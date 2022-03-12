В Киеве убит американский журналист Брент Рено

16:20 13.03.2022

Белый дом начал консультации с Киевом по поводу гибели журналиста США



Белый дом начал консультации с украинскими властями после появления информации о гибели американского журналиста.



Об этом сообщил замгоссекретаря США Джон Салливан. У администрации пока нет подтверждения его смерти.



Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов рассказал СМИ, что погиб 51-летний журналист New York Times гражданин США Брент Рено. Он известен тем, что вместе с братом снимал документальные фильмы из горячих точек планеты – в Ираке, Афганистане, Египте и Ливии.



Небитов утверждает, что был ранен еще один журналист. Они пересекали на машине мост в Ирпене, чтобы снять, как город покидают беженцы. Внезапно их обстреляли.



Военкор рассказал об элитных противниках российского десанта в Гостомеле



Представитель New York Times заявил, что издание знает о сообщениях о гибели Рено. Но журналист на газету не работал.



На призыв украинских неонацистов убивать российских военкоров в СПЧ предложили не поддаваться международному тренду на геноцид русского народа.