Рамзан Кадыров прибыл на Украину

17:12 13.03.2022

В Чечне показали видео с Кадыровым и участниками операции на Украине

В сети опубликовали видео главы Чечни Кадырова с участниками спецоперации на Украине



В сети появилось видео, на котором запечатлен глава Чечни Рамзан Кадыров в окружении бойцов, принимающих участие в специальной операции России на Украине. Соответствующий ролик был опубликован в Telegram-канале ЧГТРК "Грозный".



На записи показано, как Кадыров общается с чеченскими военнослужащими.



Он слушает доклад о ходе боев на территории Донецкой народной республики, а также подробности наступления. "Та стратегия, которую вы нам подсказали, сработала на сто процентов", - говорит один из собеседников руководителя региона и отмечает, что от точки, где были бойцы, до Киева - семь километров.



Аналогичные кадры оказались в распоряжении RT. Телеканал сообщает, что глава Чечни, предположительно, лично прибыл в зону российской спецоперации на Украине.



Ранее Кадыров сообщил о продвижении чеченских спецподразделений вглубь Украины. Он выразил уверенность, что скоро Россия избавит Украину от "расплодившейся нечисти, именуемой неонацизмом".



24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины.



видео тут -

https://lenta.ru/news/2022/03/13/kad/



"Московский комсомолец" уточняет, - "По предварительным данным, Кадыров находится в окрестностях села Иванково, что в Бориспольском районе Киевской области. Местные жители также успели заснять проход большой колонны автомобилей под флагами Российской Федерации и Чеченской Республики. Ранее чеченский лидер обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать разрешение довести до конца спецоперацию на Украине".



https://www.mk.ru/politics/2022/03/13/veteran-specnaza-rasskazal-pochemu-chechency-privodyat-v-uzhas-boycov-nacbatov.html