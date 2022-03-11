Женщина-президент и сын вместо отца: где сменилась власть и поможет ли это России

15:16 13.03.2022

В Южной Корее, Венгрии и Туркмении меняются главы государств



Лидия Мисник, Никита Фоломов



Юн Сок Ель, Каталин Новак, Сердар Бердымухамедов

Global Look Press/ТАСС



На этой неделе сразу в трех странах прошли выборы президента - в Южной Корее, Венгрии и Туркменистане. Южнокорейским лидером стал проамерикански настроенный политик, пост президента Венгрии впервые заняла женщина, а Туркмению, вероятно, возглавит сын действующего главы государства. Чего ожидать от новых глав государств и могут ли они изменить отношения своих стран с Россией - в материале "Газеты.Ru".



Новый президент Южной Кореи



В Южной Корее состоялись президентские выборы. В течение следующих пяти лет пост главы государства будет занимать бывший прокурор Юн Сок Ель.



Согласно официальным данным, за кандидата от оппозиционной партии "Гражданская сила" проголосовали 48,56% избирателей. Его оппонент, Ли Чжэ Мен от Демократической партии "Тобуро", набрал 47,83% голосов.



Судя по предвыборной программе новоизбранного президента, его первоочередной задачей будет преодоление последствий пандемии COVID-19. По словам профессора Сеульского университета Кунмин Андрея Ланькова, почти наверняка будет пересмотрена политика в области недвижимости, поскольку цены на жилье "катастрофически росли" в последние годы.



Ланьков также отметил, что санкционное давление на Россию будет усилено.



"Настроения в Южной Корее однозначно проукраинские, везде развешаны флаги. В то же время при явных симпатиях по отношению к Украине, это чужая и далекая война для корейцев. Поэтому они не очень хотят участвовать в санкциях. Но Россия не является приоритетом ни во внешней политике, ни в торговых отношениях. Поэтому, если в интересах сохранения хороших отношения с США надо будет присоединится к санкциям, Юн Сок Ель не будет думать и 30 секунд.



Так же поступил бы его оппонент. Для Южной Кореи Россия - это периферийная страна. На эмоциональном уровне симпатии также не на российской стороне", - объяснил эксперт.



"Военные действия для них чужие, особого рвения и инициативы политический истеблишмент проявлять не будут. Максимум, они сделают то, о чем попросят американцы и что-то символическое, чтобы понравится своей публике", - добавил он.



По словам Ланькова, особых изменений во внешней политике с приходом нового президента ожидать не следует.



"Юн Сок Ель изначально позиционировал себя в качестве проамериканского кандидата. В стране будет проводится курс на укрепление союза с США. Возможно размещение дополнительных средств противоракетной обороной. Однако "возможно" не означает гарантированно.



Помимо этого, его администрация будет стараться свести к минимуму проблемы с Китаем, так что придется воздерживаться от шагов, которые будут вызывать раздражение Пекина",

- сказал Ланьков.



Что касается политики в отношении Северной Кореи, то и здесь масштабных изменений не предвидится, считает профессор Сеульского университета Куннмин.



"Юн Сок Ель говорил, что готов поддерживать отношения с Пхеньяном, если они сделают шаги в сторону ядерного разоружения, но Северная Корея никогда не пойдет на это. Скорее всего, отношения будут заблокированы. Возможно, Северная Корея напомнит о себе с помощью испытательных запусков ракет. Они также могут перезапустить центр по разработке ядерного орудия и, возможно. провести ядерные испытания. Но обе стороны будут заявлять, что подобные действия - реакция на те или иные шаги", - отметил Ланьков.



Первая женщина-президент Венгрии



В Венгрии президентом впервые стала женщина: парламент страны избрал новым главой государства министра по делам семьи, молодежи и международных отношений Каталин Новак. За нее проголосовали 137 из 199 депутатов. Ее соперником на выборах был 80-летний кандидат от оппозиционной коалиции экономист Петер Рона.



10 мая Новак сменит Яноша Адера, который в 2012 году также был выдвинут ФИДЕС-ВГС и находился у власти два пятилетних срока.



44-летняя Новак с осени 2017 года занимает пост вице-председателя правящей партии Фидес по иностранным делам. В 2018 году по результатам парламентских выборов она стала депутатом Национального собрания Венгрии, а два года спустя премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Новак должность министра без портфеля по делам семьи и молодежи.



Она одна из основательниц и президент клуба "Женщины за Венгрию" и посол Венгерской реформатской благотворительной службы. Новак отстаивала принятый в июне 2021 года закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей, который вызывал недовольство ЛГБТ-сообщества. В ноябре 2020 года она заявила, что в Венгрии живут люди только двух полов - мужчины и женщины, - чем вызвала волну возмущения в либеральных европейских кругах.



Новак уже высказалась по поводу одного из наиболее беспокойных для Евросоюза вопросов - военной спецоперации России на Украине.



10 марта она осудила действия Москвы, назвав их "неоправданными и необъяснимыми". Она отметила, что Венгрия призывает к урегулированию ситуации на Украине дипломатическим путем.



Венгерские политологи, слова которых приводит ТАСС, полагают, что в целом Каталин Новак придерживается умеренных взглядов и не должна вызвать сильное отторжение у либеральной части избирателей.



Как объяснил "Газете.Ru" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, назначение Новак в целом не имеет большого значения в политической жизни Венгрии, поскольку это парламентская республика и основная власть сосредоточена в руках премьер-министра и правительства.



Президентские выборы в Туркменистане



Президентские выборы 12 марта прошли в Туркменистане. ЦИК зарегистрировал девять кандидатов на пост главы государства, но безусловным лидером считается сын действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова вице-премьер Сердар Бердымухамедов, выдвинутый от Демократической партии Туркменистана.



По данным ЦИК, голоса на выборах отдали 97,12% избирателей.



Ожидать серьезных изменений в стране после президентских выборов не стоит, поскольку власть и элиту полностью устраивает текущее положение дел, сказал в беседе с "Газетой.Ru" старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.



"Ресурсов не так много, поэтому никто не заинтересован в том, чтобы менять политическое устройство страны и повышать значимость гражданского общества. Декларативные вещи могут быть обозначены, но они не будут менять суть режима и суть экономической системы", - отметил Притчин.



Основной целью выборов он назвал запуск транзита и сохранение ситуации в том виде, в котором она есть, без серьезных изменений.



"Старший Бердымухамедов будет главой верхней палаты парламента. Он не собирается никуда уходить и просто подстраховывается под впечатлением от казахстанского кризиса, который показал, что лучше не задерживать запуск транзита", - объяснил эксперт.



По его словам, транзит власти готовился давно, о чем можно судить по ускорению карьеры Сердара.



"Реформы в предвыборной кампании Сердара нужны были для того, чтобы обосновать приход к власти. Объяснить обществу, почему нужна свежая кровь. Его предвыборная программа - это визитная карточка. Предыдущий президент тоже говорил о реформах, но все осталось как есть", - констатировал Притчин.