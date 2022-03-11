Завтра было поздно. Как перевоспитать фашиста, - Анна Серафимова

15:15 13.03.2022 Либералы отдают приказы главнокомандующим

Анна Серафимова

11.03.2022



Либералам никак главнокомандующие наши не угодят. Ни советский Сталин, ни российский Путин. Либералам только фашистские да натовские главнокомандующие по нраву. Еще наши поднатовские министры обороны – тоже их сердцам любезны. Не случайно "в 1992 году Ельцин обсуждает со Старовойтовой возможность ее назначения министром обороны". Кто помнит - оголтелая либералка, челноком мотавшаяся к курировавшим ее англосаксам.



Ах, если бы Гитлер одержал победу, мы пили бы пиво и сосисками закусывали. Вспомним Минкина, его статью "Чья победа" ("МК" от 22 июня 2005 года): "Может, лучше бы фашистская Германия в 1945-м победила СССР. А еще лучше б – в 1941-м! Не потеряли бы мы свои то ли 22, то ли 30 миллионов людей".



И после таких публикаций главный редактор МК не изгоняется, не становится нерукопожатным как фашистский реваншист, а получает награды и "общественное признание" в виде председателя разного рода высоких советов.



Но как печется о сохранении людских жизней заединщик Чубайса, который был вполне откровенен с бывшим главой Роскомимущества Поливановым, рассуждая о втягивании России в дикий капитализм! Капитализм оказался смертельно диким для страны и ее граждан, что не смутило Чубайса: "Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет 30 миллионов. Они не вписались в рынок. Не думайте об этом – новые вырастут. Русские бабы нарожают". То есть перестройку и вхождение страны в рынок он вполне сознательно оценивал как войну против народа. А реформаторов приравнивал к фашистам. Ведь в Великой Отечественной войне от рук фашистов погибло именно 30 миллионов советских людей. Какое совпадение цифр - жертв фашизма и жертв либерализма. В этой фразе его, их, либералов, признание: мы знаем, сколько будет людских потерь. И знаем, что устраиваем геноцид- уничтожение людей определенной национальности. Сам Чубайс и все Минкины вместе взятые вполне вписываются в любой рынок. Потому и говорит, что русские бабы еще нарожают. Он понимает, что вымирать они своими реформами приговорили именно русских.



Сейчас также грустят: ах, что же это Зеленский не успел атомную бомбу воссоздать, как бы хорошо! Это еще Солженицын, в имя которого, будь воля нашей элиты, солнце бы переименовали, призывал на Россию сбросить бомбу. А ему- памятники, в школах изучают. Если такое почитание врагов считать выстрелом себе в ногу, то страна обе ноги себе изрешетила.



Что мы слушали всю предперестройку-перестройку-постперестройку от антисталинистов и десоветизаторов? Ах, почему Сталин ждал, когда Гитлер первым нападет! Ведь Зорге точно докладывал, когда война начнется! Но Сталин дождался нападения, не действовал на опережение! Потому столько жертв! Начни он войну на опережение, напади он первым, то одним бы днем все закончилось.



Сейчас те же персоны, с той же либеральной кафедры ораторы, нынешнему главнокомандующему даже не пеняют, а просто перед носом размахивают белыми флагами: почему на опережение действовал? Подумаешь, данные разведки, что Зеленский оказался злым клоуном и планировал напасть, готов был начать бактериологическую войну. Надо было дождаться, когда шарахнет, тогда и отвечать. Наверное, это, погодить покуда, дождаться бомбы. и имел в виду один из членов Госсовета, который предлагал не признавать республик ДНР и ЛНР, а дать шанс западу – истинному руководителю незалежной – одуматься, еще эдак лет восемь подождать. Это похоже на заявления правоохранителей, к которым обращаются граждане с жалобами на угрозы убийством со стороны злодеев. Так и заявляют: вот когда убьют, тогда и приходите.



Так что же из главнокомандующих прав: кто не действовал на опережение, несмотря на данные разведки. Или кто действовал, опираясь на такие данные? Ни один не угодил капризным людям со светлыми лицами.



Что касается всхлипываний Минкина, что не было бы 30 миллионов жертв, победи нас Гитлер, то пусть этот товарищ, в исторической грамотности не замеченный, ознакомится с планами его подзащитного, чтобы не сказать - кумира. У Гитлера был четко, по-немецки продуманный план. По нему, в частности, от белорусов должно было остаться 30%, что называется, списочного состава. А 70% должны были умереть, очистить жизненное пространство для нелюдей, возомнивших себя сверхлюдьми. Но поскольку белорусы сопротивлялись, ушли в партизаны, ушли на фронт, то погибло 30%, а не 70, то есть 40 процентов приговоренных к уничтожению завоевали себе право на жизнь в буквальном смысле этого слова. Сколько это спасенных человеческих жизней? Если население Белоруссии на начало войны составляло 9 миллионов 200 тысяч человек, то 40 процентов сохраненных жизней - это более трех миллионов человек!



А если население нашей страны было около 200 миллионов человек, то приговор фашистами был вынесен в отношении 140 миллионов! То есть наше, не ваше, Минкин, сопротивление спасло жизни 110 миллионам.



Пусть почитают цэевропейцы письма на фронт своим фашистским муженькам Гертруд и Эльз, как те подстрекали земельки украинские поплодороднее занять, поместья побогаче за собой закрепить, батраков из укров покрепче здоровьем подобрать, не говоря о просьбах присылать разные мелочи типа чулок, отрезов ткани, продуктов, одежды, ничего, если даже в крови - это можно отмыть.



Бесстрастные факты- письма немок на фронт.



"Кто бы подумал, Вилли, что такое животное, как наша украинка (угнанная в Германию на работы- А.С.), умеет прекрасно шить".



Вот истинное мнение о "великой украинской нации" не то, что белой кости арийцев, ее тогдашней элиты, а простой немецкой домохозяйки – животные.



"Удрали три литовца, но они уже заменены белорусами. Мы ничего не потеряем. Это даже дешевле. Прокормить этих белорусов можно очень дешево. Русские получают только хлеб из свеклы... К 1 марта нам дадут трех украинских девок для работы на огороде и двух девок для работы на дому. Будь спокоен, уж они поработают! Все, у кого уже работают русские, говорят, что в общем это недорогое удовольствие...".



Фрау Анна Зигер пишет из Прентцлау: "Русских ты можешь убивать без всякого угрызения, да и детей, потому что из каждого русского малыша вырастет зверский большевик". А вот и просьба прислать детские вещи: "Ничего, если они запачканы кровью - это можно отмыть".



"Немец Фридрих Шмидт терзал невинных людей в Буденновке и торговал одеждой расстрелянных. Жена Фридриха Шмидта Христина рассматривала "работу" мужа как доходное дело. Муж ее записывал, сколько девушек он замучил и сколько колбасы съел. Христина тоже вела счет: "Посылки за номерами 159, 160 и 161 мы получили. Большое за них спасибо, особенно за колбасу… Значит, посылки до №161 получены, а следующих до 166 еще нет. Надеемся, что скоро прибудут. Перечисляю номера посылок, которые не дошли: 69, 70, 71, 98, 125, 134, 139, 154, 155… Девочки ужасно рады, что получили ботинки…" Этот Фридрих Шмидт казнил и четырехлетнего ребенка.



"В Германии теперь открыты специальные курсы "Для подготовки руководительниц в Остланде". На курсах подготовляют немок для расправы с крестьянами Украины и Белоруссии. Официально в программе: молочное хозяйство, уход за больными, садоводство. Но одна из грядущих "руководительниц" Гильда Гримм пишет своему жениху: "Итак, через три недели я увижу загадочную Россию. Нам здесь многое объяснили. Всем со слабыми нервами там не место. Я знаю, что я справлюсь с моей задачей. Ничего, что мне двадцать лет и что для тебя я только твоя "бедная крошка", я хорошо стреляю, и русские, эти бородатые звери, будут передо мной трепетать".



"Письмо адресовано унтер-офицеру Курту Бирцу, на полевую почту 39567. Пишет его воинствующая жена: "Наши солдаты не должны брать никаких пленных. Их следует расстреливать на месте!"



Страшное, но поучительное чтение- эти самые письма. Найденные, как правило, у пленных или убитых немцев. Полезно почитать не только цэеврпникам, но и мальчику Коле из Уренгоя.



Мы виноваты уж тем, что им хочется жрать.



Анна Серафимова Источник - zavtra.ru

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