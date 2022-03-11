 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 13.03.2022
15:16  Женщина-президент и сын вместо отца: где сменилась власть и поможет ли это России
15:15  Завтра было поздно. Как перевоспитать фашиста, - Анна Серафимова
14:02  Энергетические санкции США: запрещая разрешай, - Сергей Ануреев
10:19  COVID-19 – не пандемия, а необъявленная биологическая война, - В.Катасонов
10:04  Война до последнего вассала, - Юрий Борисов
09:45  На выборы в Туркмении притопало 97% избирателей
09:35  "Сахарная паника" перекинулась на Бишкек - 1 кг в одни руки

09:07  От монолога к диалогу. КазВласти пытаются достучаться до плебса, - Д.Ашимбаев
08:51  Дефолт-2022: Усердно копая под Россию, Запад провалился в яму первым, - Мих.Делягин 
08:44  Иран нанес ракетный удар по базе США в Иракском Курдистане (близ Эрбиля)
08:35  Время Z на часах истории, - Александр Дугин
08:33  Дефицита сахара в Казахстане нет – в КазМинторговли разъяснили ситуацию
07:57  Картам UnionPay начал грозить дефицит микрочипов
06:03  Третий "многоуважаемый". Чего ждать от Сердара Бердымухамедова? - "ХТ"
00:44  Проекция китайского Тайваня. Белый дом обнародовал новую Индо-Тихоокеанскую стратегию США, - В.Иванов
00:17  Конец перекура. Русская спецоперация на Украине - это удар по великому обнулению, - А.Проханов
00:12  Задержан по подозрению в мошенничестве очередной КырДепутат и экс-глава Megacom Жамангулов
Суббота, 12.03.2022
20:40  Акимом центровского Свердловского района Бишкека назначен персонаж (Саргазаков) с удивительной биографией
16:10  Туркмения - особенности национальных выборов, - Влад Николаев
15:38  КырГКНБ задержан окул-бала... главы КНБ Ташиева. Оказался проходимцем и вымогателем (видео)
15:36  Эффект бумеранга: как санкции ударят по европейским банкам
15:29  Эрдоган встретил Назарбаева как родного (видео)
15:28  Мистические пророчества о возрождении России могут относиться к ее "подбрюшью" в лице Казахстана, части Сибири и даже Украины, - Н.Нуртазина
15:27  Чем добровольцы из Сирии помогут российским войскам на Украине
15:25  Супруга Армана "Дикого": Мой муж не связан с Назарбаевым
15:21  В Казахстане сахарная паника (видео)
15:15  Сынуля, не подведи... Аркадаг проголосовал за Сердара и развел руки
15:13  В Киргизии создан "Антикризисный комитет по оперативному реагированию на социально-экономические вызовы". В составе...
14:27  Известного политика и бизнесмена Тасмагамбетова мы не разрабатываем (пока) - КазГенпрокуратура
14:11  В честь президентских выборов Сердара Бердымухамедова в магазины Туркмении завезли продукты, - "МК"
13:41  Биолаборатории США – это фабрики смерти, - Владимир Прохватилов
13:39  Российский уран держит Запад на привязи, - О.Самофалова
12:06  Зеленый шум. Кырпрез Жапаров запустил национальную кампанию "Жашыл мурас"
10:44  Путин и Лукашенко обсудили "возвращение в СССР" "Сделаем даже лучше!"
09:30  Туркменских бюджетников обязывают голосовать за сына действующего президента, - "Азаттык"
09:24  Экс-Кырдепутат Абжалиев выкупился (официально) из тюрьмы за 1,2 млн долларов
08:51  Туркмения с утра голосует за новое светлое Сердар-будущее
08:42  Украина. Конфликт был неизбежен... Главы из книги Ксавье Моро
07:51  Главный тюркский старейшина турок Йылдырым благословил Аркадага уйти с миром
07:47  Авиакомпания Qazaq Air также приостановила рейсы в Россию. Страховки - жок
06:21  Массовая драка таджикских и кыргызских рабочих на Амурском подшипниковом заводе в России. Из-за порций в столовой
01:50  У Москвы и Тегерана нормальные отношения, но бизнес есть бизнес, - В.Сажин
01:19  Игра на понижение: Пекин разыграет Тайбэй, - Вл.Карнозов
00:53  Украина испытывает на прочность российско-китайскую ось, - В.Скосырев
00:52  Узбекского депутата Кыргызского парламента Абдуллаева еще раз осудили на 20 лет
00:46  Мэр кыргызского Узгена Каримов угодил под следствие. Слишком злоупотреблял
00:45  Израильские друзы ищут дружбы Москвы, - Шейх Муафак Тариф
00:32  КырКабмин учредил Фонд развития туризма. "Весом" - 1 млрд сомов
00:22  Т-сс. В Туркмении наступил День предвыборной тишины. Кто же победит?
Пятница, 11.03.2022
21:13  В Москве умер Рустам Ибрагимбеков - сценарист легендарного кино-хита "Белое солнце пустыни"
17:04  КазСенатор Кул-Мухаммед (старый нацик) возмущен наклейками "Z" на казахстанских авто
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Туркменистан   | 
Женщина-президент и сын вместо отца: где сменилась власть и поможет ли это РоссииЖенщина-президент и сын вместо отца: где сменилась власть и поможет ли это России
15:16 13.03.2022

В Южной Корее, Венгрии и Туркмении меняются главы государств

Лидия Мисник, Никита Фоломов

Юн Сок Ель, Каталин Новак, Сердар Бердымухамедов
Global Look Press/ТАСС

На этой неделе сразу в трех странах прошли выборы президента - в Южной Корее, Венгрии и Туркменистане. Южнокорейским лидером стал проамерикански настроенный политик, пост президента Венгрии впервые заняла женщина, а Туркмению, вероятно, возглавит сын действующего главы государства. Чего ожидать от новых глав государств и могут ли они изменить отношения своих стран с Россией - в материале "Газеты.Ru".

Новый президент Южной Кореи

В Южной Корее состоялись президентские выборы. В течение следующих пяти лет пост главы государства будет занимать бывший прокурор Юн Сок Ель.

Согласно официальным данным, за кандидата от оппозиционной партии "Гражданская сила" проголосовали 48,56% избирателей. Его оппонент, Ли Чжэ Мен от Демократической партии "Тобуро", набрал 47,83% голосов.

Судя по предвыборной программе новоизбранного президента, его первоочередной задачей будет преодоление последствий пандемии COVID-19. По словам профессора Сеульского университета Кунмин Андрея Ланькова, почти наверняка будет пересмотрена политика в области недвижимости, поскольку цены на жилье "катастрофически росли" в последние годы.

Ланьков также отметил, что санкционное давление на Россию будет усилено.

"Настроения в Южной Корее однозначно проукраинские, везде развешаны флаги. В то же время при явных симпатиях по отношению к Украине, это чужая и далекая война для корейцев. Поэтому они не очень хотят участвовать в санкциях. Но Россия не является приоритетом ни во внешней политике, ни в торговых отношениях. Поэтому, если в интересах сохранения хороших отношения с США надо будет присоединится к санкциям, Юн Сок Ель не будет думать и 30 секунд.

Так же поступил бы его оппонент. Для Южной Кореи Россия - это периферийная страна. На эмоциональном уровне симпатии также не на российской стороне", - объяснил эксперт.

"Военные действия для них чужие, особого рвения и инициативы политический истеблишмент проявлять не будут. Максимум, они сделают то, о чем попросят американцы и что-то символическое, чтобы понравится своей публике", - добавил он.

По словам Ланькова, особых изменений во внешней политике с приходом нового президента ожидать не следует.

"Юн Сок Ель изначально позиционировал себя в качестве проамериканского кандидата. В стране будет проводится курс на укрепление союза с США. Возможно размещение дополнительных средств противоракетной обороной. Однако "возможно" не означает гарантированно.

Помимо этого, его администрация будет стараться свести к минимуму проблемы с Китаем, так что придется воздерживаться от шагов, которые будут вызывать раздражение Пекина",
- сказал Ланьков.

Что касается политики в отношении Северной Кореи, то и здесь масштабных изменений не предвидится, считает профессор Сеульского университета Куннмин.

"Юн Сок Ель говорил, что готов поддерживать отношения с Пхеньяном, если они сделают шаги в сторону ядерного разоружения, но Северная Корея никогда не пойдет на это. Скорее всего, отношения будут заблокированы. Возможно, Северная Корея напомнит о себе с помощью испытательных запусков ракет. Они также могут перезапустить центр по разработке ядерного орудия и, возможно. провести ядерные испытания. Но обе стороны будут заявлять, что подобные действия - реакция на те или иные шаги", - отметил Ланьков.

Первая женщина-президент Венгрии

В Венгрии президентом впервые стала женщина: парламент страны избрал новым главой государства министра по делам семьи, молодежи и международных отношений Каталин Новак. За нее проголосовали 137 из 199 депутатов. Ее соперником на выборах был 80-летний кандидат от оппозиционной коалиции экономист Петер Рона.

10 мая Новак сменит Яноша Адера, который в 2012 году также был выдвинут ФИДЕС-ВГС и находился у власти два пятилетних срока.

44-летняя Новак с осени 2017 года занимает пост вице-председателя правящей партии Фидес по иностранным делам. В 2018 году по результатам парламентских выборов она стала депутатом Национального собрания Венгрии, а два года спустя премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Новак должность министра без портфеля по делам семьи и молодежи.

Она одна из основательниц и президент клуба "Женщины за Венгрию" и посол Венгерской реформатской благотворительной службы. Новак отстаивала принятый в июне 2021 года закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей, который вызывал недовольство ЛГБТ-сообщества. В ноябре 2020 года она заявила, что в Венгрии живут люди только двух полов - мужчины и женщины, - чем вызвала волну возмущения в либеральных европейских кругах.

Новак уже высказалась по поводу одного из наиболее беспокойных для Евросоюза вопросов - военной спецоперации России на Украине.

10 марта она осудила действия Москвы, назвав их "неоправданными и необъяснимыми". Она отметила, что Венгрия призывает к урегулированию ситуации на Украине дипломатическим путем.

Венгерские политологи, слова которых приводит ТАСС, полагают, что в целом Каталин Новак придерживается умеренных взглядов и не должна вызвать сильное отторжение у либеральной части избирателей.

Как объяснил "Газете.Ru" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, назначение Новак в целом не имеет большого значения в политической жизни Венгрии, поскольку это парламентская республика и основная власть сосредоточена в руках премьер-министра и правительства.

Президентские выборы в Туркменистане

Президентские выборы 12 марта прошли в Туркменистане. ЦИК зарегистрировал девять кандидатов на пост главы государства, но безусловным лидером считается сын действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова вице-премьер Сердар Бердымухамедов, выдвинутый от Демократической партии Туркменистана.

По данным ЦИК, голоса на выборах отдали 97,12% избирателей.

Ожидать серьезных изменений в стране после президентских выборов не стоит, поскольку власть и элиту полностью устраивает текущее положение дел, сказал в беседе с "Газетой.Ru" старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

"Ресурсов не так много, поэтому никто не заинтересован в том, чтобы менять политическое устройство страны и повышать значимость гражданского общества. Декларативные вещи могут быть обозначены, но они не будут менять суть режима и суть экономической системы", - отметил Притчин.

Основной целью выборов он назвал запуск транзита и сохранение ситуации в том виде, в котором она есть, без серьезных изменений.

"Старший Бердымухамедов будет главой верхней палаты парламента. Он не собирается никуда уходить и просто подстраховывается под впечатлением от казахстанского кризиса, который показал, что лучше не задерживать запуск транзита", - объяснил эксперт.

По его словам, транзит власти готовился давно, о чем можно судить по ускорению карьеры Сердара.

"Реформы в предвыборной кампании Сердара нужны были для того, чтобы обосновать приход к власти. Объяснить обществу, почему нужна свежая кровь. Его предвыборная программа - это визитная карточка. Предыдущий президент тоже говорил о реформах, но все осталось как есть", - констатировал Притчин.

Источник - Газета.Ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1647173760


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы освободили от должности судью Верховного Суда
- Правительством приняты все меры по финансовому и материально-техническому обеспечению весеннего посева
- В Правительстве презентовали Программу по повышению доходов населения до 2025 года
- Премьер-Министр РК провел очередное заседание Оперативного штаба по антикризисным мерам
- От монолога к диалогу
- Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан
- В Сенате презентовали Доклад ПРООН о человеческом развитии
- В Мажилисе обсуждены вопросы управления водными ресурсами в рамках подготовки к Парламентским слушаниям
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  