важна для российских органов власти и экспортеров. Именно в деталях исполнения кроется множество оставленных американцами лазеек или даже разрешенных видов операций.



Минфин США в лице Офиса контроля иностранных активов (Office of Foreign Assets Control - OFAC) выпускает разъяснения по техническим деталям санкционных указов Байдена. Этот орган не просто интерпретирует указы президента, а детализирует их и предоставляет общие и индивидуальные разрешения по подсанкционным товарам, операциям и лицам.



Предварительно обобщая разъяснения OFAC, следует акцентировать внимание на таких существенных аспектах:



- действующие энергетические проекты и инвестиции американских компаний на территории России могут быть продолжены, а нефть, нефтепродукты и газ с этих проектов просто должны поставляться в третьи страны (то есть за исключением США);



- запрещаются инвестиции или кредиты на новые проекты, но не на обслуживание или ремонт уже действующих проектов;



- американцы могут совершать сделки с российскими энергетическими товарами, которые были использованы американскими компаниями для производства своих товаров (это буквальный перевод, который позволяет разные трактовки);



- до 24 июня можно проводить энергетические транзакции с подсанкциоными российскими банками через третьи неамериканские банки;



- почти каждое разъяснение содержит оговорки про возможность продления общих разрешений и выдачи индивидуальных разрешений.



Итак, Байден издал указ 8 марта, запрещающий (кратко цитирую по разъяснению OFAC 1013):



• ввоз в США сырой нефти, нефтяного топлива, масла, сжиженного газа и угля российского происхождения;



• новые инвестиции в энергетический сектор Российской Федерации лицами из США, где бы они ни находились;



• любое одобрение, финансирование, содействие или гарантию лицом США, иностранным лицом на территории США [указанных операций].



OFAC 1019 предварительно толкует ряд важных терминов и дает ряд исключений:



• "происхождение из Российской Федерации" - товары, произведенные, изготовленные, добытые или переработанные в Российской Федерации, за исключением любого товара, происходящего из Российской Федерации, который был включен или существенно преобразован в продукт иностранного производства;



• "новые инвестиции в энергетический сектор в Российской Федерации" - на деятельность в новом энергетическом секторе (не включая техническое обслуживание или ремонт), расположенные или происходящие в Российской Федерации начиная с 8 марта 2022 г. или после этой даты.



OFAC 977: термин "связанные с энергетикой" включает нефть, газ, нефтепродукты, уголь, древесину для биотоплива, уран, электроэнергию и возобновляемые источники энергии. Из этого перечня под ограничения 8 марта пока не попадают древесина, уран, электроэнергия.



OFAC 1018: допускается продолжение импорта в юрисдикции за пределами США продуктов российского происхождения, которые запрещены к ввозу в Соединенные Штаты в соответствии с указом от 8 марта 2022 года, если импорт таких продуктов российского происхождения за пределы Соединенных Штатов не связан с лицом, находящимся под санкциями, а лица, не являющиеся гражданами США, не подвергаются санкциям в соответствии с указом от 8 марта 2022 года.



OFAC 1020: в качестве примера разрешенных сделок с сырой нефтью приводится Каспийский трубопроводный консорциум ("КТК"). Распределительные системы, такие как системы КТК, могут разделять различные источники сырой нефти, позволяя продавать и отгружать сырую нефть не из Российской Федерации отдельно. Запрет исключает импорт товаров, не происходящих из Российской Федерации, даже если такие товары транзитом проходят через территорию Российской Федерации или вывозятся из нее.



OFAC 1014: не запрещается ввоз товаров не из Российской Федерации, даже если такие предметы провозятся транзитом через территорию Российской Федерации или вывозятся из нее (с оговоркой про запрет сделок с определенными российскими лицами в рамках других санкционных указов).



OFAC 1010: указ от 8 марта 2022 года не запрещает гражданам США участвовать в сделках по продаже или перенаправлению грузов, которые были отправлены 8 марта 2022 года или после этой даты и ранее предназначались для США.



OFAC выдало Генеральную лицензию (GL) 8A, имеющую отношение к России, которая разрешает гражданам США обрабатывать транзакции, связанные с энергетикой, с участием российских подсанкционных финансовых учреждений, в том числе с участием Центрального Банка РФ, до 24 июня 2022 года, если этот срок не будет продлен.



OFAC 976 [978]: чтобы финансовое учреждение США могло участвовать в транзакциях, они должны быть обработаны косвенно через несанкционное финансовое учреждение за пределами США.



OFAC выдало Генеральную лицензию (GL) 16, разрешающую ограниченный импорт этих подсанкционных предметов в соответствии с ранее существовавшими письменными контрактами или письменными соглашениями до 22 апреля 2022 года (FAQ 1015) . OFAC может выдавать отдельные лицензии в каждом конкретном случае для разрешения поставок, осуществляемых после 22 апреля 2022 г.



Генеральная лицензия (GL) 13 разрешает гражданам США платить налоги, сборы или импортные пошлины, необходимые для повседневной деятельности таких лиц в Российской Федерации. Срок действия этой лицензии истекает 24 июня 2022 года.



Генеральная лицензия (GL) 9A разрешает все операции, запрещенные Указом о суверенных сделках России, для получения процентов, дивидендов или выплат по срокам погашения. Генеральная лицензия (GL) 10A разрешает все транзакции для прекращения действия деривативов, соглашений об обратном выкупе, заключенных до 1 марта. 2022 года. Срок действия GL 9A и 10A истекает 25 мая 2022 года.



Столь обширные исключения фактически указывают на пиар-цель указа Байдена от 8 марта как на основную. Прежде всего этот пиар нацелен на американских избирателей, которым объясняются как бы "российские" причины чуть ли не удвоения цен на американских бензоколонках. Маскируются те факты, что завозимые в США российские нефть и нефтепродукты не превышают 3% американского потребления, а американские нефтяные компании пользуются моментом для извлечения сверхприбылей.



Этот указ подталкивает к санкциям против российских энергоносителей руководителей стран Западной Европы, особенно тех, кто повелся на громкие названия самого указа и не читает разъяснения OFAC. Рядовые европейские потребители также получают свою порцию "объяснений" как бы российского происхождения роста цен на бензин.



Также указ льет воду на мельницу паники среди состоятельных россиян, особенно держащих значимые деньги в подсанкционных банках и временно успокоившихся после повышения процентных ставок этими банками.



Представленные выше фрагменты переводов разъяснений OFAC доступны каждому россиянину, поскольку публикуются на интернет-страничке и могут быть вполне качественно переведены с помощью автоматического гугл-переводчика.



Ссылка для желающих ознакомиться с первоисточником (разъяснения в оригинале идут в разделе "Часто задаваемые вопросы" - FAQ).



Будем ждать и комментировать возможные следующие санкционные сюрпризы.



Сергей Ануреев - доктор экономических наук, профессор департамента Общественных финансов Финансового университета

10.03.22 Источник - zavtra.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1647169320





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